კახა კალაძემ ეროვნულ უმცირესობებს თბილისობა მიულოცა

„თბილისობა მართლაც სახალხო დღესასწაულია," - ამის შესახებ „ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ განაცხადა. კალაძე „თბილისობის" დღესასწაულს განახლებული აღმაშენებლის გამზირზე ხვდება და მოსახლეობას „თბილისობას" ულოცავს. „მინდა, თბილისელებს დღევანდელი დღე მივულოცო. თბილისობა მართლაც სახალხო დღესასწაულია. კარგია, რომ ამინდიც გამოვიდა და მინდა, პირველ რიგში, ყველას ჯანმრთელობა ვუსურვო. დღეგრძელობა ბედნიერება და ყოველივე საუკეთესო," - დასძინა კალაძემ. "პატრიოტთა ალიანსის" კანდიდატისთვის მისაღებია დებატების ის ფორმა, სადაც ყველა კანდიდატი ერთად იქნება წარმოდგენილი. ინაშვილის განცხადებით, ალეკო ელისაშვილი უფრო აღმატებული არაფრით არის იმისთვის, რომ მმართველი პარტიის წარმომადგენელი კანდიდატი პირად დებატებში გამოიწვიოს. „ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, მზად არის მონაწილეობა მხოლოდ საერთო დებატებში მიიღოს. იგი მედიასაშუალებებს დებატების ერთობლივ ფორმატზე შეთანხმებას სთავაზობს, სადაც მერობის შვიდივე კანდიდატი და მედიასაშუალებების წარმომადგენელი იქნებიან მიწევეულები. „ფიზიკურად შეუძლებელია ყველა ტელევიზიაში მისვლა, ამიტომაც გავაკეთეთ ეს განცხადება. შესაძლებელია, ტელევიზიებმა მოილაპარაკოთ ან ნეიტრალური ადგილი შევარჩიოთ, რათა შვიდივე კანდიდატს დებატებში მონაწილეობის თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობაც და მათი დახმარებაც შეიძლება ამ საკითხში," – განაცხადა კახა კალაძემ. 6 ოქტომბერს, კახა კალაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა, არჩილ თალაკვაძემ, განაცხადა, რომ მედიას სთავაზობენ, ერთიან ფორმატზე შეთანხმდნენ და, თუკი ეს ფორმატი მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომი იქნება, კალაძე მზად არის დებატებისთვის. თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი და "ნაციონალური მოძრაობის" მერობის კანდიდატი ზაალ უდუმაშვილი მზად არიან დებატებისთვის. 