კასპში, ავტობანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონეთში, სამხედრო პოლიგონზე ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობით, ცალკეულ კერებზე შეინიშნება მცირე დაკვამლიანება, თუმცა სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ადგილზე რამდენიმე ერთეული ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა და ცოცხალი ძალა რჩება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონეთში სამხედრო პოლიგონზე ხანძარი დღის მეორე ნახევარში გაჩნდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სასროლეთის ტერიტორიაზე აუფეთქებელი ჭურვებია, თუმცა ეს არის ტერიტორია, სადაც სამხედრო მოსამსახურეები მუდმივად დისლოცირებული არ არიან. სამხედროები ამ ტერიტორიით მხოლოდ სამხედრო სწავლებების დროს სარგებლობენ. ამასთან, ტერიტორიაზე შესვლა რიგითი მოქალაქეებისა და ადგილობრივებისთვის აკრძალულია. თუშეთში ხანძარია

თუშეთში ისევ ხანძარია. თუშეთის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ცნობით, ცეცხლი სოფლების გირევისა და ჰეღოს მახლობლად მდებარე პირიქითა თუშეთის საძოვრებს უკიდია. სააგენტოს ინფორმაციით, იქ ძირითადად ნასოფლარი ადგილია და მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. ადგილზე უკვე იმყოფებიან მეხანძრე მაშველები. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახშირღელეში სამხედრო პოლიგონზე ხანძარია

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახშირღელეში სამხედრო პოლიგონზე ხანძარი გაჩნდა. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ადგილზე უკვე იმყოფება სახანძრო სამაშველო სამსახურის რამდენიმე ჯგუფი. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიგონზე აუფეთქებელი ნაღმებია, თუმცა, ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ კეთდება. 