კალა კალაძე თბილისის მერის პოსტზე ხელფასს არ აიღებს.

"ამ ეტაპზე, რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია, სრულად არის დაცული ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება. ოჯახები რომლებიც ცხოვრობენ გაბრიელ სალოსის გამზირზე მიმდებარე კორპუსებში გვინდა დავამშვიდოთ და ვუთხრათ, რომ არც ერთი მათგანი არ დარჩება ყურადღების მიღმა. მერია, რასაკვირველია, იზრუნებს მოსახლეობაზე და საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად უზრუნველყოფს მათთვის დროებით საცხოვრებელ ფართებს. ვთხოვთ მოსახლეობას, ვისაც აქვს საცხოვრებელი ფართების საჭიროება, დროულად მიმართოს ისნის გამგეობას, რათა მოხდეს მათი რეგისტრაცია და დროებით საცხოვრებელ ფართებში გადაყვანა. გამგეობა მუშაობს საგანგებო რეჟიმში, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დარეკონ შემდეგ ნომერზე 2 37 50 29; 599 53 70 40. ასევე დარეკონ მერიის ცხელ ხაზზე 2 72 22 22"- განაცხადა კახა კალაძემ. კახა კალაძემ სპეცდანიშნულების რაზმის წევრის გარდაცვალების გამო გარდაცვლილის მის ოჯახის წევრებს, ახლობლებს და საქართველოს მიუსამძიმრა. [post_title] => მიწისქვეშა გადასასვლელების იჯარით გასხვისებისას, მათი მოვლა-პატრონობა ხელშეკრულებაში ჩაიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => miwisqvesha-gadasasvlelebis-ijarit-gaskhvisebisas-mati-movla-patronoba-khelshekrulebashi-chaideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 17:26:51 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 13:26:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 189433 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-21 17:08:06 [post_date_gmt] => 2017-11-21 13:08:06 [post_content] => რიყის პარკთან არსებული მშვიდობის ხიდი სუფთავდება. გეგმური სამუშაოების ფარგლებში, მშვიდობის ხიდის, როგორც გარე კარკასის, ასევე შიდა საფეხმავლო ნაწილის მორეცხვა-დასუფთავება მოხდება. სამუშაოები დღეს დაიწყო და ხუთი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დასუფთავების სამუშაოებს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მერის მოადგილე მაია ბითაძე გაეცნენ. ადგილზე ასევე, იმყოფებოდა კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი გივი კუბლაშვილი. „სამუშაოები ხუთი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დასუფთავების სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია ასრულებს, რომელიც ხიდის განათებასაც უზრუნველყოფს“, - განაცხადა გივი კუბლაშვილმა. ტენდერში გამარჯვებული მერიის კონტრაქტორი კომპანია შპს „X-ვექტორი“ მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობას ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს. დაზიანების შემთხვევაში, კომპანია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებას - LED სანათების, მოაჯირებისა და საფეხმავლო ბილიკების რეაბილიტაციასა და გამოცვლას უზრუნველყოფს. დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 2017 წელს მშვიდობის ხიდის მოვლა-პატრონობისთვის 465 000 ლარია გამოყოფილი. მშვიდობის ხიდი სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს აშენდა. მისი ოპონენტები და მომდევნო სახელისუფლებო გუნდიც ამ ხიდს მუდმივად აკრიტიკებდა. განიხილებოდა მისი დაშლის გეგმაც. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="189472,189473,189440,189438,189439"] შეგახსენებთ, რომ კახა კალაძე მოვალეობის შესრულებას კვირაზე მეტია შეუდგა. როგორც ჩანს ქალაქის სისუფთავეს ის დიდ ყურადღებას უთმობს. თანამდებობის დანიშვნის პირველივე დღეებში მან შესაბამის სამსახურს მიწისქვეშა გადასასვლელების დასუფთავება დაავალა. "ამ ეტაპზე, რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია, სრულად არის დაცული ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება. ოჯახები რომლებიც ცხოვრობენ გაბრიელ სალოსის გამზირზე მიმდებარე კორპუსებში გვინდა დავამშვიდოთ და ვუთხრათ, რომ არც ერთი მათგანი არ დარჩება ყურადღების მიღმა. მერია, რასაკვირველია, იზრუნებს მოსახლეობაზე და საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად უზრუნველყოფს მათთვის დროებით საცხოვრებელ ფართებს. ვთხოვთ მოსახლეობას, ვისაც აქვს საცხოვრებელი ფართების საჭიროება, დროულად მიმართოს ისნის გამგეობას, რათა მოხდეს მათი რეგისტრაცია და დროებით საცხოვრებელ ფართებში გადაყვანა. გამგეობა მუშაობს საგანგებო რეჟიმში, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დარეკონ შემდეგ ნომერზე 2 37 50 29; 599 53 70 40. ასევე დარეკონ მერიის ცხელ ხაზზე 2 72 22 22"- განაცხადა კახა კალაძემ. კახა კალაძემ სპეცდანიშნულების რაზმის წევრის გარდაცვალების გამო გარდაცვლილის მის ოჯახის წევრებს, ახლობლებს და საქართველოს მიუსამძიმრა. 