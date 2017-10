“კახას ყოფილი საბჭოთა კავშირი ცეკვით აქვს შემოვლილი” – ინტერვიუ კალაძის მასწავლებელთან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => kakha-kaladzis-maswavlebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179171 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => kakha-kaladzis-maswavlebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179171 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => kakha-kaladzis-maswavlebeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => kakha-kaladzis-maswavlebeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179171) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,20584) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179330 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 15:27:39 [post_date_gmt] => 2017-10-23 11:27:39 [post_content] => „საკადრო ცვლილებები იქნება,“ - ამის შესახებ კახა კალაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. კალაძე ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს იმ გუნდის შემადგენლობას, რომელიც დედაქალაქის მერიაში მასთან ერთად დაიწყებს მუშაობას, თუმცა ამბობს, რომ პროცესი გამჭვირვალე იქნება და უახლოეს პერიოდში დასახელდებიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ თანამდებობებს დაიკავებენ. „ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კომპეტენტურობა, პროფესიონალიზმი, გამოცდილების მქონე ადამიანები და, სხვათა შორის, ძალიან ღია იქნება ეს პროცესები მთელი ამ ოთხი წლის განმავლობაში. საკადრო ცვლილებები იქნება, იქნება რეფორმები, სტრუქტურული ცვლილებები. ძალიან ბევრი კომპეტენტური ადამიანი მუშაობს მერიაში და მაქსიმალურად შევეცდებით, ყველას პროფესიონალიძმი იქნას გამოყენებული,“ - განაცხადა კახა კალაძემ. საკადრო ცვლილებები იქნება - კახა კალაძე

თბილისის მერობის კანდიდატს, კახა კალაძეს, არჩევნებში გამარჯვებას პაოლო მალდინი ულოცავს. იტალიელი ფეხბურთელი სოციალურ ქსელში ჯერ ქართველ ხალხს ულოცავს თბილისის ახალი მერის არჩევას, შემდეგ კი კახა კალაძეს მიმართავს და წერს, რომ მისით ბედნიერია. „გილოცავთ თბილისის ახალ მერს. ბედნიერი ვარ შენს გამო," - წერს მალდინი კალაძეს და კახა კალაძესთან გადაღებულ ფოტოსაც აქვეყნებს. კალაძეს არჩევნებში გამარჯვება კიდევ ერთმა ცნობილმა იტალიელმა მიულოცა. იტალიის ყოფილი პრემიერი, სილვიო ბერლუსკონი, კალაძეს ტელეფონით ესაუბრა. ამის შესახებ კი ინფორმაციას „ქართული ოცნების" პრესსამსახური ავრცელებს. „სატელეფონო საუბრისას სილვიო ბერლუსკონიმ კახა კალაძეს სამომავლო საქმიანობაში წარმატებები უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ იგი თბილისის გამორჩეული მერი იქნება," - აცხადებენ პარტიაში. ბედნიერი ვარ შენს გამო - კალაძეს მალდინი და ბერლუსკონი ულოცავენ

თბილისის ახლადარჩეული მერი, კახა კალაძე, დედაქალაქის მთავრობაში საკუთარი გუნდით მივა. არაოფიციალურად უკვე სახელდება რამდენიმე პირი, რომლებიც თბილისის მერიაში, სავარაუდოდ, კალაძის გუნდის წევრები იქნებიან. არსებული ინფორმაციით, კალაძე მერიაში ირაკლი ხმალაძის, მაია ბითაძის, ლაშა კვანტალიანისა და თემურ ბოლოთაშვილის წაყვანას გეგმავს. ირაკლი ხმალაძეს ენერგეტიკის მინისტრად მუშაობისას კალაძის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. წინასაარჩევნო პერიოდში მან აღნიშნული პოსტი დატოვა და აქტიურად ჩაერთო კალაძის საარჩევნო კამპანიაში. მანვე მოამზადა თბილისის ურბანულ და ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული პროგრამები. მაია ბითაძე სექტემბრის შუა რიცხვებამდე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა, რის შემდეგაც მანაც კალაძის საარჩევნო შტაბში გადაინაცვლა. მაია ბითაძეს უკავშირდება ეკოლოგიური მიმართულებით კალაძის საარჩევნო პროგრამის მომზადება. კალაძის საარჩევნო შტაბში მუშაობდნენ, ლაშა კვანტალიანი და თემურ ბოლოთაშვილიც. პროფესიით იურისტი ლაშა კვანტალიანი მართვის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს კურირებდა, მშენებლობის და სივრცითი მოწყობის ექსპერტმა თემურ ბოლოთაშვილმა კი ურბანულ პოლიტიკაზე იმუშავა. არსებული არაოფიციალური ინფორმაციით, აღნიშნული ოთხი პირიდან ირაკლი ხმალაძე თბილისის ვიცე-მერის თანამდებობას დაიკავებს.

თბილისის მერიაში კახა კალაძის გუნდის სავარაუდო წევრების ვინაობა ცნობილია 