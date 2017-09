კახა კალაძემ გლდანის მოსახლეობას საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატები წარუდგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => shalva-ogbaidze [2] => tvitmmartvelobis-archevnebi [3] => sakrebulos-madjoritarobis-kandidatebi [4] => otar-grigolia [5] => gulia-gociridze [6] => qetevan-jokhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160870 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => shalva-ogbaidze [2] => tvitmmartvelobis-archevnebi [3] => sakrebulos-madjoritarobis-kandidatebi [4] => otar-grigolia [5] => gulia-gociridze [6] => qetevan-jokhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160870 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => shalva-ogbaidze [2] => tvitmmartvelobis-archevnebi [3] => sakrebulos-madjoritarobis-kandidatebi [4] => otar-grigolia [5] => gulia-gociridze [6] => qetevan-jokhadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => shalva-ogbaidze [2] => tvitmmartvelobis-archevnebi [3] => sakrebulos-madjoritarobis-kandidatebi [4] => otar-grigolia [5] => gulia-gociridze [6] => qetevan-jokhadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160870) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18936,202,18935,18937,18934,2828,17884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160256 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 16:49:09 [post_date_gmt] => 2017-09-05 12:49:09 [post_content] => პოლიტიკური ერთობა ”ახალი საქართველოს” ლიდერი კახა კალაძეს დებატებში იწვევს. გაერთიანების ლიდერები მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატს იდეების მოპარვაში ადანაშაულებენ და პირდაპირ ეთერში სწორედ იმ იდეების რეალურად განხორციელების პროექტებზე საუბარს სთავაზობენ. დღესვე გიორგი ვაშაძემ გაერთიანების სპიკერად ნიკოლოზ ვაშაკიძე დაასახელა. „კონკრეტული გეგმებით და მართლა საინტერესო პროგრამებით ვართ მოსული და ჩვენ ვგრძნობთ იმას, რომ პირველი რამდენიმე პრეზენტაციიდან ძალიან ცოცხალი ინტერესია საზოგადოების მხრიდან. ვიწყებთ პროცესს ამომრჩევლისთვის ჩვენი პროგრამების დეტალური გაცნობისა,“ - განაცხადა ”ახალი ერთობა საქართველოსთვის” დამფუძნებელმა, ნიკოლოზ ვაშაკიძემ. „გუშინ საღამოს საქართველოს ცენტრალურმა კომისიამ გამოსცა აქტი და მე დამარეგისტრირა თბილისის მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატად," - ამის შესახებ თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ალეკო ელისაშვილმა, გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს განუცხადა. „როგორც ცნობილია, შემჭიდროვებულ ვადებში 10,000 ხელმოწერის მიტანა მომთხოვეს და ჩვენ 2-ჯერ უფრო მეტი ხელმოწერა მივიტანეთ. შედეგად, ხელისუფლება იძულებული გახდა, ანგარიში გაეწია ხალხის არნახული ენთუზიაზმისთვის და მოხალისეების საოცარმა თავდადებამ, დიდმა გარჯამ და ხალხიმ მხარდაჭერამ თავისი გაიტანა. ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდში, ერთი მხრივ, ჩავშალეთ ხელისუფლების გეგმა, რომ ბიუროტრატიული ხერხებით დავრჩენილიყავი საარჩევნო პროცესის მიღმა და, მეორე მხრივ, უკვე მივაღწიეთ ერთ მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას. ეს გამარჯვება, ხელმოწერების შეგროვების დროს გამოვლენილი უზარმაზარი ენთუზიაზმი, მარწმუნებს იმაში, რომ ოქტომბრის ბოლოს თბილისში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან გამარჯვებას მივაღწევთ - სწორედ ხალხის მხარდაჭერით", - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. ცნობისთვის, ალეკო ელისაშვილმა თბილისის მერობის კანდიდატად დარეგისტრირებისთვის საჭიროზე ორჯერ მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. ყველა პირობა შეიქმნება იმისთვის, რომ სამომავლოდ, პარკირების მომსახურება უშუალოდ მუნიციპალური სამსახურის მიერ განხორციელდეს, - ამის შესახებ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ პარტიის ცენტრალურ ოფისში, ქალაქის განვითარების პროგრამული ხედვის პრეზენტაციაზე, სატრანსპორტო პოლიტიკაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ამუშავდება ჯარიმების სამართლიანი სისტემაც. "საცობების განტვირთვის მიზნით, ამუშავდება სპეციალური პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც მუდმივ რეჟიმში მოხდება თბილისის ქუჩების მონიტორინგი, გადატვირთული წერტილების გამოვლენა და მათი გადაჭრის ოპტიმალური გზების დასახვა. გარდა ამისა, განხორციელდება მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები. მოწესრიგდება პარკირება და მოეწყობა მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკინგები, ამუშავდება ჯარიმების სამართლიანი სისტემა. მერიას ამ მიმართულებით სამუშაოები ჩატარებული აქვს და სრული სურათი გვაქვს, თუ რამდენი მიწისქვეშა პარკინგი უნდა განხორციელდეს. არჩევნების შემდეგ აუცილებლად დავიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას. ყველა პირობა შეიქმნება, რომ პარკირების სისტემა უშუალოდ მუნიციპალური სამსახურის მიერ განხორციელდეს", - განაცხადა კახა კალაძემ. 