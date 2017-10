კახა კუკავამ და დიმიტრი ლორთქიფანიძემ აღმაშენებლის გამზირზე არაბულენოვან სარეკლამო აბრებს ქართულენოვანი შესატყვისები დააწერეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kukava [1] => aghmasheneblis-gamziri [2] => demokratiuli-modzraoba [3] => dimitri-lortqifanidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178113 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kukava [1] => aghmasheneblis-gamziri [2] => demokratiuli-modzraoba [3] => dimitri-lortqifanidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178113 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6337 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kukava [1] => aghmasheneblis-gamziri [2] => demokratiuli-modzraoba [3] => dimitri-lortqifanidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kukava [1] => aghmasheneblis-gamziri [2] => demokratiuli-modzraoba [3] => dimitri-lortqifanidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178113) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6764,10057,12401,6337) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172126 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 17:56:47 [post_date_gmt] => 2017-10-06 13:56:47 [post_content] => „მინდა, ვიყო ყველას ინტერესების წარმომადგენელი და არ მხოლოდ ჩემი მომხრეების,“ - ამ განცხადებას „თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი, კახა კუკავა, აკეთებს, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისის მერობისთვის საკუთარი პარტიის და ნინო ბურჯანაძის „დემოკრატიული მოძრაობის“ სახელით მონაწილეობს. კონკრეტულად რას ჰპირდება ამომრჩეველს და როგორ აპირებს ამის შესრულებას, ამ საკითხებთან დაკავშირებით „ფორტუნა“ კახა კუკავას ესაუბრა.

რა არის თქვენი უპირატესობა, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი თბილისის მოსახლეობამ თქვენზე?

სუფთა პოლიტიკური წარსული არის ჩემი უპირატესობა.

რა არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება?

სწორედ ჩემი პრინციპულობიდან გამომდინარე აქვს ჩემს დაპირებებს ფასი.

როგორ და რა ვადაში აპირებთ ამ დაპირების შესრულებას?

ამოვაწერინებ

უნდა შეჩერდეს გამოსახლების პროცესი და ჩამოყალიბდეს სოციალური სახლების კულტურა, დაინგრეს თბილისში სააფთიაქო მონოპოლია და დევნილებს ფართები საკუთრებაში გადაეცეთ.

რას მიიჩნევთ თბილისისთვის მთავარ პრობლემებად?

არაბებით

ჩაინათაუნებით

ნიქაბის

დღეს თბილისი ცხოვრობს, არა როგორც მილიონიანი, არამედ, როგორც 7-მილიონიანი ქალაქი, საცობებით, თურქებით, არაბებით და ჩაინათაუნებით .

მერობის კანდიდატი ფიქრობს , რომ მიგრანტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას საზოგადოება დადებითად შეხვდება, რაც შეეხება კომპეტენციას რამდენად შეუძლია ქალაქის მერს მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება ?

ახლადარჩეული

დაეწყობიან

მოვითხოვთ ქალაქის ცენტრიდან უკანონო მიგრანტების დეპორტაციას. 80 000 თურქი და არაბია თბილისში უკანონოდ.

როგორ და რა ვადაში მოაგვარებთ ამ პრობლემებს?

პარლამენტს მივმართავთ ჩადრის და ნიქაბის აკრძალვის მოთხოვნით, როგორც ეს ევროპაშია.

მერად არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება მერიის საქმიანობა და რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის?

ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში, უმრავლესობა 24 საათში დაიშლება და მინისტრები ახლადარჩეული მერის მისაღებში დაეწყობიან .

დღეს თბილისისთვის, რაც ყველაზე თვალშისაცემია, არის ტრანსპორტი - პარკირება და საცობები, გამწვანება და უნებართვო მშენებლობები. გაქვთ თუ არა კონკრეტული გეგმა და ვადები განსაზღვრული ამ საკითხების მოსაგვარებლად?

დაპროექტებულ

ის, ვინც მოსახლეობას დაჰპირდება, რომ ყველა მათგანისთვის პირადად იქნება ხელმისაწვდომი, იქნება პოპულისტი, რადგან ამას ფიზიკურად ვერავინ შეძლებს.

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა, რას გეგმავთ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისთვის?

უნიათოს

მინდა, დამკვიდრდეს პოლიტიკური კულტურა, როცა გამარჯვებული არჩევნებში წაგებულთან თანამშრომლობს.

თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, დანარჩენ კანდიდატებს შესთავაზებთ თუ არა თანამშრომლობას და პირველ რიგში, რომელს? ვის მიიჩნევთ მთავარ კონკურენტად?

წინასაარჩევნო პროგრამა არ არის ვეფხისტყაოსანი, სადაც ყველაფერი ჩაიწერება.

რომელია თქვენი საყვარელი ქალაქი და თუ გეგმავთ, რომ თბილისი მას დაემსგავსოს?

რა არის თქვენი უპირატესობა, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი თბილისის მოსახლეობამ თქვენზე?

სუფთა პოლიტიკური წარსული არის ჩემი უპირატესობა.

რა არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება?

სწორედ ჩემი პრინციპულობიდან გამომდინარე აქვს ჩემს დაპირებებს ფასი.

როგორ და რა ვადაში აპირებთ ამ დაპირების შესრულებას?

ამოვაწერინებ

უნდა შეჩერდეს გამოსახლების პროცესი და ჩამოყალიბდეს სოციალური სახლების კულტურა, დაინგრეს თბილისში სააფთიაქო მონოპოლია და დევნილებს ფართები საკუთრებაში გადაეცეთ.

რას მიიჩნევთ თბილისისთვის მთავარ პრობლემებად?

არაბებით

ჩაინათაუნებით

ნიქაბის

დღეს თბილისი ცხოვრობს, არა როგორც მილიონიანი, არამედ, როგორც 7-მილიონიანი ქალაქი, საცობებით, თურქებით, არაბებით და ჩაინათაუნებით .

მერობის კანდიდატი ფიქრობს , რომ მიგრანტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას საზოგადოება დადებითად შეხვდება, რაც შეეხება კომპეტენციას რამდენად შეუძლია ქალაქის მერს მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება ?

ახლადარჩეული

დაეწყობიან

მოვითხოვთ ქალაქის ცენტრიდან უკანონო მიგრანტების დეპორტაციას. 80 000 თურქი და არაბია თბილისში უკანონოდ.

როგორ და რა ვადაში მოაგვარებთ ამ პრობლემებს?

პარლამენტს მივმართავთ ჩადრის და ნიქაბის აკრძალვის მოთხოვნით, როგორც ეს ევროპაშია.

მერად არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება მერიის საქმიანობა და რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის?

ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში, უმრავლესობა 24 საათში დაიშლება და მინისტრები ახლადარჩეული მერის მისაღებში დაეწყობიან .

დღეს თბილისისთვის, რაც ყველაზე თვალშისაცემია, არის ტრანსპორტი - პარკირება და საცობები, გამწვანება და უნებართვო მშენებლობები. გაქვთ თუ არა კონკრეტული გეგმა და ვადები განსაზღვრული ამ საკითხების მოსაგვარებლად?

დაპროექტებულ

ის, ვინც მოსახლეობას დაჰპირდება, რომ ყველა მათგანისთვის პირადად იქნება ხელმისაწვდომი, იქნება პოპულისტი, რადგან ამას ფიზიკურად ვერავინ შეძლებს.

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა, რას გეგმავთ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისთვის?

უნიათოს

მინდა, დამკვიდრდეს პოლიტიკური კულტურა, როცა გამარჯვებული არჩევნებში წაგებულთან თანამშრომლობს.

თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, დანარჩენ კანდიდატებს შესთავაზებთ თუ არა თანამშრომლობას და პირველ რიგში, რომელს? ვის მიიჩნევთ მთავარ კონკურენტად?

წინასაარჩევნო პროგრამა არ არის ვეფხისტყაოსანი, სადაც ყველაფერი ჩაიწერება.

რომელია თქვენი საყვარელი ქალაქი და თუ გეგმავთ, რომ თბილისი მას დაემსგავსოს?

სუფთა პოლიტიკური წარსული არის ჩემი უპირატესობა. მე არასდროს არ ვყოფილვარ არც სააკაშვილის , არც ოცნების გუნდის წევრი. ოპონენტებისგან განსხვავებით, თავიდანვე სწორი პოზიცია მეჭირა, ვამბობდი ყოველთვის სიმართლეს და სწორედ ჩემი პრინციპულობიდან გამომდინარე აქვს ჩემს დაპირებებს ფასი. თბილისის ბიუჯეტიდან ამოღებული იქნება ყველა პრემია, დანამატი , მივლინებები. ეს ხარჯები დაყვანილი იქნება ნულამდე და სოციალურ პროექტებზე გადანაწილდება.კაბინეტში შესვლიდან პირველ ხუთ წუთში დავუძახებ მერიის მთავარ ბუღალტერს და ვეტყვი უჩემოდ თეთრი არ გასცე! 24 საათში დავიბარებ საფინანსო სამსახურის უფროსს და პრემიებზე დანამატებზე , კონცერტებზე გათვლილ 200 მილიონსბიუჯეტიდან. უმოკლეს ვადებში მოვითხოვ ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტს და წარვუდგენ საკრებულოს.თბილისისთვის პრობლემატურია ეკოლოგია, უკანონო მშენებლობები, გადატვირთული გზები და მიგრანტების რაოდენობა.უნდა შეჩერდეს გამოსახლების პროცესი და ჩამოყალიბდეს სოციალური სახლების კულტურა, დაინგრეს თბილისში სააფთიაქო მონოპოლია და დევნილებს ფართები საკუთრებაში გადაეცეთ. დღეს თბილისი ცხოვრობს, არა როგორც მილიონიანი, არამედ, როგორც 7-მილიონიანი ქალაქი, საცობებით, თურქებით,და მოვითხოვთ ქალაქის ცენტრიდან უკანონო მიგრანტების დეპორტაციას. 80 000 თურქი და არაბია თბილისში უკანონოდ. პარლამენტს მივმართავთ ჩადრის დააკრძალვის მოთხოვნით, როგორც ეს ევროპაშია. ჩვენი ადრესატი არ არიან კონკრეტული მიგრანტები, გადაწყვეტილება ცენტრალურ დონეზე უნდა მიიღოს მთავრობამ და რეგულაციები დაწესდეს.მართალია თვითმმართველობის კომპეტენცია შეზღუდულია, მაგრამ ქართული სპეციფიკის გათვალისწინებით, საკრებულოს, როცა მას ოპოზიცია იგებს, აქვს მეტი ძალა, ვიდრე პარლამენტს. ის, ვინც იგებს თბილისს, იგებს ცენტრალურ არჩევნებსაც. ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში, უმრავლესობა 24 საათში დაიშლება და მინისტრებიმერის მისაღებშიყველა პროგრამა 1-ელ იანვრამდე დაიწყება და იმ ვადებში დასრულდება, ვიდრე ხელისუფლებაში ვიქნებით. იმის საშიშროება, რომ რომელიმე დაპირება არ შესრულდება, თბილისელებს არ უნდა ჰქონდეთ.ის, ვინც მოსახლეობას დაჰპირდება, რომ ყველა მათგანისთვის პირადად იქნება ხელმისაწვდომი, იქნება პოპულისტი, რადგან ამას ფიზიკურად ვერავინ შეძლებს. თუმცა, არსებული ბიუროკრატიული სისტემის შეცვლა და ცალკეულ ჯგუფებთან შეხვედრები იქნება რეალური და არა დადგმული. თუ რომელიმე საკითხზე შედგება პეტიცია, ცალკეულ ჯგუფებს სხდომებზე საკუთარი პრობლემის გატანის შესაძლებლობა მიეცემათ.ქალაქის განვითარება დღეს კომერციულ ინტერესებზეა მორგებული, მერის კაბინეტში შედის ბიზნესმენი და სამშენებლო ნებართვისთვის კონკრეტულ თანხას იხდის. კაბინეტში უნდა იჯდეს ადამიანი, რომელიც ეტყვის - გაეთრიეთ აქედან! მე ეს შემიძლია, სხვებს ამის გაბედულება არ გააჩნიათ. უნდა აიკრძალოს უკვეუბნებში - ჭავჭავაძეზე, აღმაშენებელზე, ახალ საცხოვრებელ კორპუსების მშენებლობა. გამოთავისუფლებული ფართობი ავტომაგისტრალების, მწვანე საფარის და ავტოსადგომების განვითარებას მოხმარდება. მიკროავტობუსების ჩანაცვლება უნდა მოხდეს ავტობუსებით. ხელშეკრულება შეუწყდება „სითი პარკს“ და ახალი კომპანიები არა ჯარიმების ადმინისტრირებაზე, არამედ ავტოსადგომების მოწყობაზე იქნებიან პასუხისმგებელი.წინასაარჩევნო პროგრამა არ არის ვეფხისტყაოსანი, სადაც ყველაფერი ჩაიწერება. მერიას აქვს ბიუჯეტი , სამოქმედო გეგმა, სადაც ყველა ჯგუფის ინტერესები იქნება ჩაშლილი. მაგალითად, შენობების ადაპტირებას, უბრალოდ, სამეურნეო სამსახურის უფროსთან საუბარი სჭირდება. სწორედ ასეთი მენეჯერული პრობლემების გამოც უწოდებენ ახლანდელ მერსჩემი მთავარი კონკურენტი სახელისუფლებო კანდიდატია. მინდა, დამკვიდრდეს პოლიტიკური კულტურა, როცა გამარჯვებული არჩევნებში წაგებულთან თანამშრომლობს. მინდა, ვიყო ყველას ინტერესების წარმომადგენელი და არ მხოლოდ ჩემი მომხრეების.როგორც ტურისტს, რომი და ათენი მიყვარს. მომწონს ამ ქალაქების არქიტექტურა, გარემო, კულტურული მემკვიდრეობა. როგორც მერს, მინდა, თბილისი სტრასბურგს, ვენას დაემსგავსოს. იყოს სუფთა ჰაერი და ევროპული გარემო.[post_title] => რას გააკეთებს კაბინეტში შესვლიდან პირველ ხუთ წუთში და რომელი მინისტრები ჩადგებიან რიგში - ინტერვიუ კახა კუკავასთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-gaaketebs-kabinetshi-shesvlidan-pirvel-khut-wutshi-da-romeli-ministrebi-chadgebian-rigshi-interviu-kakha-kukavastan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 17:57:33 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 13:57:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172126 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161062 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 13:39:27 [post_date_gmt] => 2017-09-07 09:39:27 [post_content] => „დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო“ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, „სითი პარკთან“ კონტრაქტის გაწყვეტას აპირებს. პარტიის ლიდერის, კახა კუკავას, განცხადებით, კომპანია არ ასრულებს ახალი ავტოსადგომების მშენებლობის ვალდებულებას, სანაცვლოდ კი თბილისელების ხარჯზე მდიდრდება. ამიტომ, მისი თქმით, პარტია კვლავ განაახლებს „სითი პარკის“ წინააღმდეგ ბრძოლას და ყველა დაჯარიმებულ პირს, რომელთა ავტომობილი უკანონოდ გადაიყვანეს საჯარიმო ავტოსადგომზე, დაეხმარება გასაჩივრებაში.- განაცხადა კახა კუკავამ. [post_title] => კახა კუკავა, არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, „სითი პარკთან“ კონტრაქტს გაწყვეტს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kukava-archevnebshi-gamarjvebis-shemtkhvevashi-siti-parktan-kontraqts-gawyvets [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 13:18:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 09:18:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161062 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160963 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 11:28:00 [post_date_gmt] => 2017-09-07 07:28:00 [post_content] => პარტია დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს სახლი დაეწვა. დიმიტრი ლორთქიფანიძეს ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად წერს. პოლიტიკოსის ინფორმაციით, ხანძარი მის სახლში წუხელ, გვიან ღამით გაჩნდა და ცეცხლს დილამდე ებრძოდნენ. საფრთხის ქვეშ იმყოფებოდნენ მისი ოჯახის წევრები, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვები. ლორთქიფანიძე ხანძრის მიზეზებთან დაკავშირებით ექსპერტიზის პასუხს ელოდება. „ღვთის დიდი წყალობით გადავრჩით უმძიმეს შედეგს, სამი პატარა, მეუღლე და სიდედრი ბეწვზე გადაურჩნენ კვამლით გაგუდვას და დაწვას სახლში, რომელსაც გუშინ ღამით 01:30 ზე გაუჩნდა მოულოდნელად ცეცხლი და დილის 7:30 მდე თბილისის, მცხეთისა და დუშეთის გაერთიანებული ბრიგადები ებრძოდნენ ! "იმედი მაქვს, რომ ექსპერტიზა რეალურ ფაქტებთან სრულ შესაბამისობაში დადებს დასკვნას და გამოძიება თავის სიტყვას იტყვის ხანძრის გამომწვევ მიზეზთან დაკავშირებით!“- წერს დიმიტრი ლორთქიფანიძე. [gallery link="file" ids="160968,160969,160970"] [post_title] => „სამი პატარა ბეწვზე გადაურჩა კვამლით გაგუდვას“ - პოლიტიკოსის სახლი დაიწვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sami-patara-bewvze-gadaurcha-kvamlit-gagudvas-politikosis-sakhli-daiwva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 11:55:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 07:55:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160963 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 172126 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 17:56:47 [post_date_gmt] => 2017-10-06 13:56:47 [post_content] =>სუფთა პოლიტიკური წარსული არის ჩემი უპირატესობა. მე არასდროს არ ვყოფილვარ არც სააკაშვილის , არც ოცნების გუნდის წევრი. ოპონენტებისგან განსხვავებით, თავიდანვე სწორი პოზიცია მეჭირა, ვამბობდი ყოველთვის სიმართლეს და სწორედ ჩემი პრინციპულობიდან გამომდინარე აქვს ჩემს დაპირებებს ფასი. თბილისის ბიუჯეტიდან ამოღებული იქნება ყველა პრემია, დანამატი , მივლინებები. ეს ხარჯები დაყვანილი იქნება ნულამდე და სოციალურ პროექტებზე გადანაწილდება.კაბინეტში შესვლიდან პირველ ხუთ წუთში დავუძახებ მერიის მთავარ ბუღალტერს და ვეტყვი უჩემოდ თეთრი არ გასცე! 24 საათში დავიბარებ საფინანსო სამსახურის უფროსს და პრემიებზე დანამატებზე , კონცერტებზე გათვლილ 200 მილიონსბიუჯეტიდან. უმოკლეს ვადებში მოვითხოვ ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტს და წარვუდგენ საკრებულოს.თბილისისთვის პრობლემატურია ეკოლოგია, უკანონო მშენებლობები, გადატვირთული გზები და მიგრანტების რაოდენობა.უნდა შეჩერდეს გამოსახლების პროცესი და ჩამოყალიბდეს სოციალური სახლების კულტურა, დაინგრეს თბილისში სააფთიაქო მონოპოლია და დევნილებს ფართები საკუთრებაში გადაეცეთ. დღეს თბილისი ცხოვრობს, არა როგორც მილიონიანი, არამედ, როგორც 7-მილიონიანი ქალაქი, საცობებით, თურქებით,და მოვითხოვთ ქალაქის ცენტრიდან უკანონო მიგრანტების დეპორტაციას. 80 000 თურქი და არაბია თბილისში უკანონოდ. პარლამენტს მივმართავთ ჩადრის დააკრძალვის მოთხოვნით, როგორც ეს ევროპაშია. ჩვენი ადრესატი არ არიან კონკრეტული მიგრანტები, გადაწყვეტილება ცენტრალურ დონეზე უნდა მიიღოს მთავრობამ და რეგულაციები დაწესდეს.მართალია თვითმმართველობის კომპეტენცია შეზღუდულია, მაგრამ ქართული სპეციფიკის გათვალისწინებით, საკრებულოს, როცა მას ოპოზიცია იგებს, აქვს მეტი ძალა, ვიდრე პარლამენტს. ის, ვინც იგებს თბილისს, იგებს ცენტრალურ არჩევნებსაც. ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში, უმრავლესობა 24 საათში დაიშლება და მინისტრებიმერის მისაღებშიყველა პროგრამა 1-ელ იანვრამდე დაიწყება და იმ ვადებში დასრულდება, ვიდრე ხელისუფლებაში ვიქნებით. იმის საშიშროება, რომ რომელიმე დაპირება არ შესრულდება, თბილისელებს არ უნდა ჰქონდეთ.ის, ვინც მოსახლეობას დაჰპირდება, რომ ყველა მათგანისთვის პირადად იქნება ხელმისაწვდომი, იქნება პოპულისტი, რადგან ამას ფიზიკურად ვერავინ შეძლებს. თუმცა, არსებული ბიუროკრატიული სისტემის შეცვლა და ცალკეულ ჯგუფებთან შეხვედრები იქნება რეალური და არა დადგმული. თუ რომელიმე საკითხზე შედგება პეტიცია, ცალკეულ ჯგუფებს სხდომებზე საკუთარი პრობლემის გატანის შესაძლებლობა მიეცემათ.ქალაქის განვითარება დღეს კომერციულ ინტერესებზეა მორგებული, მერის კაბინეტში შედის ბიზნესმენი და სამშენებლო ნებართვისთვის კონკრეტულ თანხას იხდის. კაბინეტში უნდა იჯდეს ადამიანი, რომელიც ეტყვის - გაეთრიეთ აქედან! მე ეს შემიძლია, სხვებს ამის გაბედულება არ გააჩნიათ. უნდა აიკრძალოს უკვეუბნებში - ჭავჭავაძეზე, აღმაშენებელზე, ახალ საცხოვრებელ კორპუსების მშენებლობა. გამოთავისუფლებული ფართობი ავტომაგისტრალების, მწვანე საფარის და ავტოსადგომების განვითარებას მოხმარდება. მიკროავტობუსების ჩანაცვლება უნდა მოხდეს ავტობუსებით. ხელშეკრულება შეუწყდება „სითი პარკს“ და ახალი კომპანიები არა ჯარიმების ადმინისტრირებაზე, არამედ ავტოსადგომების მოწყობაზე იქნებიან პასუხისმგებელი.წინასაარჩევნო პროგრამა არ არის ვეფხისტყაოსანი, სადაც ყველაფერი ჩაიწერება. მერიას აქვს ბიუჯეტი , სამოქმედო გეგმა, სადაც ყველა ჯგუფის ინტერესები იქნება ჩაშლილი. მაგალითად, შენობების ადაპტირებას, უბრალოდ, სამეურნეო სამსახურის უფროსთან საუბარი სჭირდება. სწორედ ასეთი მენეჯერული პრობლემების გამოც უწოდებენ ახლანდელ მერსჩემი მთავარი კონკურენტი სახელისუფლებო კანდიდატია. მინდა, დამკვიდრდეს პოლიტიკური კულტურა, როცა გამარჯვებული არჩევნებში წაგებულთან თანამშრომლობს. მინდა, ვიყო ყველას ინტერესების წარმომადგენელი და არ მხოლოდ ჩემი მომხრეების.როგორც ტურისტს, რომი და ათენი მიყვარს. მომწონს ამ ქალაქების არქიტექტურა, გარემო, კულტურული მემკვიდრეობა. როგორც მერს, მინდა, თბილისი სტრასბურგს, ვენას დაემსგავსოს. იყოს სუფთა ჰაერი და ევროპული გარემო.[post_title] => რას გააკეთებს კაბინეტში შესვლიდან პირველ ხუთ წუთში და რომელი მინისტრები ჩადგებიან რიგში - ინტერვიუ კახა კუკავასთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-gaaketebs-kabinetshi-shesvlidan-pirvel-khut-wutshi-da-romeli-ministrebi-chadgebian-rigshi-interviu-kakha-kukavastan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 17:57:33 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 13:57:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172126 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 19 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 27b40cdd08ef1099d17d1d2a4f96f391 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )