კალაძეს “ყაზტრანსგაზისა” და “ინტერ რაოს” საქმეებზე დადებითი მოლოდინი აქვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => biznesi [2] => kaladze [3] => inter-rao ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131036 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => biznesi [2] => kaladze [3] => inter-rao ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131036 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 364 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => biznesi [2] => kaladze [3] => inter-rao ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => yaztransgazi [1] => biznesi [2] => kaladze [3] => inter-rao ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131036) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,11678,4632,364) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130969 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-15 15:34:46 [post_date_gmt] => 2017-05-15 11:34:46 [post_content] => ახალი კერძები, უამრავი საჩუქარი და აქცია - რესტორანი ”ვეფხი და მოყმე” ზაფხულის სეზონს სიახლეებით ხვდება. როგორც ”ფორტუნას” რესტორნის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გიგა ბატკუაშვილმა განუცხადა, 16 მაისიდან ”ვეფხი და მოყმე” ქეიფის მოყვარულ საზოგადოებას, საბახუსე კერძებს და მათზე სპეციალურ აქციას შესთავაზებს. ”აქცია გავრცელდება ჩვენი რესტორნის მეორე სართულზე, სადაც ე.წ სახინკლე სივრცეა მოწყობილი. მომხმარებელს შევთავაზებთ სპეციფიკურ კერძებს, რომლებიც განსაკუთრებით უხდება ბახუსს. ამასთან, ხვალიდან ვიწყებთ აქციას ლუდზეც 3+1”, - აღნიშნა ბატკუაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ”ვეფხი და მოყმე” სიახლეებს იმ ადამიანებსაც სთავაზობთ, რომლებიც დღესასწაულისთვის ემზადებიან. ”მოახლოვდა ზაფხულის სეზონი, როცა განსაკუთრებით აქტიურდება ბანკეტებისა და ქორწილების თემა. ყველა, ვინც ჩვენს რესტორანში, მესამე სართულზე - ე.წ ევროპულ ნაწილში, გადაწყვეტს მისთვის მნიშვნელოვანი დღის აღნიშვნას, დაჯილდოვდება. გარდა იმისა, რომ დააგემოვნებს უგემრიელებს კერძებს, მოისმენს არაჩვეულებრივ მუსიკალურ და გასართობ პროგრამას, მიიღებს სპეციალურ საჩუქარსაც. სრულიად უფასოდ მოვუწყობთ მათ ლაზერ-შოუსა და ფოიერვერკს”, - განმარტა რესტორნის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა. როგორც გიგა ბატკუაშვილმა განაცხადა, 1 ივნისიდან განახლებული პროგრამით დაიწყებს მუშაობას ”ვეფხი და მოყმეს” მე-4 სართულზე განთავსებული ე.წ ლაუნჯიც, სადაც გარკვეულ დღეებში ”კარაოკე ფართი” გაიმართება. სიმღერის მოყვარული კლიენტები, გართობის გარდა, რესტორნის მიერ დაწესებულ სპეციალურ პრიზებსაც მიიღებენ. რაც შეეხება რესტორნის პირველ სართულს, ის ძველ ქართულ სტილშია მოწყობილი და განსაკუთრებით ტურისტების დაინტერესებას იწვევს. აქ მოსულ სტუმარს აქვს შესაძლებლობა, ქვევრიდან საკუთარი ხელით ამოიღოს ღვინო და დააგემოვნოს. ცნობისთვის, რესტორანი ”ვეფხი და მოყმე” მდებარეობს მარშალ გელოვანის 3/3- ში (გაგარინის აღმართი). რესტორნის სახელი დაკავშირებულია შოთა რუსთაველის პოემასთან - „ვეფხისტყაოსანი“. ლოგოში გამოყენებულია ილუსტრაცია, სადაც ასახულია ტარიელისა და ვეფხვის ბრძოლა. რესტორანი მოიცავს ოთხ, განსხვავებული ინტერიერის მქონე დარბაზს. აქ სტუმრობისას, აღმოჩნდებით ერთდროულად ევროპულ და აზიურ გარემოში. რესტორანს გააჩნია თონე, მარანი, იზოლირებული კუპეები და ვერანდა, თბილისის ულამაზესი ხედით. [post_title] => საჩუქრები, აქციები და განსხვავებული კერძები: რესტორანი ”ვეფხი და მოყმე” ზაფხულს სიახლეებით ხვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sachuqrebi-aqciebi-da-ganskhvavebuli-kerdzebi-restorani-vefkhi-da-moyme-zafkhuls-siakhleebit-khvdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 15:48:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 11:48:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130969 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130728 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-15 12:08:02 [post_date_gmt] => 2017-05-15 08:08:02 [post_content] => 2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3.091 მლრდ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 17 პროცენტით მეტია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, უცხოეთის ბაზრებზე ექსპორტის მოცულობამ 788 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ზრდა 30%-ია. მხოლოდ აპრილში ექსპორტით 212 მლნ დოლარის პროდუქცია გავიდა, რაც წლის მაქსიმუმია. ამავე პერიოდში იმპორტი 2.303 მლრდ აშშ დოლარი იყო (13 პროცენტით მეტი). საქსტატის ცნობითვე, უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-აპრილში 1.515 მლრდ აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 49 პროცენტი შეადგინა. [post_title] => აპრილში ექსპორტით 212 მლნ დოლარის პროდუქცია გავიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aprilshi-eqsportit-212-mln-dolaris-produqcia-gavida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 12:08:02 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 08:08:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130728 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130288 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-13 11:04:55 [post_date_gmt] => 2017-05-13 07:04:55 [post_content] => ექსპერტებმა დაასახელეს ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მაღალი სახელმწიფო ხარჯი აქვს და ეს ტიტული წელს საფრანგეთმა მოიპოვა. ევროსტატის ექსპერტების ცნობით, საფრანგეთი ხარჯების მიხედვით ნამდვილად ევროპის ჩემპიონია. შეგახსენებთ, რომ 2013 და 2015 წლებში ეს წოდება ფინეთს ქონდა, თუმცა წელს ის მხოლოდ მეორე პოზიციას დასჯერდა. რაც შეეხება საფრანგეთს, 56,2%-იანი მაჩვენებლით მან ევროპის სხვა ქვეყნების დანახარჯს თითქმის ორჯერ გადააჭარბა. საქმე ისაა, რომ მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის და სახელმწიფოებმა ბიუჯეტი საშუალოდ 3%-ით შეამცირეს, რასაც საფრანგეთზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით. [post_title] => ხარჯებში საფრანგეთი ევროპის ჩემპიონია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kharjebshi-safrangeti-evropis-chempionia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 13:08:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 09:08:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130288 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130969 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-15 15:34:46 [post_date_gmt] => 2017-05-15 11:34:46 [post_content] => ახალი კერძები, უამრავი საჩუქარი და აქცია - რესტორანი ”ვეფხი და მოყმე” ზაფხულის სეზონს სიახლეებით ხვდება. როგორც ”ფორტუნას” რესტორნის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გიგა ბატკუაშვილმა განუცხადა, 16 მაისიდან ”ვეფხი და მოყმე” ქეიფის მოყვარულ საზოგადოებას, საბახუსე კერძებს და მათზე სპეციალურ აქციას შესთავაზებს. ”აქცია გავრცელდება ჩვენი რესტორნის მეორე სართულზე, სადაც ე.წ სახინკლე სივრცეა მოწყობილი. მომხმარებელს შევთავაზებთ სპეციფიკურ კერძებს, რომლებიც განსაკუთრებით უხდება ბახუსს. ამასთან, ხვალიდან ვიწყებთ აქციას ლუდზეც 3+1”, - აღნიშნა ბატკუაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ”ვეფხი და მოყმე” სიახლეებს იმ ადამიანებსაც სთავაზობთ, რომლებიც დღესასწაულისთვის ემზადებიან. ”მოახლოვდა ზაფხულის სეზონი, როცა განსაკუთრებით აქტიურდება ბანკეტებისა და ქორწილების თემა. ყველა, ვინც ჩვენს რესტორანში, მესამე სართულზე - ე.წ ევროპულ ნაწილში, გადაწყვეტს მისთვის მნიშვნელოვანი დღის აღნიშვნას, დაჯილდოვდება. გარდა იმისა, რომ დააგემოვნებს უგემრიელებს კერძებს, მოისმენს არაჩვეულებრივ მუსიკალურ და გასართობ პროგრამას, მიიღებს სპეციალურ საჩუქარსაც. სრულიად უფასოდ მოვუწყობთ მათ ლაზერ-შოუსა და ფოიერვერკს”, - განმარტა რესტორნის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა. როგორც გიგა ბატკუაშვილმა განაცხადა, 1 ივნისიდან განახლებული პროგრამით დაიწყებს მუშაობას ”ვეფხი და მოყმეს” მე-4 სართულზე განთავსებული ე.წ ლაუნჯიც, სადაც გარკვეულ დღეებში ”კარაოკე ფართი” გაიმართება. სიმღერის მოყვარული კლიენტები, გართობის გარდა, რესტორნის მიერ დაწესებულ სპეციალურ პრიზებსაც მიიღებენ. რაც შეეხება რესტორნის პირველ სართულს, ის ძველ ქართულ სტილშია მოწყობილი და განსაკუთრებით ტურისტების დაინტერესებას იწვევს. აქ მოსულ სტუმარს აქვს შესაძლებლობა, ქვევრიდან საკუთარი ხელით ამოიღოს ღვინო და დააგემოვნოს. ცნობისთვის, რესტორანი ”ვეფხი და მოყმე” მდებარეობს მარშალ გელოვანის 3/3- ში (გაგარინის აღმართი). რესტორნის სახელი დაკავშირებულია შოთა რუსთაველის პოემასთან - „ვეფხისტყაოსანი“. ლოგოში გამოყენებულია ილუსტრაცია, სადაც ასახულია ტარიელისა და ვეფხვის ბრძოლა. რესტორანი მოიცავს ოთხ, განსხვავებული ინტერიერის მქონე დარბაზს. აქ სტუმრობისას, აღმოჩნდებით ერთდროულად ევროპულ და აზიურ გარემოში. რესტორანს გააჩნია თონე, მარანი, იზოლირებული კუპეები და ვერანდა, თბილისის ულამაზესი ხედით. [post_title] => საჩუქრები, აქციები და განსხვავებული კერძები: რესტორანი ”ვეფხი და მოყმე” ზაფხულს სიახლეებით ხვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sachuqrebi-aqciebi-da-ganskhvavebuli-kerdzebi-restorani-vefkhi-da-moyme-zafkhuls-siakhleebit-khvdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 15:48:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 11:48:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130969 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 953 [max_num_pages] => 318 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b0b35d35cfa230f1e1c6fe921c59c57d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )