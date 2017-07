კახეთში მარცვლეულის შესანახი საწარმო შეიქმნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => investicia [1] => sheghavatiani-agrokrediti [2] => marcvleulis-shesanakhi-sawarmo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144683 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => investicia [1] => sheghavatiani-agrokrediti [2] => marcvleulis-shesanakhi-sawarmo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144683 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2257 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => investicia [1] => sheghavatiani-agrokrediti [2] => marcvleulis-shesanakhi-sawarmo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => investicia [1] => sheghavatiani-agrokrediti [2] => marcvleulis-shesanakhi-sawarmo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144683) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2257,17095,13011) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143987 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-06 12:17:29 [post_date_gmt] => 2017-07-06 08:17:29 [post_content] => კახა კალაძის მინისტრობის პერიოდში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, - ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. „ეს არის ჯამში მილიარდ 200 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია: აშენდა 18 ჰიდრო, 2 თბო და 1 ქარის ელექტროსადგური, იგეგმება მზის პირველი ელექტროსადგურის მშენებლობა. დარწმუნებული ვარ ახალ, ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევას, რომელსაც დედაქალაქის მერობა ჰქვია, კახი წარმატებით გაართმევს თავს. მინდა, კახის კიდევ ერთხელ გადავუხადო მადლობა და წარმატებები ვუსურვო ახალი სიმაღლეების ასაღებად”, -აღნიშნა კვირიკაშვილმა. შეგახსენებთ, დღეს კახა კალაძისთვის მინისტრის ამპლუაში ბოლო მთავრობის სხდომაა. [post_title] => კახის ჰესები: კალაძის მინისტრობისას 200 მილიონის ინვესტიცია განხორციელდა [post_title] => "ჯორჯიან მანგანეზის" ახალი საწარმო გერმანული ტექნიკით აღიჭურვება

კომპანია "ჯორჯიან მანგანეზი" ახალ საწარმოში 20-22 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, საწარმოს ასამუშავებლად კი საჭირო ტექნიკას გერმანული კომპანიისგან შეიძენს. როგორც "ჯორჯიან მანგანეზში" აცხადებენ, ახალი ქარხანა სრულად გადაჭრის მდინარეში ნარჩენების ჩადინების პრობლემას. პროექტი მიმდინარე წლიდან დაიწყება, საწარმოს ექსპლუატაციაში გაშვება კი 2018 წლის ბოლომდე იგეგმება. არსებული ინფორმაციით, ახალი ქარხნის წარმადობა 450 ტონა იქნება, რაც ორჯერ აღემატება დღეს არსებულ საწარმოს სიმძლავრეებს. ცნობისთვის, ჭიათურაში მადნის ახალი გამამდიდრებელი ქარხნის მშენებლობის პროექტი "ჯორჯიან მანგანეზის'' სპეცილური მმართველის მიერ რამდენიმე კვირის წინ წარდგენილი 14 პუნქტიანი გეგმის ნაწილია. [post_title] => ”შტადლერის” შემოსვლა საქართველოს საექსპორტო პოტენციალს გაზრდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shtadleris-shemosvla-saqartvelos-saeqsporto-potencials-gazrdis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 14:27:38 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 10:27:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142503 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143987 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-06 12:17:29 [post_date_gmt] => 2017-07-06 08:17:29 [post_content] => კახა კალაძის მინისტრობის პერიოდში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, - ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. „ეს არის ჯამში მილიარდ 200 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია: აშენდა 18 ჰიდრო, 2 თბო და 1 ქარის ელექტროსადგური, იგეგმება მზის პირველი ელექტროსადგურის მშენებლობა. დარწმუნებული ვარ ახალ, ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევას, რომელსაც დედაქალაქის მერობა ჰქვია, კახი წარმატებით გაართმევს თავს. მინდა, კახის კიდევ ერთხელ გადავუხადო მადლობა და წარმატებები ვუსურვო ახალი სიმაღლეების ასაღებად”, -აღნიშნა კვირიკაშვილმა. შეგახსენებთ, დღეს კახა კალაძისთვის მინისტრის ამპლუაში ბოლო მთავრობის სხდომაა. [post_title] => კახის ჰესები: კალაძის მინისტრობისას 200 მილიონის ინვესტიცია განხორციელდა

კახა კალაძის მინისტრობის პერიოდში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, - ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. „ეს არის ჯამში მილიარდ 200 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია: აშენდა 18 ჰიდრო, 2 თბო და 1 ქარის ელექტროსადგური, იგეგმება მზის პირველი ელექტროსადგურის მშენებლობა. დარწმუნებული ვარ ახალ, ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევას, რომელსაც დედაქალაქის მერობა ჰქვია, კახი წარმატებით გაართმევს თავს. მინდა, კახის კიდევ ერთხელ გადავუხადო მადლობა და წარმატებები ვუსურვო ახალი სიმაღლეების ასაღებად", -აღნიშნა კვირიკაშვილმა. შეგახსენებთ, დღეს კახა კალაძისთვის მინისტრის ამპლუაში ბოლო მთავრობის სხდომაა.