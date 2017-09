კახა კალაძემ სატრანსპორტო პოლიტიკის პრეზენტაცია გამართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => qartuli-ocneba [2] => adgilobrivi-tvitmmartvelobebis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165054 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => qartuli-ocneba [2] => adgilobrivi-tvitmmartvelobebis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165054 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => qartuli-ocneba [2] => adgilobrivi-tvitmmartvelobebis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => qartuli-ocneba [2] => adgilobrivi-tvitmmartvelobebis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165054) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17026,202,811) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164884 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 16:14:09 [post_date_gmt] => 2017-09-18 12:14:09 [post_content] => საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, მილანის ფეხბურთელი, „დოლჩე და გაბანას“ მოდელი, ენერგეტიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე დღეს უკვე თბილისის მერობისთვის იბრძვის. საკუთარ შანსებსა და დაგეგმილ პროექტებზე ის „ფორტუნასთან“ საუბრობს.

„ფორტუნა“: რა არის თქვენი უპირატესობა, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი თბილისის მოსახლეობამ თქვენზე?

ყველა სოციალური პროგრამა გაგრძელდება.

რა არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება?

ავტობუსით მგზავრობა სირცხვილი არ უნდა იყოს, ის უნდა გახდეს პოპულარული და კომფორტული და ამის პოპულარიზაციას პირველი მე გავაკეთებ.

როგორ აპირებთ ამ დაპირების შესრულებას და რა ვადაში?

საპარკინგე

ჩემთვის ყოველთვის მთავარი იყო ადამიანი და ყველაფერი მას შემდეგ არის.

რას მიიჩნევთ დღეს თბილისისთვის მთავარ პრობლემად?

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა უმნიშვნელოვანესი მიმართულება იქნება მერიის საქმიანობაში.

როგორ და რა ვადაში მოაგვარებთ ამ პრობლემებს?

მე ჩემს თავზე გამიჭირდება საუბარი, მირჩევნია, ამაზე გუნდმა და ხალხმა ისაუბროს.

თქვენი არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება მერიის საქმიანობა, რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის?

უშუალობის

აქტუალური პრობლემები, რომელიც დღეს გვაქვს, არის ეკოლოგია, ურბანული განვითარება, ტრანსპორტი , ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულებები.

დღეს თბილისისთვის რაც ყველაზე თვალშისაცემია, არის ტრანსპორტი - პარკირება და საცობები, გამწვანება და უნებართვო მშენებლობები. რა კონკრეტული გეგმა გაქვთ, რა ვადაში აპირებთ ამ საკითხების მოგვარებას?

მოწესრიგება-რეაბილიტაციას

ტექ-დათვალიერებასაც

სადგურებისაც

საპარკინგე

მინდა, იცოდნენ დეველოპერებმა, რომ ჩემი მერობის დროს არ მოხდება სამშენებლო ნებართვების გაცემა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან, ისტორიულ უბნებში და მწვანე საფარის ხარჯზე.

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა, რას გეგმავთ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისთვის?

არსებული ბიუჯეტით შეუძლებელია დაგეგმილი პროექტების განხორციელება. თანხების მოსაზიდად მოგვიწევს მუშაობა და ამაში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც უნდა ჩავრთოთ.

თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, დანარჩენ კანდიდატებს შესთავაზებთ თუ არა თანამშრომლობას და პირველ რიგში რომელს? ვის მიიჩნევთ მთავარ კონკურენტად?

ის სიყვარული, რომელსაც მე ხალხისგან ვიღებ, სწორედ ჩემი ჩემი ღიაობის და უშუალობის დამსახურებაა.

მსოფლიოში თქვენი საყვარელი ქალაქი რომელია (თბილისის გარდა)? რატომ, რა ნიშნით გამოარჩიეთ და თუ გეგმავთ, რომ თბილისი მას დაემსგავსოს?

შანსებსა

ჩემთვის ყოველთვის მთავარი იყო ადამიანი და ყველაფერი მას შემდეგ არის, მე ჩემს თავზე გამიჭირდება საუბარი, მირჩევნია, ამაზე გუნდმა და ხალხმა ისაუბროს.ქალაქი ვითარდება, თბილისი წინ მიდის და ბუნებრივია, მოსახლეობა უფრო მეტს ითხოვს. ჩვენი ქალქისთვის ისევე, როგორც მთლიანად ქვეყნისთვის, სხვა აქტუალურ პრობლემებთან ერთად, უმნიშვნელოვანესია, გადავჭრა დასაქმების საკითხი. მოსახლეობისთვის მტკივნეულია „სითი პარკის" თემაც. ასევე მწვავედ დგას ეკოლოგიის, საცობების პრობლემა. სამუშაო ადგილების გაზრდისთვის აუცილებელია მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება. ბიზნესის განვითარება უზრუნველყოფს, ნაკლები სოციალურად დაუცველი და მეტი დასაქმებული ჰყავდეს ქვეყანას. საცობები არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც აწუხებს ქალაქს. ამას სჭირდება სწორი მიდგომა და მხოლოდ ერთი პროექტით შეუძლებელია ამ პრობლემის აღმოფხვრა . არჩევნების შემდეგ დაიწყებაადგილებზე დაუყოვნებლივ მუშაობა, ხოლო „სითი- პარკთან" ხელშეკრულება სამართლებრივად იქნება განხილული. 4 წლის თავზე გვინდა, რომ ქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობა რადიკალურად იყოს შეცვლილი.აქტუალური პრობლემები, რომელიც დღეს გვაქვს, არის ეკოლოგია, ურბანული განვითარება, ტრანსპორტი , ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულებები.საარჩევნო პროგრამა გაწერილია 4 წელზე და ყველა ის პროექტი, რომელიც იქ არის წარმოდგენილი, პოლიტიკის ყველა ძირითადი მიმართულება 4-წლიანი გეგმის ნაწილია. არსებული ბიუჯეტით შეუძლებელია დაგეგმილი პროექტების განხორციელება. თანხების მოსაზიდად მოგვიწევს მუშაობა და ამაში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც უნდა ჩავრთოთ.მე ყოველთვის ღია ვარ საზოგადოებისთვის, ის სიყვარული, რომელსაც მე ხალხისგან ვიღებ, სწორედ ჩემი ჩემი ღიაობის დადამსახურებაა და ეს მომავალშიც გაგრძელდება.ქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე და ამ მიმართულებით საჭიროა კომპლექსური მიდგომები და მრავალმხრივი პროექტების განხორციელება. ჩვენ ვაპირებთ ქალაქში არსებული 1400-მდე მცირე და საშუალო სკვერის. ასევე, 12 დიდი პარკის განვითარებას. ზოოპარკი გადავა თბილისის ზღვაზე, ხოლო „მზიური" ზოოპარკს საფეხმავლო ხიდით დაუკავშირდება. ეს იქნება ერთი დიდი, მწვანე სივრცე ქალაქის ცენტრში. ამ პროექტების განხორციელება საკმარისი არ არის ეკოლოგიური მდგომარეობის მოსაგვარებლად. ამიტომ მერია მხარს დაუჭერს ავტომობილების. ის ავადმყოფობები, რომლებიც მომრავლდა , პირდაპირ არის გამოწვეული არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობიდან. რაც შეეხება ტრანსპორტს, მომავალი 4 წლის განმავლობაში ვგეგმავთ, ყვითელი ავტობუსები მთლიანად ჩავანაცვლოთ 700 თანამედროვე ევროპული ავტობუსებით. ავტობუსით მგზავრობა სირცხვილი არ უნდა იყოს, ის უნდა გახდეს პოპულარული და კომფორტული და ამის პოპულარიზაციას პირველი მე გავაკეთებ. დაგეგმილია მეტროს სრული რეაბილიტაცია, როგორც ვაგონების, ასევე. საცობების მხრივ დეტალური შევისწავლით მთელი ქალაქს და დაიდება კონკრეტული პროექტი, თუ რამდენი ხიდი ან ესტაკადა უნდა აშენდეს. ქალაქში გამოკვეთილია 10ადგილიც და არჩევნების შემდეგ ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. რაც შეეხება მშენებლობებს, მინდა, იცოდნენ დეველოპერებმა, რომ ჩემი მერობის დროს არ მოხდება სამშენებლო ნებართვების გაცემა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან, ისტორიულ უბნებში და მწვანე საფარის ხარჯზე.თბილისის ადაპტირება არის ძალინ მნიშვნელოვანი და ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული პროგრამები და მიმართულებები გვაქვს, რომლებსაც სოციალური პოლიტიკის განხილვის დროს ვრცლად გავშლით. ზოგადად ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა უმნიშვნელოვანესი მიმართულება იქნება მერიის საქმიანობაში. მიუხედავად ხელისუფლების მიერ განხორციელებული არაერთი პროექტისა, ჯერ კიდევ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც მუნიციპალიტეტის გვერდში დგომა სჭირდებათ. შესაბამისად, ყველა სოციალური პროგრამა გაგრძელდება. მე ვარ აბსოლუტურად ღია. რაც შეეხება მომავალ თანამშრომლობას, ყველა ადამიანს თუ რაიმე სასიკეთო გააჩნია ამ ქალაქისთვის, შეუძლია, მობრძანდეს, განვიხილოთ პროექტები და განვახორციელოთ.მე ბევრ ქალაქში ვარ ნამყოფი, ნაცხოვრები და ბევრია ასეთი ქალაქი. თუმცა, ჩემთვის თბილისს აქვს თავისი განსაკუთრებული ხიბლი, თავისი განსაკუთრებული ტრადიციებით, წარსულით და მე მჯერა, რომ ეს ქალაქი მალე სიცოცხლით სავსე იქნება. 