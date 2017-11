კახა კალაძე სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით პრემიერის გადაწყვეტილებას მიესალმება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187034 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187034 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187034) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,3362) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186893 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-13 22:09:06 [post_date_gmt] => 2017-11-13 18:09:06 [post_content] => პარლამენტის თბილისის შენობაში ქართული ოცნების ფრაქციის დახურული სხდომა დასრულდა. როგორც შეხვედრის შემედეგ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, სხდომაზე სამთავრობო ცვლილებებს ერთმნიშვნელოვნად დაუჭირეს მხარი. "მოვისმინეთ ერთმანეთის შეხედულებები პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ცვლილებებთან მიმართებაში და ერთმნიშვნელოვნად მხარი დავუჭირეთ ამ გადაწყვეტილებას."-განაცხადა მათიკაშვილმა. მან ასევე ასევე აღნიშნა, რომ სავარაუდოდ მოესწრება მომავალი წლის ბიუჯეტის კორექტირება, რომელიც 14 სამინისტროზე იქნება გათვლილი. "ბიუჯეტის კანონპოექტთან დაკავშირებით, რომელიც 14 სამინისტროზე იქნება გათვლილი, ვფიქრობთ მოესწრება კორექტირება, რადგან ბიუჯეტი ჯერ მიღებული არ არის. ეს სტრუქტურული ცვლილებები ადეკვატურდ აისახება ბიუჯეტის პროექტში. მთავრობა იმუშავებს მიზანდასახულად იმისათვის, რომ ის შენიშვნებიც იქნას გათვალისწინებული, რომელიც პარლამენტიდან იქნა გაგზავნილი".- განაცხადა მათიკაშვილმა. პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სამთავრობო ცვლილებების შესახებ განაცხადა. სპეციალისტების მოსაზრებით, ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, პარლამენტის მიერ ორი მოსმენით მიღებული 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი მნიშვნელოვნად შეიცვლება. მომავალი წლის ბიუჯეტი 12 მილიარდ 403 მილიონ 300 ათას ლარს შეადგენს. პროექტის მიხედვით, რამდენიმე უწყებას დაფინანსება ეზრდება. რაც შეეხება სამთავრობო ცვლილებს, თანამდებობებს ტოვებენ გიორგი მღებრიშვილი, ალექსანდრე ჯეჯელავა, ტარიელ ხეჩიკაშვილი, გიგლა აგულაშვილი, ვიქტორ დოლიძე და ილია ელოშვილი. სამთავრობო კაბინეტში ორი ახალი სახეა: ფინანსთა მინისტრის პოსტს რკინიგზის ხელმძღვანელი მამუკა ბახტაძე დაიკავებს. განათლების მინისტრის თანამდებობაზე კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი მიხეილ ჩხენკელია წარდგენილი. კვირიკაშვილმა ასევე თქვა, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობიდან გადის და კრიზისების მართვის საბჭოში ერთიანდება, რომელსაც გიორგი მღებრიშვილი უხელმძღვანელებს. "ქართულმა ოცნებამ" სამთავრობო ცვლილებებს მხარი დაუჭირა აუცილებელი არ არის, რომ საპოლიციო წარსული ჰქონდეს, დარწმუნებული ვარ, გიორგი გახარია თავისი მონაცემებით სრულად შეესაბამება იმ პოსტს, რომელიც შესთავაზეს, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. „გიორგი გახარიას უკვე დიდი ხანია ვიცნობ. მისი მენეჯერული და ადამიანური თვისებები, ვფიქრობ, საკმაოდ შთამბეჭდავია იმისთვის, რომ ადვილად ვისაუბროთ მის ასეთ გადანაცვლებაზე," - განაცხადა ვოლსკიმ. რაც შეეხება ფინანსთა ახალი მინისტრის კანდიდატურის, მამუკა ბახტაძის მისამართით ოპოზიციის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ საქართველოს რკინიგზის მოგება შემცირდა, გია ვოლსკის განმარტებით ეს სიცრუეზე აგებული დემაგოგიაა, ვინაიდან გადაზიდვების შემცირება, მენეჯმენტზე დამოკიდებული არაა. ამ კონტექსტში გია ვოლსკიმ ტვირთების გადაზიდვაზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების მოთხოვნილებები და მსოფლიო რეგიონული ეკონომიკური პროცესები დაასახელა. „არც ერთი ხელისუფლება, არც რკინიგზის ხელმძღვანელობა დაინტერესებული არ არის, რომ გადაზიდვების მოცულობა შემცირდეს, ასე რომ, ეს ჩვენგან დამოუკიდებელი ფაქტორის გამო ხდება. რაც შეეხება მამუკა ბახტაძეს, პიროვნულად მე არ ვიცნობ, მაგრამ დახასიათება და მონაცემები საკმაოდ შთამბეჭდავია", - განაცხდა ვოლსკიმ.

გახარიას თვისებები შთამბეჭდავია იმისთვის, რომ მის ასეთ გადანაცვლებაზე ვისაუბროთ - გია ვოლსკი კულტურისა და სპორტის სამინისტროების გაერთიანების გამო მინისტრი, მიხეილ გიორგაძე, კადრების ოპტიმიზაციას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ მიხეილ გიორგაძემ სამინისტროში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ორი სამინისტროს გაერთიანების გამო გარკვეული საკადრო ცვლილებები მოხდება, თუმცა იგი ამ მომენტისათვის ვერ აკონკრეტებს, რა პროცენტით შემცირდება კადრები. „როდესაც ორი სამინისტრო ერთიანდება, გარკვეული საკადრო ცვლილებები იქნება. სკულპუროზულად არის გასავლელი ეს საკითხი და, სავარაუდოდ, პარლამენტის მიერ სამინისტროების ახალი ხელმძღვანელების დამტკიცებამდე უკვე გვეცოდინება," - განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ. მიხეილ გიორგაძემ ასევე ისაუბრა გაერთიანებულ სამინისტროში კულტურისა და სპორტის მიმართულებების თანაბარი განვითარების შესაძლებლობებზე. მისივე თქმით, სამინისტროს სტრუქტურა ამ ხედვიდან გამომდინარე ჩამოყალიბდება.

მიხეილ გიორგაძე კადრების ოპტიმიზაციას არ გამორიცხავს "მოვისმინეთ ერთმანეთის შეხედულებები პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ცვლილებებთან მიმართებაში და ერთმნიშვნელოვნად მხარი დავუჭირეთ ამ გადაწყვეტილებას."-განაცხადა მათიკაშვილმა. მან ასევე ასევე აღნიშნა, რომ სავარაუდოდ მოესწრება მომავალი წლის ბიუჯეტის კორექტირება, რომელიც 14 სამინისტროზე იქნება გათვლილი. "ბიუჯეტის კანონპოექტთან დაკავშირებით, რომელიც 14 სამინისტროზე იქნება გათვლილი, ვფიქრობთ მოესწრება კორექტირება, რადგან ბიუჯეტი ჯერ მიღებული არ არის. ეს სტრუქტურული ცვლილებები ადეკვატურდ აისახება ბიუჯეტის პროექტში. მთავრობა იმუშავებს მიზანდასახულად იმისათვის, რომ ის შენიშვნებიც იქნას გათვალისწინებული, რომელიც პარლამენტიდან იქნა გაგზავნილი".- განაცხადა მათიკაშვილმა. პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სამთავრობო ცვლილებების შესახებ განაცხადა. სპეციალისტების მოსაზრებით, ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, პარლამენტის მიერ ორი მოსმენით მიღებული 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი მნიშვნელოვნად შეიცვლება. მომავალი წლის ბიუჯეტი 12 მილიარდ 403 მილიონ 300 ათას ლარს შეადგენს. პროექტის მიხედვით, რამდენიმე უწყებას დაფინანსება ეზრდება. რაც შეეხება სამთავრობო ცვლილებს, თანამდებობებს ტოვებენ გიორგი მღებრიშვილი, ალექსანდრე ჯეჯელავა, ტარიელ ხეჩიკაშვილი, გიგლა აგულაშვილი, ვიქტორ დოლიძე და ილია ელოშვილი. სამთავრობო კაბინეტში ორი ახალი სახეა: ფინანსთა მინისტრის პოსტს რკინიგზის ხელმძღვანელი მამუკა ბახტაძე დაიკავებს. განათლების მინისტრის თანამდებობაზე კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი მიხეილ ჩხენკელია წარდგენილი. კვირიკაშვილმა ასევე თქვა, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობიდან გადის და კრიზისების მართვის საბჭოში ერთიანდება, რომელსაც გიორგი მღებრიშვილი უხელმძღვანელებს. "ქართულმა ოცნებამ" სამთავრობო ცვლილებებს მხარი დაუჭირა