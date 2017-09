კახეთის სკოლაში დირექტორმა მოსწავლე ჰიჯაბით არ შეუშვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hijabi [1] => yarajala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168097 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hijabi [1] => yarajala ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168097 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2012 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hijabi [1] => yarajala ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hijabi [1] => yarajala ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168097) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2012,19620) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145236 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-11 17:33:07 [post_date_gmt] => 2017-07-11 13:33:07 [post_content] => ბელგიის მიერ ჰიჯაბის აკრძალვა ძალაშია. ევროპულმა სასამართლომ მორიგი სკანდალური საქმე განიხილა და დაადგინა, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში სახის დაფარვა დემოკრატიული საზოგადოებისთვის მიუღებელია და კანონით აკრძალული უნდა იყოს. შეგახსენებთ, რომ ბელგიამ მუსლიმ ქალბატონებს შეზღუდვა 2011 წლის ივნისში დაუწესა, რაც სხვა ადამიანების უსაფრთხოების დაცვით იყო ახსნილი. როგორც ცნობილია, კანონის დამრღვევებს სოლიდური ჯარიმა და რამდენიმე დღით ციხეში მოხვედრაც ემუქრებოდათ. ცოტა ხნის წინ კი ბელგიას ორმა მუსლიმმა ქალბატონმა უჩივლა და ქვეყანა ადამიანის უფლებების შეზღუდვაში დაადანაშაულა. თუმცა, ევროპის ადამიანების უფლებების სასამართლომ მათი სარჩელი არ დააკმაყოფილა და კანონი კვლავ ძალაში დატოვა. ხომ გითხარით, ჰიჯაბი არ შეიძლება: ბელგიამ აკრძალვა ძალაში დატოვა

ფიბამ მოთამაშეებს ჰიჯაბებში გამოსვლის ნება დართო. ეს ყველაფერი აზიური გუნდებისთვის. მუსლიმ მოთამაშეებს უფლება აქვთ ნებისმიერი თავსაბურავი გამოიყენონ. ოღონდ არის გარკვეული მითითება: ისინი უნდა იყოს ან თეთრი ან შავი ანაც შეეხამოს ფორმის ფერს, არ უნდა დაფაროს სახის ნაწილი და არ შეუქმნას საფრთხე სხვა მოთამაშეებს. სიახლე ძალაში 1 ოქტომბრიდან შევა. ჰიჯაბებში გამოწყობილი ქალების პირველი სატესტო მატჩი ირანში 13 აპრილს გაიმართა. კალათბურთში სიახლეა: ქალებს ჰიჯაბებით თამაში შეეძლებათ

Nike-მა სპეციალურად მუსლიმი სპორტსმენებისთვის ჰიჯაბის ხაზი გამოუშვა. "BBC"-ის ინფორმაციით, კოლექციის შექმნაში მონაწილეობა თავად მუსულმანმა ქალბატონებმა მიიღეს და ის ბაზარზე მომავალი წლიდან გამოვა. როგორც პროექტში ჩართული ათლეტები აცხადებენ, ეს მართლაც გრანდიოზული სიახლეა და მათ მისცემს შანსს, რომ ჰიჯაბი პროფესიონალურ სპორტში დანერგონ. შეგახსენებთ, რომ როგორც წესი, მუსლიმ სპორტსმენებს ფორმა დიდ პრობლემას უქმნის ხოლმე, მათ ჰიჯაბის ტარება სურთ, რაც ზოგჯერ შეუძლებელია, Nike-ის ახალი პროდუქტი კი ყველაფერს უფრო მარტივს გახდის. გრანდიოზული სიახლე: ჰიჯაბი პროფესიონალურ სპორტში მკვიდრდება [post_title] => ხომ გითხარით, ჰიჯაბი არ შეიძლება: ბელგიამ აკრძალვა ძალაში დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khom-gitkharit-hijabi-ar-sheidzleba-belgiam-akrdzalva-dzalashi-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 17:33:07 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 13:33:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145236 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0a4f5351c2dcd35e2741a33774fefd14 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )