კახეთში ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს რეცეპტების გარეშე ყიდდნენ

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღებისთვის ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უკვე დაკავებული პირის მიერ ბათუმში მდებარე ერთ-ერთ სამორინეში, თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეზე გაცემული პასპორტის გამოყენებით, 9 ცალი 500- ევროიანი ყალბი კუპიურის გასაღება მოხდა. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ამოღებულია საერთო ჯამში 11 ცალი 500- ევროიანი ყალბი კუპიურა. ასევე ხსენებულ პირზე გაცემული როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტები. მომხდარზე გამოძიება, სისხლის სამართლის კოდექსის 212-ე მუხლის მე-2 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. დაკავება დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღებისთვის - დაკავებულია 1 პირი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში რამდენიმე საკადრო გადაადგილება განხორციელდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, საკადრო გადაადგილების შედეგად, საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსს ახალი მოადგილეები ჰყავს, საშტატო გადაადგილებები განხორციელდა საგამოძიებო დეპარტამენტის რეგიონულ სამმართველოებში, შეიცვალნენ შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, აჭარა - გურიის, სამეგრელო - ზემო სვანეთის, სამცხე ჯავახეთის, მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონული სამმართველოების უფროსები და მათი მოადგილეები, ამ დრომდე ვაკანტურია იმერეთის და რაჭა ლეჩხუმის სამმართველოს უფროსის პოსტი, ამ პოზიციებზე სამსახურის ქვედა რგოლებიდან დაწინაურდნენ კვალიფიციური კადრები, რომლებიც საგამოძიებო დეპარტამენტის სამმართველოებში სხვადასხვა პოზიციებს იკავებდნენ. უწყების ინფორმციით, საგამოძიებო სამსახურის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით ეკონომიკურ და ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლის მიზნით და არსებული ადამიანური რესურსის ეფექტიანად გამოყენების თვალსაზრისით, კვლავ გაგრძელდება შიდა რგოლებიდან პროფესიონალი კადრების დაწინაურება. სამსახურში რეორგანიზაციის ფარგლებში დაგეგმილი საშტატო გაადადგილებები და საკადრო დანიშვნები თვის ბოლოს დასრულდება.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში რამდენიმე საკადრო გადაადგილება განხორციელდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ახალ უფროსად ლევან გამყრელიძე დაინიშნა. გამყრელიძეს ფინანსთა სამინისტროში 11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს, ის აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ფინანსთა მინისტრის, დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ლევან გამყრელიძე კარგად იცნობს სფეროს, გადამხდელთა ფსიქოლოგიას და აქვს ფინანსურ დანაშაულთან მუშაობის გამოცდილება. „დაგეგმილი გვაქვს, რომ გატარდეს სამსახურის რეფორმა, მოხდეს ნორმატიული ბაზების სრულყოფა და ახალი ხელმძღვანელი იდგება ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების სადარაჯოზე,"-განაცხადა მინისტრმა. საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი ბადაშვილი პროკურატურას დაუბრუნდა, ის მთავარი პროკურორის, ირაკლი შოთაძის მოადგილეა.

საგამოძიებო სამსახურს ახალი უფროსი ჰყავს - ქუმსიშვილმა ლევან გამყრელიძე წარადგინა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღებისთვის ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უკვე დაკავებული პირის მიერ ბათუმში მდებარე ერთ-ერთ სამორინეში, თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეზე გაცემული პასპორტის გამოყენებით, 9 ცალი 500- ევროიანი ყალბი კუპიურის გასაღება მოხდა. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ამოღებულია საერთო ჯამში 11 ცალი 500- ევროიანი ყალბი კუპიურა. ასევე ხსენებულ პირზე გაცემული როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტები. მომხდარზე გამოძიება, სისხლის სამართლის კოდექსის 212-ე მუხლის მე-2 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით ითვალისწინებს.

დაკავება დიდი ოდენობით ყალბი ფულის გასაღებისთვის - დაკავებულია 1 პირი