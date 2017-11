კალაძემ ფეისბუქზე ჟურნალისტის პოსტს უპასუხა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => guram-rogava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183700 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => guram-rogava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183700 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => guram-rogava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => guram-rogava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183700) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20943,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183332 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-03 12:30:04 [post_date_gmt] => 2017-11-03 08:30:04 [post_content] => თბილისის ახალარჩეული მერი კახა კალაძე, წინასაარჩევნო პერიოდშიც და შემდეგაც, ტრანსპორტის თემას დიდ ყურადღებას უთმობს. ამ მოკლე პერიოდში მან უკვე იმგზავრა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, თანაც რამდენჯერმე. კალაძე ამ მხრივ არსებულ პრობლემებს ეცნობა და საზოგადოებას მის მოგვარებას ჰპირდება. კალაძემ ორჯერ იმგზავრა მეტროთი... [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="183334,183335,183336"] დაათვალიერა ავტობაზა და იყო როგორც ყვითელ, ისე ლურჯ ავტობუსებში... არჩევნებამდე, დღე მანქანის გარეშე, ველოსიპედზე გაატარა და პეკინის ახალი ველობილიკი შეამოწმა [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="183351,183352,183353"] თუმცა, ეს სულაც არაა მისი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი. ბოლო პერიოდში ის საზოგადოების წინაშე ამ მინიკუპერით ჩნდება. ამ ავტომობილის გარდა ის 11 ავტომანქანას და 2 მოტოციკლეტს ფლობს. მათ შორის ჰყავს ისეთი ძვირფასი მანქანები, როგორიცაა პორშე, ბენტლი და ლამბორჯინი. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="183360,183359,183358,183357,183356,183355,183354"] [post_title] => კალაძის მდიდრული ავტოპარკი და მეტროსა და ავტობუსით მგზავრობა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kaladzis-mdidruli-avtoparki-da-metrosa-da-avtobusit-mgzavroba-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 17:38:50 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 13:38:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183332 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 183278 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-03 10:32:54 [post_date_gmt] => 2017-11-03 06:32:54 [post_content] => დედაქალაქის ახლადარჩეულმა მერმა, თავისი გუნდის წევრებთან და მედიის წარმომადგენლებთან ერთად, დღეს თბილისის მეტროპოლიტენით კიდევ ერთხელ იმგზავრა. კახა კალაძე მეტროსადგურებში არსებულ მდგომარეობას გაეცნო და მეტროს მოდერნიზაციის პროექტზე ისაუბრა. როგორც კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანია მეტროს ყველა სადგურის რეაბილიტაცია და ამისთვის ყველა მიმართულებით აქტიური მუშაობა დაიწყება. „საუბარია სამ მიმართულებაზე- მეტროსადგურების რეაბილიტაციაზე, ვაგონების განახლებაზე ან შეიძლება ვიფიქროთ ახალი, თანამედროვე ტიპის ვაგონების შემოყვანაზე, რომელსაც ექნება 50-წლიანი გარანტია; ასევე აუცილებელია კომუნიკაციების - ელექტროგაყვანილობა, საჰაერო, სახანძრო და წყალსაქაჩი სისტემების მოწესრიგება“, - განმარტა თბილისის არჩეულმა მერმა. კახა კალაძის თქმით, მნიშვნელოვანი იქნება მეტროპოლიტენის ვიზუალური მხარეც- ერთიანი დიზაინის შემუშავებაზე მუშაობა დაიწყება მთლიანად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებით. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="183272,183273,183274,183275"] [post_title] => კალაძემ ისევ მეტროთი იმგზავრა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kaladzem-isev-metroti-imgzavra-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 10:34:59 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 06:34:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183278 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 183270 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-03 09:42:23 [post_date_gmt] => 2017-11-03 05:42:23 [post_content] => მეტროსადგური "გურამიშვილი" ორი დღით დაიკეტება – ამის შესახებ თბილისის ახლადარჩეულმა მერმა, მეტროპოლიტენით კიდევ ერთხელ მგზავრობისას განაცხადა. მისივე განმარტებით, მეტროსადგურის დაკეტვის მიზეზი სარეაბილიტაციო სამუშაოებია. კალაძის განცხადებით, სამუშაოები უმოკლეს დროში უნდა დასრულდეს, რის შესახებაც მოსახლეობა წინასწარ იქნება ინფორმირებული. [post_title] => მეტროსადგური "გურამიშვილი" ორი დღით დაიკეტება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => metrosadguri-guramishvili-ori-dghit-daiketeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 14:04:35 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 10:04:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183270 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183332 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-03 12:30:04 [post_date_gmt] => 2017-11-03 08:30:04 [post_content] => თბილისის ახალარჩეული მერი კახა კალაძე, წინასაარჩევნო პერიოდშიც და შემდეგაც, ტრანსპორტის თემას დიდ ყურადღებას უთმობს. ამ მოკლე პერიოდში მან უკვე იმგზავრა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, თანაც რამდენჯერმე. კალაძე ამ მხრივ არსებულ პრობლემებს ეცნობა და საზოგადოებას მის მოგვარებას ჰპირდება. კალაძემ ორჯერ იმგზავრა მეტროთი... 