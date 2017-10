კარლოს პუჩდემონი ხალხს “დემოკრატიული წინააღმდეგობისკენ“ მოუწოდებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kataloniis-damoukidebloba [1] => karlos-puchdemoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181317 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kataloniis-damoukidebloba [1] => karlos-puchdemoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181317 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20135 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kataloniis-damoukidebloba [1] => karlos-puchdemoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kataloniis-damoukidebloba [1] => karlos-puchdemoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181317) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20781,20135) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181313 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-28 17:20:55 [post_date_gmt] => 2017-10-28 13:20:55 [post_content] => საქართველოს მთავრობა გმობს კატალონიის მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადებას და მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობის მიერ განხორციელებულ მცდელობებს აღადგინოს კანონიერება, - ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს მთავრობის განცხადებაში. "ფორტუნა" მთავრობის განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ: „საქართველოს მთავრობა მტკიცედ უჭერს მხარს ესპანეთის სამეფოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და კატალონიას განიხილავს ესპანეთის განუყოფელ ნაწილად. საქართველოს მთავრობა გმობს კატალონიის მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადებას და მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობის მიერ განხორციელებულ მცდელობებს აღადგინოს კანონიერება და დაარეგულიროს სიტუაცია ესპანეთის კონსტიტუციის, კანონის უზენაესობისა და ესპანეთის ყველა მოქალაქის უფლებების პატივისცემით. საქართველოს მთავრობა დიდად აფასებს ესპანეთის სამეფოსთან, როგორც ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვან პარტნიორთან, მტკიცე თანამშრომლობას, რომელიც საერთო ღირებულებებსა და ტრადიციულ მეგობრულ ურთიერთკავშირებზეა დაფუძნებული“, - ნათქვამია მთავრობის განცხადებაში. [post_title] => საქართველო ესპანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერას უცხადებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-espanetis-teritoriul-mtlianobas-mkhardacheras-uckhadebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 17:20:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 13:20:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 181167 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-28 10:47:35 [post_date_gmt] => 2017-10-28 06:47:35 [post_content] => ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა, დონალდ ტუსკმა, განაცხადა, რომ „ევროკავშირისთვის არაფერი იცვლება. ესპანეთი ჩვენს ერთადერთ პარტნიორად რჩება“. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ განაცხადა, რომ „არავინ აღიარებს კატალონიის დამოუკიდებლობას“. განცხადება გააკეთა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. „აშშ-ს დიდი მეგობრობა და მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს ნატო-ს ფარგლებში ჩვენს მოკავშირესთან, ესპანეთთან. კატალონია ესპანეთის განუყოფელი ნაწილია და აშშ მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობის მიერ გადადგმულ საკონსტიტუციო ზომებს, რათა ესპანეთი ძლიერი და ერთიანი დარჩეს,“ - ნათქვამია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. კატალონიის პარლამენტმა გუშინ კენჭი უყარა კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ დეკლარაციას. კატალონიის დამოუკიდებლობას კატალონიის პარლამენტის 70 წევრმა დაუჭირა მხარი, ხოლო 10 წევრი წინააღმდეგ წავიდა. გუშინვე, ესპანეთის სენატმა ესპანეთის მთავრობის ინიციატივა კონსტიტუციის 155-ე მუხლის ამოქმედებაზე დაამტკიცა, რაც კატალონიისთვის ავტონომიის დროებით შეჩერებას ითვალისწინებს. [post_title] => ევროკავშირი და აშშ კატალონიის დამოუკიდებლობას არ ცნობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiri-da-ashsh-kataloniis-damoukideblobas-ar-scnoben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 10:48:02 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 06:48:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181167 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181139 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-27 22:37:06 [post_date_gmt] => 2017-10-27 18:37:06 [post_content] => კატალონიის მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადებას გამოხმაურებები მოჰყვა, როგორც ევროკავშირიდან, ასევე აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ „ევროკავშირისთვის არაფერი იცვლება“. „ევროკავშირისთვის არაფერი იცვლება. ესპანეთი ჩვენს ერთადერთ პარტნიორად რჩება“, - განაცხადა დონალდ ტუსკმა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ განაცხადა, რომ „არავინ აღიარებს კატალონიის დამოუკიდებლობას“. გერმანია ევროკავშირის პირველი წევრი ქვეყანა იყო, რომელმაც ოფიციალურად განაცხადა, რომ კატალონიის დამოუკიდებლობას არ აღიარებს. „ესპანეთის მთავრობა არ სცნობს კატალონიის მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივ აღიარებას“, - განაცხადა გერმანიის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ასევე განცხადება გააკეთა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა. „აშშ-ს დიდი მეგობრობა და მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს ნატო-ს ფარგლებში ჩვენს მოკავშირესთან, ესპანეთთან. კატალონია ესპანეთის განუყოფელი ნაწილია და აშშ მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობის მიერ გადადგმულ საკონსტიტუციო ზომებს, რათა ესპანეთი ძლიერი და ერთიანი დარჩეს“, - ნათქვამია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. დღეს კატალონიის პარლამენტმა კენჭი უყარა კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ დეკლარაციას. კატალონიის დამოუკიდებლობას კატალონიის პარლამენტის 70 წევრმა დაუჭირა მხარი, ხოლო 10 წევრი წინააღმდეგ წავიდა. დღესვე ესპანეთის სენატმა ესპანეთის მთავრობის ინიციატივა კონსტიტუციის 155-ე მუხლის ამოქმედებაზე დაამტკიცა, რაც კატალონიისთვის ავტონომიის დროებით შეჩერებას ითვალისწინებს. [post_title] => კატალონიის მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადებას ევროკავშირიდან და აშშ-დან გამოხმაურებები მოჰყვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kataloniis-mier-damoukideblobis-calmkhrivad-gamockhadebas-evrokavshiridan-da-ashsh-dan-gamokhmaurebebi-mohyva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 22:37:06 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 18:37:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181139 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181313 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-28 17:20:55 [post_date_gmt] => 2017-10-28 13:20:55 [post_content] => საქართველოს მთავრობა გმობს კატალონიის მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადებას და მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობის მიერ განხორციელებულ მცდელობებს აღადგინოს კანონიერება, - ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს მთავრობის განცხადებაში. "ფორტუნა" მთავრობის განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ: „საქართველოს მთავრობა მტკიცედ უჭერს მხარს ესპანეთის სამეფოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და კატალონიას განიხილავს ესპანეთის განუყოფელ ნაწილად. საქართველოს მთავრობა გმობს კატალონიის მიერ დამოუკიდებლობის ცალმხრივად გამოცხადებას და მხარს უჭერს ესპანეთის მთავრობის მიერ განხორციელებულ მცდელობებს აღადგინოს კანონიერება და დაარეგულიროს სიტუაცია ესპანეთის კონსტიტუციის, კანონის უზენაესობისა და ესპანეთის ყველა მოქალაქის უფლებების პატივისცემით. საქართველოს მთავრობა დიდად აფასებს ესპანეთის სამეფოსთან, როგორც ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვან პარტნიორთან, მტკიცე თანამშრომლობას, რომელიც საერთო ღირებულებებსა და ტრადიციულ მეგობრულ ურთიერთკავშირებზეა დაფუძნებული“, - ნათქვამია მთავრობის განცხადებაში. [post_title] => საქართველო ესპანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერას უცხადებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-espanetis-teritoriul-mtlianobas-mkhardacheras-uckhadebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 17:20:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 13:20:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 802867f0d09fecfffea29ba1539e8470 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )