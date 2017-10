კატალონიის რეფერენდუმი და სხვა ამბების შარჟები (ფოტო-კარიკატურები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => pike [3] => premierliga [4] => karikatura [5] => omar-momani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170369 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => pike [3] => premierliga [4] => karikatura [5] => omar-momani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170369 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => pike [3] => premierliga [4] => karikatura [5] => omar-momani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => pike [3] => premierliga [4] => karikatura [5] => omar-momani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170369) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1294,386,14944,524,774,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170366 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-03 09:43:44 [post_date_gmt] => 2017-10-03 05:43:44 [post_content] => „ბარსელონას“ პრეზიდენტმა, ხოსეპ მარია ბარტომეუმ აღნიშნა, რომ კატალონიაში ჩატარებულმა რეფერენდუმმა შესაძლოა, სერიოზული გავლენა მოახდინოს გუნდზე. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემთხვევაში, კლუბმა და გულშემატკივრებმა უნდა აირჩიონ ლიგა, რომელშიც „ბარსელონა“ გამოვა. „იმ შემთხვევაში, თუ გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, კატალონიურ კლუბსა და მის ფანებს მოუწევთ არჩევანის გაკეთება, რომელ ლიგაში ითამაშოს „ბარსელონამ“, - ბარტომეუს ამ განცხადებას „ბარსელონას“ პრესსამსახური ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ პირველ ოქტომბერს კატალონიაში დამოუკიდებლობის ე.წ. რეფერენდუმი გაიმართა, რომელზეც გამოკითხვაში მონაწილეთა 90-მა პროცენტმა მხარი დაუჭირა რეგიონის ესპანეთიდან გამოყოფას. მადრიდში პლებისციტის ჩატარების ფაქტი არ აღიარეს. მიუხედავად ამისა, კატალონიის მთავრობა აპირებს გამოაცხადოს ესპანეთიდან გამოყოფის შესახებ. [post_title] => სად ითამაშებს ბარსელონა: ამას ფანები გადაწყვეტენ [post_title] => არასრულმა საქართველომ დაიწყო: ორ მატჩში ორი ლიდერი არ გვეყოლება [post_content] => საქართველოს ნაკრებმა უელსთან და სერბეთთან მატჩებისთვის მზადება დაიწყო. ვლადიმირ ვაისის გუნდმა არასრული შემადგენლობით, თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე არსებულ მოედანზე ივარჯიშა. პროცესი ერთ საათს გაგრძელდა. წლის ბოლო ორ ოფიციალურ შეხვედრაში ნაკრებს ტრავმების გამო თორნიკე ოქრიაშვილი და ჯანო ანანიძე ვერ დაეხმარებიან. ორივე ფეხბურთელმა გასულ კვირას ტრავმა მიიღო და სანაკრებო მატჩებში მონაწილეობა გამოირიცხა. საწვრთნელ პროცესში 17 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. მეკარეები: გიორგი მაკარიძე (მორეირენსე, პორტუგალია), ნუკრი რევიშვილი (დინამო, თბილისი) მცველები: უჩა ლობჟანიძე (ატირაუ, ყაზახეთი), სოლომონ კვერკველია (ლოკომოტივი, რუსეთი), ლაშა დვალი (პოგონი, პოლონეთი) გიორგი ნავალოვსკი (სკა ენერგია, რუსეთი), ლაშა შერგელაშვილი (რიგასი, ლატვია); ნახევარმცველები: ნიკა კვეკვესკირი (ტობოლი, ყაზახეთი), ჯაბა კანკავა, ვაკო გვილია (ბატე, ბელარუსი), გიორგი მერებაშვილი (ვისლა, პლოცკი, პოლონეთი), გიორგი ჭანტურია (ურალი, რუსეთი); ოთარ კიტეიშვილი (დინამო, თბილისი), ლუკას ჰუფნაგელი (ნიურნბერგი, გერმანია) თავდამსხმელები: გიორგი ქვილითაია (რაპიდი, ავსტრია), ლადო დვალიშვილი (ატირაუ, ყაზახეთი), ირაკლი სიხარულიძე (ლოკომოტივი, თბილისი) კიდევ რვა ქართველი ლეგიონერი მათ შორის: გიორგი ლორია (ანჟი, რუსეთი), ოთარ კაკაბაძე (ხიმნასტიკი, ესპანეთი), გურამ კაშია (ვიტესი, ჰოლანდია), დავით ხოჭოლავა (შახტარი, უკრაინა), გიორგი აბურჯანია (სევილია, ესპანეთი), ვაკო ყაზაიშვილი (სან ხოსე ერსქვიკსი, აშშ), ჯაბა ჯიღაური (ვარდარი, მაკედონია), დავით სხირტლაძე (სილკებორგი,დანია) თბილისში მოგვიანებით ჩამოვლენ და საწვრთნელ პროცესში 3 ოქტომბრიდან ჩაერთვებიან. შეგახსენებთ, რომ საქართველოსა და უელსის ნაკრებებს შორის, მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი კარდიფში, ფრედ 1:1 დასრულდა. ამ გუნდებს შორის მეორე შეხვედრა 6 ოქტომბერს, 20:00 საათზე დინამო არენაზე ჩატარდება. ბილეთების რეალიზაცია TKT.ge-ზე და დინამოს სალაროებში მიმდინარეობს. [post_title] => როგორი იქნება კატალონიის ნაკრები [post_content] => კატალონია შესაძლოა ესპანეთს გამოეყოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდეს. გუშინ კატალონიაში რეფერენდუმი ჩატარდა, რომელსაც ესპანეთი არ სცნობს, თუმცა ბარსელონაში ეს არ აღელვებთ. იმ შემთხვევაში, თუ კატალონია ცალკე სახელმწიფო გახდება, ბუნებრივია მას საფეხბურთო ნაკრები დასჭირდებ. კატალონიის ნაკრები სინამდვილეში უკვე 100 წელზე მეტია არსებობს და დროდადრო არაოფიციალური მატჩებსაც მართავს, თანაც მის რიგებში თამაშობენ პიკე, ბუსკეტსი, ფაბრეგასი და სხვა ვარსკვლავები. თუ ნაკრები ოფიციალურ სტატუსს მიიღებს, როგორი შემადგენლობა ექნება მას? ამ წუთისათვის კატალონიის ნაკრების საუკეთესო ვარიანტი შემდეგნაირია: მეკარე: კიკო კასილია - ბედის ირონიაა, რომ კატალონიის საუკეთესო მეკარე მადრიდის "რეალში" თამაშობს. კასილია კატალონიაში დაიბადა, 14 წლის "რეალში" მოხვდა. შემდეგ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში "ესპანიოლის" ღირსებას იცავდა, 2015 წელს კი ესპანეთის დედაქალაქს დაუბრუნდა. დაცვა: ჟერარდ პიკე და ჟორდი ალბა "ბარსელონადან", მარტინ მონტოია "ვალენსიადან" და მარკ ბარტრა დორტმუნდის "ბორუსიადან" - ესეც შესანიშნავი დაცვის ხაზი. ნახევარდაცვა: "ბარსელონას" კიდევ ორი ფეხბურთელი ნახევარდაცვის ხაზში იქნება წარმოდგენილი - სერსიო ბუსკეტსი და სერხი რობერტო, მათთან ერთად კი "ჩელსის" ვარსკვლავი სესკ ფაბრეგასი. თავდასხმის ხაზში სავარაუდოდ "ბარსელონაში" ახალდაბრუნებული დეოლოფეუ, ბოიან კრკიჩი და "ესპანიოლის" ცენტრფორვარდი ჟერარ მორენო ითამაშებენ. ბოიანის ადგილას შესაძლოა განვიხილოთ კრისტიან ტელიოს კანდიდატურაც, რომელიც ამჟამად "ბეტისში" თამაშობს. [post_title] => სად ითამაშებს ბარსელონა: ამას ფანები გადაწყვეტენ [post_content] => „ბარსელონას" პრეზიდენტმა, ხოსეპ მარია ბარტომეუმ აღნიშნა, რომ კატალონიაში ჩატარებულმა რეფერენდუმმა შესაძლოა, სერიოზული გავლენა მოახდინოს გუნდზე. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემთხვევაში, კლუბმა და გულშემატკივრებმა უნდა აირჩიონ ლიგა, რომელშიც „ბარსელონა" გამოვა. „იმ შემთხვევაში, თუ გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, კატალონიურ კლუბსა და მის ფანებს მოუწევთ არჩევანის გაკეთება, რომელ ლიგაში ითამაშოს „ბარსელონამ", - ბარტომეუს ამ განცხადებას „ბარსელონას" პრესსამსახური ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ პირველ ოქტომბერს კატალონიაში დამოუკიდებლობის ე.წ. რეფერენდუმი გაიმართა, რომელზეც გამოკითხვაში მონაწილეთა 90-მა პროცენტმა მხარი დაუჭირა რეგიონის ესპანეთიდან გამოყოფას. მადრიდში პლებისციტის ჩატარების ფაქტი არ აღიარეს. მიუხედავად ამისა, კატალონიის მთავრობა აპირებს გამოაცხადოს ესპანეთიდან გამოყოფის შესახებ.