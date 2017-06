კახეთის რეგიონში 200 კმ-მდე გზის მოდერნიზება იგეგმება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakheti [1] => premieris-4-punqtiani-gegma [2] => gzebi2017 [3] => regionebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136512 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakheti [1] => premieris-4-punqtiani-gegma [2] => gzebi2017 [3] => regionebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136512 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3980 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakheti [1] => premieris-4-punqtiani-gegma [2] => gzebi2017 [3] => regionebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakheti [1] => premieris-4-punqtiani-gegma [2] => gzebi2017 [3] => regionebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136512) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13136,3980,12890,14050) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135469 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 10:00:39 [post_date_gmt] => 2017-06-01 06:00:39 [post_content] => დარჩება თუ არა სარფი და კვარიათი პლაჟის გარეშე? – ეს კითხვა ახალი ჩქაროსნული გზის მშენებლობის დაანონსებამ გააჩინა. ადგილობრივი მოსახლეობა წუხს, რომ შესაძლოა გზის გაფართოების გამო, პლაჟი შემცირდეს, ან საერთოდ არ დარჩეს, რადგან მას ერთი მხრიდან ზღვა, მეორე მხრიდან კი კლდე ან დასახლება ესაზღვრება. ჩქაროსნული გზის პროექტი ჯერჯერობით, არ არსებობს, ამიტომ დაზუსტებით არავინ იცის სად გაივლის ის და გახდება თუ არა რომელიმე მონაკვეთი პრობლემური. თუმცა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე პირობას იძლევა, რომ გზის მშენებლობა, საკურორტო ზონას არ დააზარალებს. "გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს", – ეს განცხადება "ფორტუნასთან" საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძემ გააკეთა. არის იმის შანსიც, რომ გზის გაფართოების აუცილებლობა არ დადგეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, სარფში იმ მონაკვეთზე, რომელზეც მედიაში საუბრობენ ორზოლიანი მოძრაობაა და შესაძლოა, კვლავ ასეთივე მოძრაობა დარჩეს. "რა მიმართულებით გავა გზა, გაივლის თუ არა ძველი გზის ღერძზე თუ შეიცვლება, ამას ჯერჯერობით ვერავინ იტყვის, რადგან ველოდებით პროექტს, რომელიც ჩვენ უნდა შევისყიდოთ. ტენდერი დასრულებულია, ველოდებით ხელშეკრულების გაფორმებას, წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთებას თავი უნდა ავარიდოთ. რაც შეეხება პლაჟს და საკურორტო ზონას, ამის გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს, მითუმეტეს არ დაიკარგება პლაჟი", – განაცხადა სეთურიძემ "ფორტუნასთან". ჩქაროსნული გზის აშენებასთან დაკავშირებით, კვლევა ზაფხულში დაიწყება. პროექტი კი დაახლოებით, ერთ წელიწადში შემუშავდება. "როგორც კი გვექნება პროექტი, მაშინვე დაიწყება შესყიდვის პროცედურები, რაც შეეხება გზის აშენების ვადებს, ეს პროექტზე იქნება დამოკიდებული",– განაცხადა გიორგი სეთურიძემ "ფორტუნასთან". თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ჩქაროსნული გზა პლაჟის ნაცვლად?! – რა პირობას იძლევა გზების დეპარტამენტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chqarosnuli-gza-pladjis-nacvlad-ra-pirobas-idzleva-gzebis-departamenti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 10:57:27 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 06:57:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135469 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132752 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 18:12:40 [post_date_gmt] => 2017-05-21 14:12:40 [post_content] => 20 აპრილს მოსულმა სეტყვამ კახეთის მუნიციპალიტეტები დააზარალა. შედარებით მძიმე მდგომარეობაა ლაგოდეხის ორ და გურჯაანის ხუთ სოფელში. დაზიანებულია ვენახები , ხეხილის ბაღები და ბაღჩეული კულტურები. ყველა პრობლემურ მუნიციპალიტეტში მუშაობს ზარალის დამთვლელი კომისია. საჰაერო სივრცის გადატვირთულობის გამო, შეზღუდვების პირობებში სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის აქტიური მუშაობის შედეგად კახეთის რამდენიმე რაიონში მძლავრი ატმოსფერული პროცესები მნიშვნელოვნად შესუსტდა. სსსტც „დელტას“ ინფორმაციით, სისტემის მართვის ცენტრის მიერ 20 მაისს დღის 11:00 საათიდან კახეთის რეგიონში ჩრდილო-დასავლეთი მიმართულებიდან დიდი ფართობის მქონე ჩამოყალიბებული სეტყვასაშიში ფრონტალური ღრუბლის მასების შემოსვლა დაფიქსირდა. ღრუბელმა ეტაპობრივად მოიცვა ახმეტის, თელავის, გურჯაანის, ყვარელის, სიღნაღის და ლაგოდეხის რაიონები. "მეტეოროლოგიური რადიოლოკატორიდან მიღებული მონაცემების მიხედვით სეტყვის მოსვლის ალბათობა 100 % იყო, მოსალოდნელი მარცვლების ზომა კი 40-50 მმ. პროცესებს თან დაერთო ადგილობრივად შიდამასიური ღრუბლის მასების ფორმირებაც, რაც სეტყვასაშიში პროცესების დამატებით გაძლიერების წინაპირობაა. 12:04 საათზე და 18:08 სთ-დან 20:41 სთ-მდე 70 ერთეულ სეტყვასაშიში ღრუბლის კერაზე სარაკეტო დამუშავება ეტაპობრივად განხორციელდა. რაკეტების სროლები მნიშვნელოვანი შეზღუდვების პირობებში განხორციელდა, რადგან გაუარესებული ამინდის გამო საჰაერო სივრცე საფრენი აპარატებით იყო გადატვირთული, რაც რაკეტების დროულად გასროლას შემაფერხებელი ფაქტორია", - აცხადებენ დელტაში. სტიქიამ კახეთს დიდი ზიანი მიაყენა დარიალის ხეობაში ორ კილომეტრამდე სიგრძის გვირაბის მშენებლობა იწყება (ფოტოები)

დარიალისა და დევდორაკის ხეობების გადაკვეთის ადგილას გვირაბის მშენებლობას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით, 2017 წელს, დარიალისა და დევდორაკის ხეობების გადაკვეთის ადგილას საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის კმ132 - კმ135 მონაკვეთზე, დაახლოებით 2 კმ-იანი გვირაბის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება იგეგმება. პროექტის ღირებულება 47 179 224 ლარია და ის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, სამუშაოების ვადად განსაზღვრულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვე. ამ დროისათვის გვირაბის საპროექტო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. სამუშაოებს პროექტირება-მშენებლობის რეჟიმში განახორციელებს ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია შ.პ.ს „ფერი". კომპანიამ დეტალური პროექტის მომზადების შუალედური ანგარიშის ფარგლებში პროექტის რამოდენიმე ვარიანტი წარმოადგინა, რომელსაც კომპანიის სპეციალისტები, გეოლოგები და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე ადგილზე გაეცნენ. უწყების ცნობით, დარიალის ხეობაში, ბოლო წლების განმავლობაში სტიქია რამოდენიმეჯერ განმეორდა, რაც საფრთხეს უქმნიდა ამ მონაკვეთზე მგზავრების გადაადგილებას ასევე ამ პერიოდში მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზაზე სატრანზიტო ფუნქცია წყდებოდა, რაც ქვეყნისთვის, საშუალოდ მილიონ ლარამდე დანაკარგი იყო ყოველდღიურად. შესაბამისად, დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის შენარჩუნებისთვის აუცილებელია და ქვეყანა შეძლებს ქონდეს სტაბილური და უსაფრთხო გზა. "გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს", – ეს განცხადება "ფორტუნასთან" საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძემ გააკეთა. არის იმის შანსიც, რომ გზის გაფართოების აუცილებლობა არ დადგეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, სარფში იმ მონაკვეთზე, რომელზეც მედიაში საუბრობენ ორზოლიანი მოძრაობაა და შესაძლოა, კვლავ ასეთივე მოძრაობა დარჩეს. "რა მიმართულებით გავა გზა, გაივლის თუ არა ძველი გზის ღერძზე თუ შეიცვლება, ამას ჯერჯერობით ვერავინ იტყვის, რადგან ველოდებით პროექტს, რომელიც ჩვენ უნდა შევისყიდოთ. ტენდერი დასრულებულია, ველოდებით ხელშეკრულების გაფორმებას, წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთებას თავი უნდა ავარიდოთ. რაც შეეხება პლაჟს და საკურორტო ზონას, ამის გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს, მითუმეტეს არ დაიკარგება პლაჟი", – განაცხადა სეთურიძემ "ფორტუნასთან". ჩქაროსნული გზის აშენებასთან დაკავშირებით, კვლევა ზაფხულში დაიწყება. პროექტი კი დაახლოებით, ერთ წელიწადში შემუშავდება. "როგორც კი გვექნება პროექტი, მაშინვე დაიწყება შესყიდვის პროცედურები, რაც შეეხება გზის აშენების ვადებს, ეს პროექტზე იქნება დამოკიდებული",– განაცხადა გიორგი სეთურიძემ "ფორტუნასთან". თამთა უთურგაშვილი

ჩქაროსნული გზა პლაჟის ნაცვლად?! – რა პირობას იძლევა გზების დეპარტამენტი