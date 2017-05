კალაძე: გაზის გაძვირება გამორიცხული არ არის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => energetika [1] => energetikis-ministri [2] => kakhi-kaladze [3] => gazis-gadzvireba [4] => gazis-tarifis-gazrda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127448 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => energetika [1] => energetikis-ministri [2] => kakhi-kaladze [3] => gazis-gadzvireba [4] => gazis-tarifis-gazrda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127448 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2427 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => energetika [1] => energetikis-ministri [2] => kakhi-kaladze [3] => gazis-gadzvireba [4] => gazis-tarifis-gazrda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => energetika [1] => energetikis-ministri [2] => kakhi-kaladze [3] => gazis-gadzvireba [4] => gazis-tarifis-gazrda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127448) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2427,3619,15368,15369,4712) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126639 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-01 14:12:51 [post_date_gmt] => 2017-05-01 10:12:51 [post_content] => ენერგეტიკის მინისტრი საკუთარი ჩაცმულობის სტილით ყოველთვის გვაოცებს. ის საკუთარ სხეულს უვლის, სპორტულ ფორმას ინარჩუნებს და მუდმივად საუკეთესო დიზაინერების კოლექციებიდან არჩევს სამოსს. როგორც ჩანს, ფორმის შესანარჩუნებლად მან ველოსიპედით სეირნობა გადაწყვიტა და ძალიან ლამაზი ტრანსპორტიც შეიძინა ამ მიზნისთვის. გარდა ამისა, მან სამტრედიელებისგანაც დადებითი შეფასებები დაიმსახურა, რადგან იქ გადაადგილების ერთ-ერთი საყვარელი საშუალება სწორედ ველოსიპედია - „სამტრედიის გერბი“, „სამტრედიელი მაინც სამტრედიელია“, უწერენ კომენტარებში მინისტრს. მისმა „ლუქმა“ კი, რომლითაც ფოტოზეა წარმოდგენილი, „ინსტაგრამზე“ შექება დაიმსახურა. [post_title] => კახი კალაძის სუპერთანამედროვე იმიჯი და ველოსიპედი "რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ შეტყობინება არბიტრაჟთან დაკავშირებით. ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მოვემზადოთ და წარმოვადგინოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია. შესაძლოა, არბიტრაჟამდე არც მივიდეს საქმე", - განაცხადა კალაძემ. შეგახსენებთ, „ინტერ რაო“-ს ნიდერლანდური სტრუქტურები, რომლებიც საქართველოში აქტივებს ფლობენ, საქართველოს ხელისუფლებისგან, ლარის გაუფასურების გამო, კომპენსაციას ითხოვენ და ამ მიზნით საარბიტრაჟო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. ამის შესახებ სააგენტო „ტასი“ იუწყება. კახა კალაძე კიდევ ერთი უცხოური კომპანიის საჩივარზე აკეთებს კომენტარს. ენერგეტიკის მინისტრისთვის "ყაზტრანსგაზის" გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლოს, მოულოდნელია. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობის მხრიდან არა ერთხელ გაკეთებულა განცხადებები მმართველობაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ენერგეტიკის მინისტრის ცნობით, მოლაპარაკებები გრძელდება და, შესაძლოა, საქმე არბიტრაჟამდე არც მივიდეს. ცნობისთვის, „ყაზტრანსგაზმა“ საქართველოს ხელისუფლებას საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი, ყაზახური ვებ-გვერდი abctv.kz ავრცელებს. გამოცემის მიხედვით, კომპანია, რომელმაც შვილობილი “ყაზტრანსგაზ თბილისის” გაყიდვა ვერ შეძლო, ახლა მასზე კონტროლის დასაბრუნებლად იბრძვის. [post_title] => ხუდონჰესის პროექტი შესაძლოა სახელმწიფომ განახორციელოს 