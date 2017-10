კატალონიის მეთაური აცხადებს, რომ “დამოუკიდებლობის” გამოცხადებამდე მადრიდთან დიალოგის გამართვას შეეცდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => katalonia [1] => mariano-rakhoi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173772 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => katalonia [1] => mariano-rakhoi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173772 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 394 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => katalonia [1] => mariano-rakhoi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => katalonia [1] => mariano-rakhoi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (173772) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (394,20132) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173111 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-10 11:11:09 [post_date_gmt] => 2017-10-10 07:11:09 [post_content] => საფრანგეთის მთავრობის განცხადებით, საფრანგეთი არ აღიარებს კატალონიის დამოუკიდებლობას და ცალმხრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემთხვევაში, რეგიონს ევროკავშირიდან გარიცხვა ემუქრება. ამის შესახებ ევროპის საქმეებში საფრანგეთის მინისტრმა, ნატალი ლუაზომ, განაცხადა. ნატალი ლუაზოს თქმით, კატალონიაში შექმნილი კრიზისი ესპანეთთან დიალოგის ფარგლებში უნდა გადაიჭრას. „თუ დამოუკიდებლობა იქნება გამოცხადებული, საფრანგეთი მას არ აღიარებს. კატალონიის დამოუკიდებლობის პირველი შესაძლო შედეგი შეიძლება იყოს რეგიონის ევროკავშირიდან გარიცხვა. რა თქმა უნდა, კატალონიამ ბევრი რამე უნდა გაითვალისწინოს. კრიზისი ყველა პოლიტიკურ დონეზე ესპანეთთან დიალოგის ფორმატში უნდა გადაიჭრას,“ - განაცხადა ლუაზომ ფრანგული ტელეარხი Cnews-ის ეთერში. მან ასევე ეჭვქვეშ დააყენა რეფერენდუმის შედეგების რეალური ძალა და ესპანეთი, როგორც „დიადი დემოკრატია“, მოიხსენია. BBC-ის რუსულენოვანი ბიუროს ცნობით, აქციაზე ათობით ათასი ადამიანი შეიკრიბა. დემონტრანტებს ხელში კატალონიის დროშები უკავიათ და სკანდირებენ: "ესპანეთს დიდება", "კატალონია ესპანეთია", "მე ესპანელი ვარ." აქციის მონაწილეებსი თქმიუთ, ადგილობრივი მედია, ესპანეთის ერთიანობის მომხრეთა აქციებს არ აშუქებს. http:// 9 ოქტომბერს კატალონიის პარლამენტში ცალმხრივად დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ კანონპროექტს კენჭი უნდა უყარონ, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული კანონპროექტი ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკანონიერად ცნო. 1 ოქტომბერს კატალონიაში დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმი ჩატარდა. კატალონიაში რეფერენდუმის შედეგები გამოქვეყნდა, რომლის თანახმადაც, კატალონიელების 90% ესპანეთისგან დამოუკიდებლობას მხარს უჭერს. იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამ დამოუკიდებლობას ეწინააღმდეგება, მოსახლეობის დაახლოებით რვა პროცენტს შეადგენს. კატალონიის პარლამენტი, ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად, ორშაბათს დებატების გამართვას გეგმავს, რომელზეც ელოდებიან, რომ დამოუკიდებლობის დეკლარაციას მიიღებენ. პირველ ოქტომბერს კატალონიაში ესპანეთის ხელისუფლების მიერ აკრძალული ავტონომიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმი გაიმართა. 