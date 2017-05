კახი კალაძის სუპერთანამედროვე იმიჯი და ველოსიპედი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakhi-kaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126639 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakhi-kaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126639 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4712 [author] => [author_name] => [feed] => [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-19 15:17:46 [post_date_gmt] => 2017-04-19 11:17:46 [post_content] => ენერგეტიკის მინისტრისა და ვიცე–პრემიერის კახი კალაძის განცხადებით, ხუდონჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ინვესტორ კომპანიებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. მისი თქმით, არის შეთავაზება იმასთან დაკავშირებითაც, რომ პროექტის განხორციელება პირდაპირ სახელმწიფომ უზრუნველყოს. „როგორც და რა ფორმით განხორციელდება ხუდონჰესის პროექტი, ეს მოლაპარაკების საფუძველზე გადაწყდება. პროექტი აუცილებლად უნდა შედგეს, იმიტომ რომ მას დიდი ეკონომიკური და ენერგტიკული ღირებულება გააჩნია“, – განაცხადა კახი კალაძემ. რა ვადებში იგეგმება ხუდონჰესის პროექტის განხორციელება, ამას ენერგეტიკის მინისტრი არ აკონკრეტებს. ხუდონჰესის პროექტი დღემდე საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში უდიდეს დაგეგმილ კერძო კაპიტალდაბანდებას წარმოადგენს, ჯამური ინვესტიციის ოდენობით: 1,2 მილიარდ აშშ დოლარი. პროექტს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებს. მათ პარლამენტთან არაერთი აქცია გამართეს. იხილეთ "ფორტუნას" სტატია ამავე თემაზე: აშენდება თუ არა ხუდონჰესი – ისტორია მეორდება "მილანის" როგორც მოფლიო დონის საფეხბურთო კლუბის ჩამოყალიბებაში, ბერლუსკონის დამსახურებაზე დაწერა. "უდიდეს მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ბერლუსკონის, რადგან მან ყველაფერი გააკეთა მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში შევსულიყავით. მან განსაკუთრებული გუნდი შექმნა. წილად მხვდა პატივი, ამ გუნდის შემადგენლობაში ვყოფილიყავი. მილანი ჩემს გულშია!", - დაწერა კალაძემ ინსტაგრამზე. საფეხბურთო კლუბ „მილანის" მფლობელმა სილვიო ბერლუსკონიმ 13 აპრილს კლუბის გაყიდვის პროცესი დაასრულა. სილვიო ბერლუსკონი "მილანს" სათავეში 1986 წელს ჩაუდგა და მას შემდეგ უამრავი ტიტული მოიგო, მათ შორის არაერთი ჩემპიონთა თასი. ხოლო 90-იანების „მილანი" დღემდე მიიჩნევა მსოფლიო ფეხბურთის გამორჩეულ მოვლენად. მრავალწლიანი მმართველობის შემდეგ იტალიის ყოფილმა პრემიერმინისტრმა "მილანი" ჩინელ ინვესტორებს მიყიდა. როსონერის აქციების 99.93% ბერლუსკონიმ ჩინელებს 740 მილიონ ევროდ დაუთმო. კახა კალაძე მილანური გრანდის რიგებში უპრეცედენტოდ დიდხანს 2001-2010 წლებში ასპარეზობდა და ორჯერ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა.

კალაძე ბერლუსკონიზე წერს: "მილანი" ჩემს გულშია! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 122874-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-16 13:57:46 [post_modified_gmt] => 2017-04-16 09:57:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122874 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 115932 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-17 21:36:38 [post_date_gmt] => 2017-03-17 17:36:38 [post_content] => ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი თანამდებობის დატოვებას აპირებს. ამის შესახებ კალაძემ ”TV პირველის” გადაცემაში ”რეაქცია” განაცხადა. კალაძის თქმით, სამთავრობო გუნდში რაიმე ცვლილება ამ ეტაპზე მოსალოდნელი არ არის. ”არავითარი სამთავრობო ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი. თუ გიორგი კვირიკაშვილს რაიმე აქვს გადაწყვეტილი, შეგიძლიათ შესაბამისი კითხვა მას დაუსვათ და გაგცემთ პასუხს. სამთავრობო ცვლილებების თემის განხილვა გუნდში არ ყოფილა”, - განაცხადა კალაძემ. კახა კალაძე: "გიორგი კვირიკაშვილი თანამდებობის დატოვებას არ აპირებს"