კალიფორნიული პრემიერისთვის რენე ზელვეგერმა „კაროლინა ჰერერას“ ყვითელი კაბა აირჩია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rene-zelvegeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175266 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rene-zelvegeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175266 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 474 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rene-zelvegeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rene-zelvegeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175266) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (474) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137390 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-09 11:29:23 [post_date_gmt] => 2017-06-09 07:29:23 [post_content] => რენე ზელვეგერი Greenwich International Film Festival-ის სტუმარი გახდა. ერთ-ერთი პრესკონფერენციის დროს ჟურნალისტმა მას მომდევნო ბრიჯიტ ჯონსში მონაწილეობაზე კითხვა დაუსვა და საკმაოდ საინტერესო პასუხიც მიიღო: „ეგოისტურად ჟღერს, მაგრამ იმედი მაქვს, ის გაგრძელდება“. შეგახსენებთ, რომ ზელვეგერი ფილმის სამ ნაწილში - 2001, 2004 და 2016 წლებში გადაღებულ ეპიზოდებში მონაწილეობს. თითოეული მათგანი საკმაოდ პოპულარული გახდა. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ ზელვეგერი კამერის მეორე მხარეს მუშაობს, თუმცა თავის ახალ ამპლუაზე მსახიობი დუმილს ამჯობინებს. [gallery columns="4" link="file" ids="137391,137392,137393,137394"] [post_title] => რენე ზელვეგერს „ბრიჯიტ ჯონსში“ დაბრუნების იმედი აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rene-zelvegers-brijit-jonsshi-dabrunebis-imedi-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-11 13:32:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-11 09:32:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137390 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 86480 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-07 17:48:37 [post_date_gmt] => 2016-11-07 13:48:37 [post_content] => თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რენე ზელვეგერმა ძველი სილამაზე დაიბრუნა. „ბრიჯიტ ჯონსის“ მესამე ნაწილის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ მსახიობი გამუდმებით ექცევა მედიის ყურაღების ცენტრში. ამჯერად ოსკაროსანი ზელგვერი ჰოლივუდში სეირნობისას დააფიქსირეს. მსახიობს გუჩის შავი კომბინეზონი და ღია სანდლები ეცვა. მაკიაჟისა და განსაკუთრებული ვარცხნილობის გარეშეც 47 წლის ვარსკვლავი ფანტასტიკურად გამოიყურებოდა. რენე ზელვეგერს თან ახლდა მეგობარი, რომელიც ასევე მოხვდა ფოტოგრაფების ობიექტივში. [gallery link="file" ids="86484,86485,86486"] [post_title] => 47 წლის რენე ზელვეგერი ასეთი მიმზიდველი არასოდეს ყოფილა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 47-wlis-rene-zelvegeri-aseti-mimzidveli-arasodes-yofila-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-07 17:52:54 [post_modified_gmt] => 2016-11-07 13:52:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=86480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 82961 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-20 16:03:22 [post_date_gmt] => 2016-10-20 12:03:22 [post_content] => „ბრიჯიტ ჯონსის ბავშვის" მსახიობები, რენე ზელვეგერი დ პატრიკ დემპსი ამჯერად იაპონიაში იყოფებიან. მსახიობები აეროპორტში ერთად დააფიქსირეს, როცა ისინი ქვეყანაში ფილმის პრემირისთვის ჩაფრინდნენ. რენე ზელვეგერი არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა სპორტულ ქურთუკში, ელასტიკსა და ბოტასებში. მსახიობს თავზე კეპი ეხურა და უღიმოდა ცნობისმოყვარე პაპარაცებს. ჩვეულ ბრინატულ სტილში იყო გამოწყობილი პატრიკ დემპსი. მსახიობმა მგზავრობისთვის სპორტულ სტილს აკადემიური შეუთავსა. „გრეის ანატომიის“ ვარსკვლავი ზურგჩანთით გამოჩნდა ფოტოგარფებთან. შეგახსენებთ, რომ ფილმ „ბრიჯიტ ჯონსის ბავშვის“ პრემიერა უკვე რამდენიმე ქვეყანაში შედგა. ამჯერად მორიგი ჩვენება იაპონელი მაყურებლისთვის გაიმართება. [post_title] => რენე ზელვეგერი და პატრიკ დემპსი იაპონიაში ერთად ჩაფრინდნენ (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rene-zelvegeri-da-patrik-dempsi-iaponiashi-ertad-chafrindnen-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-20 16:07:20 [post_modified_gmt] => 2016-10-20 12:07:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=82961 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137390 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-09 11:29:23 [post_date_gmt] => 2017-06-09 07:29:23 [post_content] => რენე ზელვეგერი Greenwich International Film Festival-ის სტუმარი გახდა. ერთ-ერთი პრესკონფერენციის დროს ჟურნალისტმა მას მომდევნო ბრიჯიტ ჯონსში მონაწილეობაზე კითხვა დაუსვა და საკმაოდ საინტერესო პასუხიც მიიღო: „ეგოისტურად ჟღერს, მაგრამ იმედი მაქვს, ის გაგრძელდება“. შეგახსენებთ, რომ ზელვეგერი ფილმის სამ ნაწილში - 2001, 2004 და 2016 წლებში გადაღებულ ეპიზოდებში მონაწილეობს. თითოეული მათგანი საკმაოდ პოპულარული გახდა. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ ზელვეგერი კამერის მეორე მხარეს მუშაობს, თუმცა თავის ახალ ამპლუაზე მსახიობი დუმილს ამჯობინებს. [gallery columns="4" link="file" ids="137391,137392,137393,137394"] [post_title] => რენე ზელვეგერს „ბრიჯიტ ჯონსში“ დაბრუნების იმედი აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rene-zelvegers-brijit-jonsshi-dabrunebis-imedi-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-11 13:32:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-11 09:32:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137390 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 84bb755b9337627f58ff8f902c02a122 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )