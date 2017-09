კახა კალაძემ ქალაქის ურბანული განვითარების პროექტი წარადგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-urbanuli-politikis-prezentacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164103 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-urbanuli-politikis-prezentacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164103 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-urbanuli-politikis-prezentacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-urbanuli-politikis-prezentacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164103) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,19247) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164053 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 13:16:22 [post_date_gmt] => 2017-09-15 09:16:22 [post_content] => „ელენე ხოშტარიას ბრალდებებზე როგორ ვუპასუხო, მისი რეიტინგი არის ნულზე ქვემოთ, მისი მეუღლე არის სამშენებლო კომპანია M-კვადრატის დირექტორი და კარგად გაერკვეს, მე მადანაშაულებს სამშენებლო მაქინაციებში თუ საკუთარ მეუღლეს,“ - ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ, „ფორტუნას“ შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. რაც შეეხება, სამშენებლო კომპანია „არქი ჯგუფისთვის“ მიყიდულ ნაკვეთს, კალაძის განცხადებით, ეს ნაკვეთი შეძენილი ჰქონდა საკუთარი შემოსავლით. „არ დაგიმალავთ, მილანში საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელი ვიყავი, ჩემი შემოსავალი 6 მილიონი იყო, მქონდა პირადი თანხებიც. არ გამიძარცვავს არავინ და არ მომიპარავს ფული ბიუჯეტიდან. ერთი ნაკვეთი მივყიდე „არქი ჯგუფს“, გადავეცი მინდობილობა, კომპანიამ გააკეთა მშენებლობის ნებართვა და იყიდა მშენებლობის კოეფიციენტები,“ - განაცხადა კახა კალაძემ. შეგახსენებთ, რომ „ევროპული საქართველო“ მმართველი გუნდის თბილისის მერობის კანდიდატს, კახა კალაძეს, კორუფციაში ადანაშაულებს. თბილისის მერობის კანდიდატმა, ელენე ხოშტარიამ, კიდევ ერთ საეჭვო გარიგებაზე ისაუბრა, რომელშიც კახა კალაძე შპს „არქი ჯგუფი“ და „ქართული ოცნების“ დეპუტატი, ივლიანე წულაია, ფიგურირებენ. ელენე ხოშტარია კარგად გაერკვეს, მე მადანაშაულებს სამშენებლო მაქინაციებში თუ საკუთარ მეუღლეს - კახა კალაძე

„ევროპული საქართველო" თბილისის მერობის კანდიდატმა, ელენე ხოშტარიამ, კიდევ ერთ საეჭვო გარიგებაზე ისაუბრა, რომელშიც კახა კალაძე, შპს „არქი ჯგუფი" და „ქართული ოცნების" დეპუტატი, ივლიანე წულაია, ფიგურირებენ. ხოშტარიას განცხადებით, 2006 წელს სოფელ დიღომში მის მიერ შეძენილი მიწის ნაკვეთი, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, სხვა დეველოპმენტს ბევრად უფრო მომგებიან არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში გაუცვალა, რომელიც მინდელის #11-ში მდებარეობს. გაცვლიდან 5 დღეში კი დეველოპმენტმა სახელმწიფოსგან მიღებული ქონება „არქი საბურთალოს" 4,6 მილიონ ლარად მიჰყიდა. პარტიაში განმარტავენ, რომ „არქი საბურთალოს" 50%-ს შპს „არქი ნუცუბიძე" ფლობს, რომლის მეშვეობითაც კალაძე ნუცუბიძის ქუჩაზე თავის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე ნორმით დაშვებულზე ბევრად მეტ სახლს აშენებს. ამ ორივე კომპანიას საერთო დირექტორი, თენგიზ წულაია, ჰყავს. „არქი ნუცუბიძის" ყოფილი მფლობელი კი „ქართული ოცნების" დეპუტატი, ივლიანე წულაიაა. ხოშტარიას განმარტებით, დიღომში მდებარე ნაკვეთზე განთავსებულ შენობაში, რომელიც მინდელის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე გაიცვალა, დევნილები ცხოვრობდნენ, რომელთა საცხოვრებელი სახლით დაკმაყოფილება არ მომხდარა. ელენე ხოშტარიას თქმით, კალაძე თავის თანამდებობას პირადი კეთილდღეობისთვის იყენებს. ელენე ხოშტარია კარგად გაერკვეს, მე მადანაშაულებს სამშენებლო მაქინაციებში თუ საკუთარ მეუღლეს – კახა კალაძე

„ევროპული საქართველო" თბილისში საეჭვო გარიგებებზე საუბრობს სამართალდამცავებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს

"ქართველთა მარშის" მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. რადიო "ფორტუნას" კორესპონდენტი ადგილიდან იტყობინება, რომ დაპირისპირებისას სამართალდამცავებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, როდესაც აქციის მონაწილეთა ნაწილმა "ქართული ოცნების" საარჩევნო შტაბში შესვლა სცადა, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. პროტესტის მონაწილეთა მოთხოვნაა დაკანონდეს, რომ უცხოელებზე მიწა არ გასხვისდეს. ისინი კახა კალაძისგან მოითხოვენ კონკრეტულ პასუხს, შევა თუ არა კანონში უცხოელებზე მიწის გასხვისების აკრძალვის საკითხი. [post_title] => ელენე ხოშტარია კარგად გაერკვეს, მე მადანაშაულებს სამშენებლო მაქინაციებში თუ საკუთარ მეუღლეს - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elene-khoshtaria-kargad-gaerkves-me-madanashaulebs-samsheneblo-maqinaciebshi-tu-sakutar-meughles-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 13:16:22 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 09:16:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164053 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 137 [max_num_pages] => 46 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6599afb7004643b797f4ddffb76eba50 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )