კახეთში საგანგებო შტაბი შეიქმნა

ხახაბოს ტყეში ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდება საოკუპაციო ხაზთან, სოფელ ჯარიაშენში ხანძარი გაჩნდა ფუნიკულიორის სარკინიგზო გზა დროებით დაიკეტა 