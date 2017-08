კახა კალაძე პირობას დებს, რომ უსახური კორპუსები აღარ აშენდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => kakha-kaladze [2] => kakha-kaladzis-videomimartva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151070 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => kakha-kaladze [2] => kakha-kaladzis-videomimartva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151070 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 62 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => kakha-kaladze [2] => kakha-kaladzis-videomimartva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => kakha-kaladze [2] => kakha-kaladzis-videomimartva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151070) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,17846,62) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150041 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-31 11:08:27 [post_date_gmt] => 2017-07-31 07:08:27 [post_content] => „ჩვენ გვაქვს მომზადებული ძალიან საინტერესო პროექტი "ხრუშოვკების" ეტაპობრივ ჩანაცვლების შესახებ, რასაც უახლოეს მომავალში წარვუდგენთ დედაქალაქის მოსახლეობას“, - ამის შესახებ კახა კალაძემ საკუთარ ვიდეომიმართვაში განაცხადა. „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ ე.წ. ხრუშოვკების ექსპლუატაციის ვადა დიდი ხანია გავიდა, არის ამორტიზირებული და „მიშენება-დაშენებებით კიდევ უფრო ავარიული და უსახური“. „ჩვენ გვაქვს მომზადებული ძალიან საინტერესო პროექტი "ხრუშოვკების" ეტაპობრივ ჩანაცვლების შესახებ, რასაც უახლოეს მომავალში წარვუდგენთ დედაქალაქის მოსახლეობას. ამ საბჭოთა იდეოლოგიის გადმონაშთებისგან თბილისის გათავისუფლება და მათი ჩანაცვლება მყარი, კომფორტული საცხოვრისით, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი მიმართულება იქნება. ის მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ "ხრუშოვკის" ტიპის ბინებში, ჩანაცვლების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნებიან ბინით, ან შესაბამისი კომპენსაციით, საკუთარი არჩევანის მიხედვით. სიცოცხლით სავსე თითოეული უბანი, ეს არის თბილისის სახე და მისი მომავალი”, - ნათქვამია ვიდეომიმართვაში. https://www.facebook.com/kala.kaladze/videos/vb.1803351373/10207999762590902/?type=2&theater საბჭოთა მემკვიდრეობა: ხრუშჩოვკების ნაწილი დასანგრევია, მერიას კი გეგმა არ აქვს [post_title] => თბილისში "ხრუშოვკები" აღარ იქნება - კახა კალაძის პროექტი იქნება ეს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა თუ ხმაურისა და სიწყნარის ზონების გააზრებული გამიჯვნა და დაგეგმარება“, - აღნიშნავს კალაძე. მისივე თქმით, ეს პროექტი არის მთლიანად ახალგაზრული, მათი მოტივაციის სფერო და ხელისუფლებამ „ძალღონე არ უნდა დაიშუროს მათი იდეების განხორციელებისთვის“. თბილისში ღამის ცხოვრება უნდა განვითარდეს - კალაძე ამბობს, რომ ეს მისთვის პრიორიტეტული იქნება ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ყველაზე მეტი ადამიანი ხმას კახა კალაძეს მისცემდა - NDI-ს კვლევა

ხვალ რომ თბილისის მერის არჩევნები ტარდებოდეს, NDI-ს კვლევაში მონაწილეთა 30% კახი კალაძეს მისცემდა ხმას, 19% - ალეკო ელისაშვილს, 18% - ზაალ უდუმაშვილს, 5% კი ელენე ხოშტარიას. გამოკითხულთა 12%-მა კითხვაზე პასუხიარ იცის, 4% კი ამბობს, რომ ხმას არცერთ კანდიდატს არ მისცემს. კვლევა 2017 წლის 18 ივნისი-9 ივლისის პერიოდში ჩატარდა და ქვეყნის მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით) 2,261 პირი გამოიკითხა.