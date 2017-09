კახა კალაძემ მოსახლეობას ვაკისა და კრწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakhi-kaladze [1] => madjoritari-kandidatebi [2] => parkingis-problema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163871 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakhi-kaladze [1] => madjoritari-kandidatebi [2] => parkingis-problema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163871 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4712 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakhi-kaladze [1] => madjoritari-kandidatebi [2] => parkingis-problema ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakhi-kaladze [1] => madjoritari-kandidatebi [2] => parkingis-problema ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163871) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4712,18802,19216) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159308 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-01 20:29:24 [post_date_gmt] => 2017-09-01 16:29:24 [post_content] => გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები თბილისის საკრებულოში რამდენიმე წუთის წინ ოფიციალურად წარადგინა. მმართველი პარტიის 25 კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია. სიის შემადგენლობაში არიან: მთაწმინდა - ჯაბა ჯიშკარიანი; ვაკე - გიორგი მუსხელიშვილი და გიორგი ბირბიჩაძე; საბურთალო - ავთანდილ ცინცაძე, დავით უთმელიძე, ვახტანგ შაქარიშვილი; კრწანისი - თემურ გოგაძე; ისანი - ილია ჯიშკარიანი, ნინო ლაცაბიძე, ლევან დავითაშვილი; სამგორი - რევაზ სოხაძე, გიორგი ტყემალაძე, გიორგი დოხტურიშვილი, ქეთევან მამულიშვილი; ჩუღურეთი - რიმა ბერაძე; დიდუბე - ვლადიმერ ძნელაძე, თარას შურღაია; ნაძალადევი - თამარ ტალიაშვილი, დავით ჭელიძე, მიხეილ ამაშუკელი, ალექსანდრე ხუჯაძე; გლდანი - შალვა ოგბაიძე, ოთარ გრიგოლია, გული გოცირიძე, ქეთევან ჯოხაძე. შეგახსენებთ, რომ დღეს, „ქართული ოცნების” ცენტრალურ ოფისში პოლიტიკური საბჭოს სხდომა გაიმართა. პარტიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს და თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სია დაამტკიცეს. "ეს არ იქნება რთული გამარჯვება, ეს იქნება ეს იქნება ჭეშმარიტი გამარჯვება, რადგან კახი ამას იმსახურებს", - აღნიშნა მან. ”ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატის წარდგენამდე პარტიის ცენტრალურ ოფისში პოლიტსაბჭოს სხდომა გაიმართა, სადაც საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარე წლის ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს გაიმართება. [post_title] => კვირიკაშვილმა კახა კალაძე თბილისის მერობის კანდიდატად წარადგინა: "ეს იქნება ჭეშმარიტი გამარჯვება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirikashvilma-kakha-kaladze-tbilisis-merobis-kandidatad-waradgina-es-iqneba-cheshmariti-gamarjveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 20:48:52 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 16:48:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142806 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137817 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-11 13:13:47 [post_date_gmt] => 2017-06-11 09:13:47 [post_content] => ენერგეტიკის მინისტრმა შაბათს თავის ვაჟებს საკუთარ კაბინეტში უმასპინძლა. ფოტოები მისმა პიარის ხელმძღვანელმა, ირაკლი გაფრინდაშვილმა გამოაქვეყნა. ფოტოებს მოწონება ხვდა წილად. ინგა გრიგოლიამ ამ ფოტოებზე დაწერა: " საბავშვო ბაღი გახსენით?", შემდეგ კი დასძინა, რომ კარგი იქნებოდა, მათ შორის მესამე ვაჟიც ყოფილიყო. შეგახსენებთ, რომ კახი კალაძესა და ანუკა არეშიძეს სამი ვაჟი ჰყავთ. [gallery columns="4" link="file" ids="137818,137819,137820,137821"] [post_title] => კახი კალაძე შვილებს თავის კაბინეტში ეთამაშება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakhi-kaladze-shvilebs-tavis-kabinetshi-etamasheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-11 13:14:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-11 09:14:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137817 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159308 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-01 20:29:24 [post_date_gmt] => 2017-09-01 16:29:24 [post_content] => გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები თბილისის საკრებულოში რამდენიმე წუთის წინ ოფიციალურად წარადგინა. მმართველი პარტიის 25 კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია. სიის შემადგენლობაში არიან: მთაწმინდა - ჯაბა ჯიშკარიანი; ვაკე - გიორგი მუსხელიშვილი და გიორგი ბირბიჩაძე; საბურთალო - ავთანდილ ცინცაძე, დავით უთმელიძე, ვახტანგ შაქარიშვილი; კრწანისი - თემურ გოგაძე; ისანი - ილია ჯიშკარიანი, ნინო ლაცაბიძე, ლევან დავითაშვილი; სამგორი - რევაზ სოხაძე, გიორგი ტყემალაძე, გიორგი დოხტურიშვილი, ქეთევან მამულიშვილი; ჩუღურეთი - რიმა ბერაძე; დიდუბე - ვლადიმერ ძნელაძე, თარას შურღაია; ნაძალადევი - თამარ ტალიაშვილი, დავით ჭელიძე, მიხეილ ამაშუკელი, ალექსანდრე ხუჯაძე; გლდანი - შალვა ოგბაიძე, ოთარ გრიგოლია, გული გოცირიძე, ქეთევან ჯოხაძე. შეგახსენებთ, რომ დღეს, „ქართული ოცნების” ცენტრალურ ოფისში პოლიტიკური საბჭოს სხდომა გაიმართა. პარტიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს და თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სია დაამტკიცეს. 