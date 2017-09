კახა კალაძემ დღეს საარჩევნო პროგრამის სოციალური ნაწილი წარადგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167331 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167331 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167331) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,16891) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166550 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 12:29:17 [post_date_gmt] => 2017-09-22 08:29:17 [post_content] => პეკინის ქუჩაზე საერთაშორისო დღესთან - "ავტომობილის გარეშე" დაკავშირებით ველორბოლა იმართება. ღონისძიების ორგანიზატორია „საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“. დღის მთავარი მოწოდებაა, რომ მოქალაქეებმა ერთი დღით თავი შეიკავონ პირადი ავტომობილით სარგებლობისგან, გადაადგილდნენ ფეხით ან გამოიყენონ ალტერნატიული და ჯანსაღი ტრანსპორტი - ველოსიპედი ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ორგანიზატორი ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე, ეკა ლალიაშვილი, „ფორტუნასთან“ აცხადებს, რომ ველობილიკი მხოლოდ პეკინის ქუჩაზე საკმარისი არ არის. „უნდა განვითარდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ველობილიკები მოეწყოს სხვა ქუჩებზეც. ამის შესაძლებლობა არსებობს, თუნდაც, ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, ყაზბეგის ქუჩაზე,“ - განაცხადა ეკა ლალიაშვილმა. ღონისძიებას, ასევე, ესწრება „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მნიშვნელოვანია, მსგავსი სივრცეები სხვაგანაც მოეწყოს. კალაძის თქმით, უფრო დეტალურად კი ამის შესახებ მათ სატრანსპორტო გეგმაში იქნება მოცემული. „ვუერთდები ამ დღეს, მომავალშიც ეს მიდგომა უნდა დავნერგოთ. ველოსიპედი ჯანსაღი ცხოვრების ერთ-ერთი მიმართულებაა,“ - განაცხადა კალაძემ. მისი თქმით, თბილისში ამის ძალიან დიდი პოტენციალია. „დღეს პეკინის ქუჩას, ვაჟა-ფშაველას გამზირს გავივლით და დავბრუნდებით ისევ აქ. ჩვენ წარმოგიდგენთ კონკრეტულ გეგმას. ველობილიკების გაკეთების პოტენციალი არსებობს, როგორც ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე, ასევე სკვერებში. ამას გავუწევთ პოპულარიზაციას. მე პირადადაც ვარ დაინტერესებული ჯანხაღი ცხოვრების წესით,“ - განაცხადა კახა კალაძემ. დღე ავტომობილის გარეშე - პეკინზე ველორბოლა იმართება

"ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ თბილისის საკრებულოს არჩევნებისთვის პროპორციული სია წარადგინა. მარიკა დარჩია ბექა დავითულიანი თინათინი ნიბლოშვილი ირაკლი ზარქუა დათო რურუა გიორგი ჩაკვეტაძე დავით უჯმაჯურიძე გიორგი ახვლედიანი ლევანი ჯაფარიძე გიორგი ალიბეგაშვილი "ქართული ოცნების" სიის ათეული ასე გამოიყურება: 