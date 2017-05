კარდიფო, ჩვენ მოვდივართ: ბებერი ქალბატონი ბებერ ევროპას უახლოვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chempionta-liga [2] => monako [3] => iuventusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129468 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chempionta-liga [2] => monako [3] => iuventusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129468 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chempionta-liga [2] => monako [3] => iuventusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chempionta-liga [2] => monako [3] => iuventusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129468) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1326,2918,1828,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129490 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 11:07:28 [post_date_gmt] => 2017-05-10 07:07:28 [post_content] => ლევან მჭედლიძე მანქანისა და მართვის მოწმობის გარეშე დარჩა. Iltirreno.gelocal.it-ის ინფორმაციით, „ემპოლის“ ქართველი თავდამსხმელი მანქანით მოძრაობდა, როდესაც საპატრულო პოლიციამ გააჩერა და საბუთების წარდგენა სთხოვა. ლევანს რუსეთში აღებული მართვის მოწმობა და საქართველოში გაფორმებული ავტომანქანა (Range Rover sport) აღმოაჩნდა. იტალიაში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კი, 2006 წლიდან მძღოლი ვალდებულია იტალიის მართვის მოწმობა ჰქონდეს. ლევანს, გარდა იმისა, რომ მანქანა და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს, ფულადი ჯარიმის გადახდაც მოუწია. როგორც ცნობილი ხდება, მას დაკარგულის დაბრუნება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შეეძლება. მოგეხსენებათ, ქართველი ფეხბურთელი ტრავმირებულია და მკურნალობს. [post_title] => თბილისში ზე-რაგბის ამომავალი ვარსკვლავი მოდის: ქურციკების შემადგენლობა ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-ze-ragbis-amomavali-varskvlavi-modis-qurcikebis-shemadgenloba-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 15:22:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 11:22:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129310 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129129 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-09 12:04:53 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:04:53 [post_content] => „გოლდენ სტეიტ უორიორსი“ და ზაზა ფაჩულია ნბა-ს დასავლეთის კონფერენციის ფინალში არიან. ამერიკის პროფესიული ლიგის პლეი ოფის მეორე რაუნდში ოკლენდელებმა მეოთხე მატჩიც მოუგეს „იუტა ჯაზს“ და სერიაში მშრალი ანგარიშით - 4:0 იმარჯვეს. სერიის მეოთხე მატჩი სოლტ ლეიკ სიტიში გაიმართა, რომელიც „გოლდენ სტეიტმა“ დიდი უპირატესობით - 121:95 მოიგო. ზაზა ფაჩულია ტრადიციულად სასტარტო ხუთულში იყო და მოედანზე სერიაში უმეტესი - 19 წუთი გაატარა. ქართველმა ლეგიონერმა 5-დან 1 ორქულიანი ჩააგდო და შეხვედრა 2 ქულით, 8 მოხსნით და 2 ჩაჭრით დაასრულა. „გოლდენ სტეიტს“ 30 ქულით სტეფ კარიმ ულიდერა. 18 ქულა დააგროვა კევინ დიურანტმა, ხოლო დრეიმონდ გრინის ანგარიშზე სამმაგი დუბლი - 17 ქულა, 11 პასი და 10 მოხსნა დაგროვდა. „გოლდენ სტეიტი“ დასავლეთ კონფერენციის ფინალშია და მეტოქეს ელოდება, რომელიც „სან ანტონიოსა“ და „ჰიუსტონის“ დაპირისპირებაში უნდა გამოვლინდეს. აღნიშნულ სერიაში ანგარიში 2:2-ია. Iltirreno.gelocal.it-ის ინფორმაციით, „ემპოლის“ ქართველი თავდამსხმელი მანქანით მოძრაობდა, როდესაც საპატრულო პოლიციამ გააჩერა და საბუთების წარდგენა სთხოვა. ლევანს რუსეთში აღებული მართვის მოწმობა და საქართველოში გაფორმებული ავტომანქანა (Range Rover sport) აღმოაჩნდა. იტალიაში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კი, 2006 წლიდან მძღოლი ვალდებულია იტალიის მართვის მოწმობა ჰქონდეს. ლევანს, გარდა იმისა, რომ მანქანა და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს, ფულადი ჯარიმის გადახდაც მოუწია. როგორც ცნობილი ხდება, მას დაკარგულის დაბრუნება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შეეძლება. მოგეხსენებათ, ქართველი ფეხბურთელი ტრავმირებულია და მკურნალობს. 