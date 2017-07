კარები იკეტება: საქართველო ევროპას გამოაკლდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => evropaliga [2] => chikhura [3] => torpedo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144248 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => evropaliga [2] => chikhura [3] => torpedo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144248 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => evropaliga [2] => chikhura [3] => torpedo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => evropaliga [2] => chikhura [3] => torpedo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144248) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6964,1334,156,8855) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144245 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-07 09:55:09 [post_date_gmt] => 2017-07-07 05:55:09 [post_content] => მსოფლიოს ჩემპიონატის პლეი ოფში იტალიის ნაკრებთნ დამარცხების შემდეგ საქართველოს ვეტერანთა ნაკრებმა საკვალიფიკაციო რაუნდში გადაინაცვლა და ბრაზილიას ეთამაშა. მატჩი ქართველების სრული უპირატესობით წარიმართა და ჩვენების გამარჯვებით - 101:66 დასრულდა. საქართველოს ნაკრებში 27 ქულით ბომბარდირი გახდა გია სანაძე, რომელმაც ბრაზილიელებს 7 სამქულიანი ჩაუგდო. 16 ქულით გამოირჩა ალექსანდრე ფერიაშვილი, 15 დაუგროვდა ლევან წულაიას, ხოლო ზაზა ღონღაძემ ჩვენს ნაკრებს 10 ქულა მიაშველა. საქართველოს ნაკრების მომდევნო მეტოქე იტალიის მეორე ნაკრები იქნება. მატჩი დღეს იტალიის ქალაქ მონტეკატინიში გაიმართება, სადაც უკვე 1 კვირაა, რაც მსოფლიოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს. [post_title] => საქართველომ ბრაზილია გაანადგურა

ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაკავებული ქართველი სპორტსმენი ავთანდილ ხურციძე საპატიმროდან წერილს ავრცელებს. მისი მიმართვა "ფეისბუქზე" სპორტსმენის მეგობარმა, შერეული ორთაბრძოლების მებრძოლმა მერაბ დვალიშვილმა გამოაქვეყნა. ავთანდილ ხურციძე: "მადლობა ყველა ჩემს გულშემატკივარს თურქეთში, უკრაინაში, ამერიკაში მყოფს. ბედნიერი ვარ, ამხელა სიყვარულს და ძალას რომ გამოხატავთ ჩემ მიმართ. არავის ვუსურვებ აქ ჩაჯდომას, მაგრამ მგონი ღირდა იმის ფასად, რომ მეგრძნო ამხელა სიყვარული და სითბო. აქ ყველაზე ბედნიერი პატიმარი ვარ. ქუთაისი, ჩემი გული და სული თქვენ გეკუთვნით. ჩემი შემყურე ასი პატიმარი ვარჯიშობს უკვე კრივზე. ძალიან ბედნიერი ვარ, აქ, ამდენ მკვლელსა და ნარკომანში ერთი უმწიკვლო ბიჭიც ხომ უნდა ვიყო... გამოვეცხადე ანჩისხატივით. აბა მშვიდობით". შეგახსენებთ, რომ 7 ივნისს, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ნიუ-იორკში რუსულ-ქართული კრიმინალური დაჯგუფების 33 წევრი დააკავეს. დაკავებულთაგან 15 ქართველია, მათ შორის ორი ქართველი სპორტსმენი - ავთანდილ ხურციძე და ლევან მაყაშვილი. მაყაშვილი მალევე გაათავისუფლეს. დაკავებულებს ბრალად ედებათ რეკეტი და ფულის გამოძალვა. [post_title] => ყველაზე ბედნიერი პატიმარი ვარ: ხურციძე საზოგადოებას ციხიდან მადლობას უხდის

არგენტინის ნაკრებისა და „ნაპოლის" ყოფილი ფეხბურთელი და უკვდავი ლეგენდა დიეგო მარადონა ნეაპოლის საპატიო მოქალაქე გახდა. მარადონას ნეაპოლის ცენტრალურ მოედანზე საპატიო მოქალაქეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი, რომელსაც ქალაქის მერის ხელმოწერა ამშვენებს, საზეიმო ვითარებაში გადასცეს. ღონისძიებას 10 ათასზე მეტი ადამიანი ესწრებოდა. „როგორც იქნა, ნეაპოლის მოქალაქე ვარ და ამისთვის დიდი მადლობა ქალაქის მერს და ყველა ნეაპოლელს", - თქვა ამ ქალაქისთვის ისედაც ღმერთად ქცეულმა დონ დიეგომ. „მარადონას საშუალება ქონდა ნეაპოლელები გაერთიანებინა და ეს ოცნება ახდა", - ასეთი კომენტარი გააკეთა ქალაქის მერმა ლუიჯი დი მაჯისტრისმა. მარადონა „ნაპოლიში" 1984-დან 1991 წლამდე თამაშობდა, 259 მატჩში 115 გოლი გაიტანა და გუნდი ორჯერ მიიყვანა სკუდეტომდე. გუნდს ასევე მოაგებინა საერთაშორისო ტიტული - უეფას თასი. [post_title] => მარადონა ნეაპოლის საპატიო მოქალაქე გახდა (ფოტოები) [post_title] => საქართველომ ბრაზილია გაანადგურა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelom-brazilia-gaanadgura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 09:55:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 05:55:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144245 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 637 [max_num_pages] => 213 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 98922b0214632cd780e06586f566cc94 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )