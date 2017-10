კანდიდატი საარჩევნო პოსტერებისგან ქუჩებს თავად ასუფთავებს (ვიდეო, ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi2017 [1] => jozef-aleqsander-smiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178978 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi2017 [1] => jozef-aleqsander-smiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178978 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20531 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi2017 [1] => jozef-aleqsander-smiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi2017 [1] => jozef-aleqsander-smiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178978) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531,20574) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178959 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-22 18:20:23 [post_date_gmt] => 2017-10-22 14:20:23 [post_content] => ცენტრალური საარცევნო კომისიის ცნობით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან, 3644 უბნიდან 3638 უბნის მონაცემები დათვლილია. როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ საინფორმაციო ბრიფინგზე განაცხადა, 21 ოქტომბერს ამომრჩეველმა არჩევანი გააკეთა 64 საკრებულოს 2058 წევრის და 64 მერის ასარჩევად. ამომრჩეველთა აქტივობამ 45,65% (1 570 563) შეადგინა. რაც შეეხება გენდერულ სტატისტიკას, წინასწარი მონაცემებით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 789 652-მა ქალმა (50,28%) და 780 911-მა კაცმა (49,72%). არჩევნების წინასწარი შედეგები, 22 ოქტომბრის 18:00 საათის მდგომარეობით ასე გამოიყურება:

"ბაქრაძე-უგულავა ევროპული საქართველო" - 10.5%

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 17.05%

"დავით თარხან მოურავი, ირმას ინაშვილი- საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი" - 6.55

"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია" - 3.27%

„ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ - 55.66%

"ადამიანების ID მონაცემების აღრიცხვა აბსოლუტურად დაუშვებელია. ასევე, არ უნდა ხდებოდეს იმ ადამიანებზე დაკვირვება, ვინც ხმას აძლევს, ან არ აძლევს, ვინაიდან არჩევნებში მონაწილეობის არმიღებაც ადამიანის პოლიტიკური ნების გამოხატულებაა და არავის ინტერესს არ უნდა წარმოადგენდეს", - განაცხადა კორინ იონკერმა.

"20 ოქტომბრის მონაცემებით, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში შედარებით მცირე რაოდენობის საჩივრი შევიდა. მათი უმეტესობა წინასაარჩევნო კამპანიის რეგულაციების დარღვევებს და საუბნო საარჩევნო კომისიების მუშაობას ეხებოდა"

“მერიის კარი ღია იქნება ყველა თბილისელისთვის, ყველა ჩემი კონკურენტისთვის, ყველას ვისაც აქვს სურვილი წვლილი შეიტანოს თბილისის განვითარებაში და აქვს საინტერესო პროექტები მიეცემა ამის საშუალება”, - განაცხადა კალაძემ.

(ეს იმ პარტიების მონაცემებია, რომლებმაც 3%-იანი ბარიერი გადალახეს) ცესკოს ცნობითვე, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, მეორე ტურები გაიმართება 6 მაჟორიტარულ პუნქტში. ესენია:თუმცა შეგახსენებთ, რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და საბოლოო შედეგები შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ გახდება ცნობილი. 