კანის კინოფესტივალზე ფილმი მერაბ ნინიძის მონაწილეობით მთავარი ჯილდოსთვის იბრძოლებს

ლაშა ბუღაძე „ბერლინალეზე" იმყოფება, სადაც მისი სცენარის მიხედვით შექმნილი „მძევლების" პრემიერას დაესწრო. შეგახსენებთ, რომ ფილმი „თვითმფრინავის ბიჭებზეა" გადაღებული, რეჟისორი რეზო გიგინეიშვილი გახლავთ. პრესკონფერენციაზე, რომელიც პრემიერის წინ გაიმართა, უცხოური პრესამ დიდი დაინტერესება გამოხატა. გარდა „მძევლებისა", „ბერლინალეს" ფარგლებში კიდევ ოთხი ქართული ფილმი იქნება ნაჩვენები. მწერალი სოციალურ ქსელში უკმაყოფილებას გამოხატავს ქართველი ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც ბერლინში არიან და იმის მაგივრად, რომ ქართული ფილმების წარმატება გააშუქონ, იმ კლინიკასთან არიან შეკრებილები, სადაც საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა ოპერაცია გაიკეთა... შეგახსენებთ, მის სანახავად ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი და საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჩავიდნენ. „რა უცნაური ხალხი ვართ: ბერლინალეზე 5 ქართული ფილმია, დარბაზებში ნემსს ვერ ჩააგდებ, იმდენი ხალხია, ხოლო ქართველი ჟურნალისტები ერთ-ერთი კლინიკის შესასვლელ-გამოსასვლელს ყარაულობენ, რომ იქ მიმსვლელ-მომსვლელი ქართველი აფერისტები არ გამორჩეთ. ბერლინალეს პრესკონფერენციებზე (თუნდაც ჩვენ ფილმზე) მარტო უცხოელ ჟურნალისტებს ვხედავ. ქართველი ჟურნალისტებიდან ერთადერთი მარიკა ბაკურაძე დადის, რომელიც, როგორც ჩანს, ყველაზე მეტად ხვდება, სინამდვილეში რა არის ახლა და აქ მნიშვნელოვანი..." - აღნიშნავს ლაშა ბუღაძე. ლაშა ბუღაძე: „ქართველი ჟურნალისტები კლინიკის შესასვლელს ყარაულობენ, რომ იქ მიმსვლელი ქართველი აფერისტები არ გამორჩეთ..." ქართული ფილმის პრემიერა სანდენსის კინოფესტივალზე შედგება!.. ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმის „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" მსოფლიო პრემიერა სანდენსის კინოფესტივალზე მთავარ საკონკურსო პროგრამაში შედგება! მხატვრული ფილმების საერთაშორისო კონკურსისთვის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სულ 12 ფილმი შეირჩა და „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" ამ კონკურსის ერთ-ერთი რჩეულია. „გრძელი ნათელი დღეების" შემდეგ, რომელიც მსოფლიოს წამყვან კინოფესტივალებზე 30-ზე მეტი ჯილდოს მფლობელია, „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის მეორე ერთობლივი ნამუშევარია. ფილმი ერთი ჩვეულებრივი ქართული ოჯახის შესახებ მოგვითხრობს, სადაც 3 თაობა ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობს. უეცრად კი 52 წლის მარინა ოჯახიდან წასვლის გადაწყვეტილებას იღებს! ფილმში მთავარ როლებს ია შუღლიაშვილი, მერაბ ნინიძე, ბერტა ხაფავა, ცისია ქუმსიშვილი, გიორგი ტაბიძე, გიორგი ხურცილავა, დიმიტრი ორაგველიძე და გოვენ ჭეიშვილი ასრულებენ. სანდენსის კინოფესტივალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1978 წლიდან იმართება. ის ცნობილმა ამერიკელმა მსახიობმა რობერტ რედფორდმა დააარსა და ის ამ დრომდე სანდენსის კინოფესტივალის პრეზიდენტია. დღეს მსოფლიოში ბევრი ცნობილი რეჟისორის წარმატების დასაწყისი, ისეთების, როგორებიც არიან კვენტინ ტარანტინო, ძმები კოენები, ჯიმ ჯარმუში და სხვა, სწორდ სანდენსის კინოფესტივალს უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" კინოინდუსტრიის წახალისების სახელმწიფო პროგრამით „გადაიღე საქართველოში" ისარგებლებს, რომელიც, წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, ფილმის მწარმოებელი კომპანიისთვის გაწეული კვალიფიციური ხარჯის 20-25%-ს უკან დაბრუნებას გულისმობს. პროგრამას ეროვნული კინოცენტრი მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით ანხორციელებს. მერაბ ნინიძე ამერიკულ სერიალში პანკისელ ტერორისტს განასახიერებს

ამერიკულმა არხმა „Epix" ახალი სერიალი გადაიღო, რომლის პირველი სამი ეპიზოდი უკვე გამოჩნდა ინტერნეტში, მათ შორის, ქართულ საიტებზეც. ტელესერიალის სახელწოდებაა „ბერლინის სადგური" და ის გამომძიებელზეა, რომელიც ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ბერლინის რეზიდენტურაშია მივლენილი ინფორმატორის გამოსააშკარავებლად. ინტერნეტში გაჩნდა ცნობა იმის შესახებ, რომ სერიალში ქართველი მსახიობიცაა დაკავებული - მერაბ ნინიძე პანკისელ ტერორისტს, ალექსანდრე იოასავას განასახიერებს. [gallery columns="4" ids="109415,109416,109418,109419"] [post_title] => ლაშა ბუღაძე: „ქართველი ჟურნალისტები კლინიკის შესასვლელს ყარაულობენ, რომ იქ მიმსვლელი ქართველი აფერისტები არ გამორჩეთ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-bughadze-qartveli-djurnalistebi-klinikis-shesasvlels-yarauloben-rom-iq-mimsvleli-qartveli-aferistebi-ar-gamorchet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-17 14:16:16 [post_modified_gmt] => 2017-02-17 10:16:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109411 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 14 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f85d1bc27ce58a4d1af3c0ce2d5b811a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )