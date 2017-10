კალაძე კვლავ ლიდერობს: თბილისში ყველა უბანი დათვლილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178783 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178783 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178783) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 14:01:18 [post_date_gmt] => 2017-10-22 10:01:18 [post_content] => არასამათავრობო ორგანიზაცია "სამართლიანი არჩევნების" მიერ წარმოდგენილი პარალელური ხმის დათვლის შედეგების თანახმად, თბილისის მერობის "ქართული ოცნების" კანდიდატმა კახა კალაძემ 50.64% მოიპოვა. ამის შესახებ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ განაცხადა. “ნომერი 41 კახა კალაძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო" - გამოთვლილი პროცენტი წარმოადგენს 50.64-ს. ალექსანდრე ელისაშვილი ნომერი 42 – 17.52%. ზაალ უდუმაშვილი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა," ნომერი 5 - გამოთვლილი პროცენტი 16.8," - განაცხადა ბენიძემ. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ მთლიანობაში ხმების დათვლის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. " ხმის დათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა. გასული არჩევნებისგან განსხვავებით არ ჰქონია ადგილი უბნების დარბევისა და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებს. კენჭისყრის პროცესის მსგავსად რიგი დარღვევებისა კვლავ მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა. ამ დროისათვის სამართლიანი არჩევნების მიერ 77 საჩივარი წარდგენილია საუბნო კომისიებში, 127 საჩივარი საოლქო კომისიებში, ხოლო ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებულია 70 შენიშვნა",-აცხადებს მიხეილ ბენიძე. ცესკოს მონაცემებით, რომლის თანახმად, უბნების 100% უკვე დათვლილია, კალაძე 51.13%–ით ლიდერობს. მეორე ადგილზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილია 17.49%-ით, მესამე ადგილზე კი ზაალ უდუმაშვილი 16.53%–ით. ISFED-ის ინფორმაციით, ორგანიზაციამ 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში განახორციელა „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისია შედგებოდა 1050 საუბნო, 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და 79 მობილური ჯგუფისგან. არჩევნების დღეს, ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 18 ოპერატორისა და 13 იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. მიმდინარე არჩევნებზე „სამართლიანმა არჩევნებმა“ დამკვირვებლები მიავლინა: ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 300 საარჩევნო უბანზე; თბილისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 350 საარჩევნო უბანზე; ქუთაისის,რუსთავის, ბათუმის, ფოთის თვითმმართველი ქალაქების, ასევე, ახალციხის და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ყველა საარჩევნო უბანზე. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს „სამართლიანი არჩევნები" ხმების პარალელური დათვლის (PVთ) მეთოდოლოგიით დააკვირდა. "ღმერთია მოწამე, ძალით არავინ არ მიგვიყვანია საარჩევნო უბნებზე, ისინი საკუთარი სურვილით, გულით და ამ ქალაქის სიყავრულით მოვიდნენ",-განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა და მხარდამჭერებსა და საკუთარი შტაბის წევრებს მადლობა გადაუხადა. "იყო სახელისუფლებლო მედიის უზარმაზარი მხარდაჭერა, საშინელი ანტიპიარი ჩემს წინააღმდეგ სოციალურ ქსელში, იყო უშიშროების ძალიან აქტიური ჩართულობა. გუშინ ვნახეთ ძალიან გულისამრევი ფაქტები, როდესაც ადამიანებს ერეკებოდა სახელისუფლებო პარტია საარჩევნო უბნებზე. თუმცა, ამის მიუხედავად ცესკო-ს შედეგები არის ოფიციალური შედეგები. მე ყოველთვის ვიყავი ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნის მომხრე, რომ ჩვენ არ გველაპარაკა სიძულვილით ერთამანეთის ზიზიღით. ამ უზარმაზარი უთანასწორობის მიუხედავად, "ქართული ოცნების" კანდიდატი გაძვრა და დაუსხლტა მეორე ტურს, მხოლოდ რამდენიმე ათასი ხმით და მხოლოდ 1%-ით. თანაბარ ბრძოლაში თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა მოხდებოდა. თუმცა, გუშინდელი დღე წარსულია და აღარ გვინდა წარსულზე ლაპარაკი. მე ახალი კულტურის დამკვიდრება მსურდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერს უნდა შეეძლოს არჩევნების შედეგების ღირსეულად აღიარება. მე გამარჯვებას ვულოცავ კახი კალაძეს, ვუსურვებ რომ ის იყოს ამ ქალაქის ღირსეული მერი, ამით იმის თქმა მინდა, რომ მე ვიბრძოდი არა სავარძლისთვის და კაბინეტისთვის, არამედ უკეთესი ქალაქისთვის და თუ კახი კალაძე მოახერხებს, რომ ეს ქალაქი გახდეს უკეთესი, მე მხოლოდ მივესალმები ამ ყველაფერს", - აღნიშნა ალეკო ელისაშვილმა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="178759,178760,178761,178762,178763,178764,178765,178766,178692,178694"] კალაძეს ამ დროისთვის, ცესკოს წინასწარი მონაცემებით ხმათა 51% აქვს. თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგი, დღის ბოლომდე გახდება ცნობილი. " ხმის დათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა. გასული არჩევნებისგან განსხვავებით არ ჰქონია ადგილი უბნების დარბევისა და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებს. კენჭისყრის პროცესის მსგავსად რიგი დარღვევებისა კვლავ მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა. ამ დროისათვის სამართლიანი არჩევნების მიერ 77 საჩივარი წარდგენილია საუბნო კომისიებში, 127 საჩივარი საოლქო კომისიებში, ხოლო ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებულია 70 შენიშვნა",-აცხადებს მიხეილ ბენიძე. ცესკოს მონაცემებით, რომლის თანახმად, უბნების 100% უკვე დათვლილია, კალაძე 51.13%–ით ლიდერობს. მეორე ადგილზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილია 17.49%-ით, მესამე ადგილზე კი ზაალ უდუმაშვილი 16.53%–ით. ISFED-ის ინფორმაციით, ორგანიზაციამ 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში განახორციელა „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისია შედგებოდა 1050 საუბნო, 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და 79 მობილური ჯგუფისგან. არჩევნების დღეს, ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 18 ოპერატორისა და 13 იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. მიმდინარე არჩევნებზე „სამართლიანმა არჩევნებმა“ დამკვირვებლები მიავლინა: ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 300 საარჩევნო უბანზე; თბილისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 350 საარჩევნო უბანზე; ქუთაისის,რუსთავის, ბათუმის, ფოთის თვითმმართველი ქალაქების, ასევე, ახალციხის და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ყველა საარჩევნო უბანზე. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს „სამართლიანი არჩევნები" ხმების პარალელური დათვლის (PVთ) მეთოდოლოგიით დააკვირდა. 