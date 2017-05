კანდელაკის ქუჩაზე ქვეითად მოსიარულე მამაკაცს ავტომობილი დაეჯახა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qveitad-mosiarule ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133634 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qveitad-mosiarule ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133634 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qveitad-mosiarule ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qveitad-mosiarule ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133634) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15978,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133001 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-22 14:33:41 [post_date_gmt] => 2017-05-22 10:33:41 [post_content] => შსს-მ ოთარ ფარცხალაძესა და ლაშა თორდიას შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ამსახველი ვიდეომასალა გაავრცელა. უწყების ინფორმაციით, ინციდენტი ღამის კლუბში "ელ ცენტრო" დაახლოებით 20 წამის განმავლობაში გრძელდებოდა. კადრების მიხედვით, თავდაპირველად ლაშა თორდიამ სცადა დაერტყა ოთარ ფარცხალაძისთვის, თუმცა მის ნაცვლად ფარცხალაძის თანმხლებს, მიხეილ ჩოხელს მოხვდა. შემდეგ კი დაპირისპირებაში ჩაერია „ელ ცენტროს“ დაცვა და სიტუაცია განიმუხტა. შსს-ს ინფორმაციით, დაინიშნა სამედიცინო ექსპერტიზა. უწყების ცნობით, თვითმხილველებიც ადასტურებენ, რომ ფიზიკური დაპირისპირება გენერალურმა აუდიტორმა დაიწყო. [post_title] => ვინ დაიწყო დაპირისპირება - შსს თორდიასა და ფარცხალაძის ინციდენტის ვიდეოს ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-daiwyo-dapirispireba-shss-tordiasa-da-farckhaladzis-incidentis-videos-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 15:03:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 11:03:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132742 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 16:09:39 [post_date_gmt] => 2017-05-21 12:09:39 [post_content] => საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, საზეიმო ღონისძიებების მზადებისა და ჩატარების დღეებში, დედაქალაქში ავტომანქანების მოძრაობა შეიზღუდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 22 მაისს, 09:00 საათიდან 26 მაისის საღამომდე, ღონისძიებების დასრულებამდე, თავისუფლების მოედანზე გარკვეული შეზღუდვები დაწესდება, კერძოდ, ალ. პუშკინის ქუჩაზე მოძრაობა ცალმხრივი იქნება და ავტომანქანები თავისუფლების მოედნიდან ორბელიანის ქუჩის მიმართულებით იმოძრავებენ. 24 მაისს, 24:00 საათიდან, რუსთაველის გამზირსა და ვარდების მოედანზე მოქალაქეებისთვის ავტომანქანებით გადაადგილება აიკრძალება. მოძრაობა შეიზღუდება რუსთაველის გამზირის მკვეთ ქუჩებზე: ალ. ჭავჭავაძის, მიტროფანე ლაღიძის, ბესიკის, ლესია უკრაინკას, ზაქარია ჭიჭინაძის, 9 აპრილის, ანტონ ფურცელაძის, უსახელოს, არჩილ ჯორჯაძის, გია ჭანტურიას და მესხიას ქუჩებზე. 26 მაისს, 05:00 საათიდან, თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა აიკრძალება, ხოლო კოტე აფხაზის, შალვა დადიანის და გიორგი ლეონიძის ქუჩებზე - შეიზღუდება. ავტომანქანები იმოძრავებენ შემოვლითი გზით - რევაზ თაბუკაშვილისა და დანიელ ჭონქაძის ქუჩებზე. აღნიშნულ ქუჩებსა და თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა 27 მაისს, საზეიმო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ აღდგება. [post_title] => თბილისში, ხვალიდან ავტომანქანების მოძრაობა შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-khvalidan-avtomanqanebis-modzraoba-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 16:09:39 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 12:09:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132742 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132651 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 12:00:23 [post_date_gmt] => 2017-05-21 08:00:23 [post_content] => უბედური შემთხვევა მოხდა გორის რაიონის სოფელ შინდისში. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, 37 წლის ქალბატონი წინასწარი მონაცემებით, გაზის ნამწვის გაჟონვის შედეგად გარდაიცვალა. მომხდარზე გამოძიება 240-ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს,რაც ელექტრო ან გაზის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს, რამაც სიკვდილი გამოიწვია. [post_title] => უბედური შემთხვევა შინდისში: ქალი გაზის გაჟონვის შედეგად გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ubeduri-shemtkhveva-shindisshi-qali-gazis-gadjonvis-shedegad-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 12:00:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 08:00:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132651 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133001 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-22 14:33:41 [post_date_gmt] => 2017-05-22 10:33:41 [post_content] => შსს-მ ოთარ ფარცხალაძესა და ლაშა თორდიას შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ამსახველი ვიდეომასალა გაავრცელა. უწყების ინფორმაციით, ინციდენტი ღამის კლუბში "ელ ცენტრო" დაახლოებით 20 წამის განმავლობაში გრძელდებოდა. კადრების მიხედვით, თავდაპირველად ლაშა თორდიამ სცადა დაერტყა ოთარ ფარცხალაძისთვის, თუმცა მის ნაცვლად ფარცხალაძის თანმხლებს, მიხეილ ჩოხელს მოხვდა. შემდეგ კი დაპირისპირებაში ჩაერია „ელ ცენტროს“ დაცვა და სიტუაცია განიმუხტა. შსს-ს ინფორმაციით, დაინიშნა სამედიცინო ექსპერტიზა. უწყების ცნობით, თვითმხილველებიც ადასტურებენ, რომ ფიზიკური დაპირისპირება გენერალურმა აუდიტორმა დაიწყო. [post_title] => ვინ დაიწყო დაპირისპირება - შსს თორდიასა და ფარცხალაძის ინციდენტის ვიდეოს ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-daiwyo-dapirispireba-shss-tordiasa-da-farckhaladzis-incidentis-videos-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 15:03:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 11:03:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 357 [max_num_pages] => 119 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f21c2cd4c4421d314b24048a4f655ab0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )