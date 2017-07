კახა კალაძე თათია დოლიძის მიმართ გამოთქმულ მუქარას ეხმაურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => muqara [2] => tatia-dolidze [3] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146864 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => muqara [2] => tatia-dolidze [3] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146864 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 (202,5179,17077,9430) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146928 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 18:06:55 [post_date_gmt] => 2017-07-17 14:06:55 [post_content] => თათია დოლიძე შსს-ს თბილისის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება. ის თბილისის მთავარ სამმართველოში რამდენიმე წუთის წინ, მას შემდეგ მივიდა, რაც შსს-მ განაცხადა, რომ მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიება დაიწყო. სამმართველოში შესვლამდე მას კომენტარი არ გაუკეთებია. რამდენიმე საათის წინ კი, ვიდრე შსს-ს გამოძიებას დაიწყებდა, "ფორტუნასთან" განაცხადა, რომ ის იურისტებთან კონსულტაციებს გადიოდა. ამასთან, დილით შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ უწყება რეაგირებას მხოლოდ თათია დოლიძის მიმართვის შემთხვევაში მოახდენდა. თუმცა, იურისტები აცხადებდნენ, რომ რეაგირებისთვის მიმართვა არ იყო საჭირო და შსს ვალდებული იყო, მოკვლევა დაეწყო, რადგან მუქარა სოციალური მედიით საჯაროდ გავრცელდა. მოგვიანებით კი შსს-მ განაცხადა, რომ საქმეზე გამოძიება, მიმართვის გარეშე, სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლით დაიწყო, რაც სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარას ითვალისწინებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფოტო [post_content] => შსს-მ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიება სსკ-ის 151-ე მუხლით დაიწყო, რაც სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ინფორმაცია "ფორტუნას" შსს-ში დაუდასტურეს. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, თეა პერტაიამ "ფორტუნასთან" განმარტა, შსს-მ დაიწყო გამოძიება საკუთარი ინიციატივით და თათია დოლიძეს მათთვის ჯერ არ მიუმართავს. რამდენიმე საათის წინ შსს-ში "ფორტუნასთან" ამ საკითხის კომენტარისას კი განაცხადეს, რომ საკითხზე გამოძიება ან მოკვლევა თათია დოლიძის მიმართვის გარეშე ვერ დაიწყებოდა. თუმცა, იურისტები განსხვავებულ კომენტარებს აკეთებდნენ და ამბობდნენ, რომ მედიაში და მათ შორის სოციალურ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე მოკვლევა მიმართვის გარეშეც უნდა დაიწყოს. სისხლის სამართლის კოდექსი მუხლი 151. მუქარა 1. სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; გ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან ორსული ქალის მიმართ, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. [post_title] => შსს-მ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-m-tatia-dolidzis-mimart-gankhorcielebul-muqaraze-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 15:39:36 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 11:39:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146806 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146703 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 14:02:55 [post_date_gmt] => 2017-07-17 10:02:55 [post_content] => ქალთა ორგანიზაცია GEORGIAN WOMEN'S MOVEMENT სახელმწიფოს და საზოგადოებას მიმართავს, რომ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე რეაგირება მოხდეს. "რამდენიმე დღის წინ, 14 ივლისს, თბილისში გაიმართა ე.წ. “ქართველთა მარში” , მკვეთრად ქსენოფობიური და რასისტული მოწოდებებით. მას შემდეგ საკუთრივ აქციის ფეისბუკის გვერდზე ისევე, როგორც მისი ორგანიზატორების პირად გვერდებზე, ინტენსიურად იწერება სიძულვილით სავსე, რასისტული, ჰომოფობიური, ქალთმოძულე განცხადებები ამ მარშის მოწინააღმდეგეთა მისამართით. 16 ივლისის საღამოს ვითარებამ კულმინაციას მიაღწია - აქციის ორგანიზატორებმა, მათ შორის კონსტანტინე მორგოშიამ, გია კორკოტაშვილმა, ბექა ვარდოსანიძემ, რამაზ გაგნიძემ, გიორგი ონიანმა და მიხეილ ამისულაშვილმა მიზანში ამოიღეს ახალგაზრდა ქალი, რომლის მისამართითაც, გამოიყენეს დამამცირებელი, შეურაცხმყოფელი და ჯგუფური გაუპატიურების მუქარის შემცველი კომენტარები. "ცალსახად შემაშფოთებელ გარემოებად მიგვაჩნია ის, რომ ხელისუფლება მყარად დუმს როგორც საკუთრივ აქციის, ისე მისი ორგანიზატორების სიძულვილით სავსე პროპაგანდის შესახებ. საჯარო სივრცეში მთავრობის წარმომადგენელთა მხრიდან არც ერთი განცხადება არ გაკეთებულა ამ პროცესების თაობაზე. ვთვლით, რომ დუმილით და უმოქმედობით სახელმწიფო სიძულვილს წაახალისებს. ეს სიძულვილი კი უკვე ძალიან ბევრს უქმნის საფრთხეს - არა მხოლოდ საქართველოში მცხოვრებ უცხოელებს, არამედ ნებისმიერს, ვისაც მარშის ორგანიზატორები შეხედულების თუ პოზიციის გამო აითვალწუნებენ. "ვითარებას თვისებრივად ამძიმებს ისიც, რომ სიძულვილის მთესველი ფიგურების მედიაში ხილვა უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა - როგორც მოყვითალო ელფერის, “მყვირალა” შოუებში, ისე უფრო სერიოზულ და სიღრმისეულ დისკუსიებზე პრეტენზიის მქონე გადაცემებში. ამ ადამიანებს წარმოგვიჩენენ ლეგიტიმურ “მხარედ” და “პოზიციად” - არადა, წესით, მედია დიდი სიფრთხილით და პასუხისმგებლობით უნდა ეკიდებოდეს სიძულვილის გავრცელების და გაძლიერების საფრთხეს. "ვითარება იმდენად გროტესკული გახდა, რომ უკვე ქალის გაუპატიურებაზე ღიად მეოცნებე ჯგუფი გვესაუბრება საზოგადოების, ქართველების, ტრადიციების სახელით. მსგავსი ფიგურები “ქართველობას”, როგორც ასეთს, რასიზმთან, სიძულვილთან, ძალადობასთან, ქალთმოძულეობასთან აიგივებენ - რასაც, ჩვენი ღრმა რწმენით, ყველა კეთილსინდისიერი მოქალაქე უნდა შეეწინააღმდეგოს. შესაბამისად, ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, მოვითხოვთ: "მედია საშუალებებმა გამოუცხადონ ბოიკოტი “ქართული მარშის” ორგანიზატორებს, არ მიიწვიონ ისინი გადაცემებში, არ მისცენ ღია ტრიბუნა. გაუპატიურების მხარდამჭერი პირები არ შეიძლება იყვნენ ლეგიტიმური “მხარე”, ან საზოგადოების რომელიმე ნაწილის წარმომადგენლები. "მთავრობამ გააკეთოს ოფიციალური განცხადება და გამოხატოს თავისი პოზიცია როგორც ქსენოფობიური მარშის, ისე ახალგაზრდა ქალის მიმართ გამოყენებული სიძულვილის ენასთან და ძალადობის მუქარასთან დაკავშირებით; "შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყოს გამოძიება და გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები გაუპატიურების შესაძლო მუქარის თაობაზე; მუქარის ავტორებმა საჯარო ბოდიში მოიხადონ სიძულვილის ენის და შეურაცხმყოფელი გამონათქვამების გამო," - ნათქვმია განცხადებაში. 