კახი კალაძე შვილებს თავის კაბინეტში ეთამაშება

ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ხანდოს ხეობაში გაემგზავრა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრა მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობასთან დაკავშირებით შედგა. როგორც "ფორტუნას" სამინისტროში განუცხადეს, ადგილობრივმა მოსახლეობამ მინისტრს აჩვენა ის ადგილები, რომლებზეც მათ პრობლემები აქვთ. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ სამ კონკრეტულ ადგილზე სამუშაოების მიმდინარეობა უსაფრთხო არ არის. ადგილობრივებმა მინისტრისგან მიიღეს პირობა, რომ საკითხს შეისწავლიან და პრობლემურ ადგილებზე სამუშაოები მხოლოდ შეთანხმების შემდეგ გაგრძელდება. პირველი შეხვედრა კახი კალაძესა და ხანდოს ხეობის მოსახლეობას შორის თბილისში გაიმართა, ეს ამ საკითხზე რიგით მეორე შეხვედრა იყო. მესამე შეხვედრა კვლავ თბილისში, შემდეგ კვირაში გაიმართება. ხანდოს ხეობაში, ელექტოგადამცემი ხაზის მშენებლობა, მოსახლეობასთან შეთანხმების შემდეგ გაგრძელდება

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიწა არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის, საქართველო არის პატარა ქვეყანა და სასოფლო-სამეურნეო მიწები უნდა იყოს ქართველების საკუთრებაში, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, - ამის შესახებ ვიცე- პრემიერმა, ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. „ამ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეიძლება იყოს ისეთი დიდი საერთაშორისო კომპანიები, როგორიცაა თხილის ბიზნესის კომპანია "როშე" და სხვა. ეს ინვესტიციების შემოსვლას ნამდვილად არ შეუშლის ხელს. აქ საუბარია სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, რომელზეც ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდანაც არის მოთხოვნა, რადგან სახელმწიფო პროგრამებია და მას გამოიყენებს ადგილობრივი ბიზნესი", - აღნიშნა კალაძემ. როგორც ენერგეტიკის მინისტრმა განმარტა, ეს არის არა მარტო მისი და პრემიერ-მინისტრის, არამედ მთელი გუნდის პოზიცია. სასოფლო-სამეურნეო მიწები უნდა იყოს ქართველების საკუთრებაში

ვიცე-პრემიერმა/ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის" გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბენდელიანმა, „სოკარ ჯორჯია გაზი"-ის დირექტორმა აზერ მამადოვმა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინარეხში ახლად აშენებული გაზგამანიწელებლი ქსელი დაათვალიერეს და სოფლის ცენტრში ჩირაღდანი აანთეს. საქართველოს მთავრობის დავალებით, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ" კასპის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში: იდლეთში, წინარეხში, ლავრისხევსა და გომიჯვარში ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით სრული გაზიფიცირებისთვის საჭირო სამუშაოები განხორციელა. სამუშოების შედეგად ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა აქვს სოფლებში მცხოვრებ 852 ოჯახს. პროექტის ფარგლებში მოეწყო 30 ათას 634გრძივი მეტრი სიგრძის გაზსადენი. სამუშაოები სახელმიწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და ფაქტიურმა ღირებულებამ 970 000 ლარი შეადგინა. გაზგამანაწილებელი ქსელის ექსპლუატაციას კომპანია „სოკარ-ჯორჯია გაზი" განახორციელებს. ამასთან, შეგახსენებთ, რომ 2014წელს, ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600-დან 400 ლარამდე შემცირდა. მოქალაქეებს შემცირებული ტარიფის გადახდა 25 ლარიანი პორციებით 16 თვის განმავლობაში შეუძლიათ. მომსახურების ღირებულებაში შედის ბუნებრივი გაზის ერთი წერტილის მოწყობა. კასპის მუნიციპალიტეტის 4 სოფლის გაზიფიცირება დასრულდა

ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ხანდოს ხეობაში გაემგზავრა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრა მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობასთან დაკავშირებით შედგა. როგორც "ფორტუნას" სამინისტროში განუცხადეს, ადგილობრივმა მოსახლეობამ მინისტრს აჩვენა ის ადგილები, რომლებზეც მათ პრობლემები აქვთ. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ სამ კონკრეტულ ადგილზე სამუშაოების მიმდინარეობა უსაფრთხო არ არის. ადგილობრივებმა მინისტრისგან მიიღეს პირობა, რომ საკითხს შეისწავლიან და პრობლემურ ადგილებზე სამუშაოები მხოლოდ შეთანხმების შემდეგ გაგრძელდება. პირველი შეხვედრა კახი კალაძესა და ხანდოს ხეობის მოსახლეობას შორის თბილისში გაიმართა, ეს ამ საკითხზე რიგით მეორე შეხვედრა იყო. მესამე შეხვედრა კვლავ თბილისში, შემდეგ კვირაში გაიმართება. ხანდოს ხეობაში, ელექტოგადამცემი ხაზის მშენებლობა, მოსახლეობასთან შეთანხმების შემდეგ გაგრძელდება