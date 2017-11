კბილის მინანქრის აღმდგენი საშუალების ყიდვა უკვე საქართველოშიც შესაძლებელია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => psp [1] => kbilebi [2] => stomatologia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187643 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => psp [1] => kbilebi [2] => stomatologia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187643 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2283 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => psp [1] => kbilebi [2] => stomatologia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => psp [1] => kbilebi [2] => stomatologia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187643) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6671,2283,15086) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162615 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 12:23:44 [post_date_gmt] => 2017-09-12 08:23:44 [post_content] => ქართულმა კომპანია PSP-მ საერთაშორისო ბიზნეს დაჯილდოვება „სტივი ევორდსზე“ ნომინაციაში „წლის საუკეთესო რებრენდინგი“ გაიმარჯვა. ამასთან დაკავშირებით, კომპანია სასტუმრო „ქორთიარდ მერიოტში“, 13 სექტემბერს 13სთ-ზე პრესკონფერენციას გამართავს. ღონისძიებას წარუძღვებიან „PSP ჯგუფის“ გენერალური დირექტორი გოჩა გოგილაშვილი და PSP-ს მარკეტინგის დირექტორი თორნიკე გურული. როგორც ”ფორტუნას” PSP-დან აცნობეს, „სტივი ევორდსი“ ბიზნეს სივრცეში მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი, პრესტიჟული და საპატიო დაჯილდოვებაა. ”200-ზე მეტი აღმასრულებელი დირექტორი ხმას აძლევდა მათთვის რჩეულ კომპანიას. მასში 60-ზე მეტი ქვეყნის სხვადასხვა დარგის კომპანია იღებდა მონაწილეობას. წელს ჟიურის 3900 ნომინანტი კომპანიიდან მოუხდა საუკეთესოების არჩევა. PSP პირველი ქართული კომპანიაა, რომელმაც „სტივი ევორდსზე“ ნომინაციაში „საუკეთესო რებრენდინგი“ გაიმარჯვა”,- აცხადებენ ფარმაცევტულ კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, ექსპერტების შეფასებით PSP-ს რებრენდინგმა მსოფლიოს მასშტაბით განსაკუთრებული აღიარება და მოწონება დაიმსახურა. ექსპერტების შეფასებით „ეს არის წარმატებული და შთამბეჭდავი პროექტი, რომელიც მთლიანად დარგის ბაზარს უბიძგებს განვითარებისკენ”. 2017 წლის „სტივი ევორდსის“ გალა-დაჯილდოვება 21 ოქტომბერს ესპანეთში, ქალაქ ბარსელონაში გამართება, რომელზეც PSP-ს გადაეცემა ჯილდო „წლის საუკეთესო რებრენდინგი/განახლება“. ცნობისთვის, სხვადასხვა დროს „სტივი ევორდსის“ გამარჯვებულები არიან მსოფლიოს ისეთი უდიდესი კომპანიები, როგორებიცაა: Apple, Ford, Samsung და სხვა. PSP-მ მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ბიზნეს ჯილდო „სტივი ევორდსი" მიიღო

დღეს ბანკები მდიდრდებიან, მოსახლეობა და ბიზნესი კი ღარიბდება. ამის შესახებ კომპანია "პსპ"-ს დამფუძნებელმა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა კახა ოქრიაშვილმა გადაცემაში "საქმის კურსი" ისაუბრა. ოქრიაშვილმა ყურადღება საბანკო სექტორში არსებულ ოლიგოპოლიაზე გაამახვილა. მისი თქმით, ქართული საფინანსო სექტორი მცირე ზომისაა და ბაზარზე 2-3 მსხვილი ბანკის არსებობა საკმარისია. "ჩვენი ფინანსური ბაზარი პატარაა და ვფიქრობ, რომ ჯობია იყოს ცოტა და ძლიერი ბანკი, ვიდრე ბევრი და სუსტი, მაგრამ უნდა იყოს შესაბამისი რეგულაციები. საქართველოს ჯამური ხელფასის 30%-მდე მიდის საბანკო სესხების პროცენტების გადახდაზე, როდესაც საშემოსავლო გადასახადი 20%-ია. გვაქვს ბევრი პრობლემა და ახალმა კანონპროექტმა ამ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს", - აღნიშნა კახა ოქრიაშვილმა.

PSP-ს დამფუძნებელი: ბანკები მდიდრდებიან, მოსახლეობა და ბიზნესი -ღარიბდება PSP-ს სააფთიაქო ქსელში საბავშვო პროდუქტებზე განსაკუთრებული ფასდაკლებებია

PSP 1 ივნისს განსაკუთრებული აქციებითა და საინტერესო კონკურსებით ხვდება. დღეიდან PSP-ს სააფთიაქო ქსელში საბავშვო პროდუქტებზე განსაკუთრებული ფასდაკლებებია. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, მომხმარებელს, ვინც "ლიბეროსა" და "ქანბებეს" ბავშვის საფენებს შეიძენს, 30-მდე ფასდაკლებები მიიღებს, ხოლო "პამპერსის" ბავშვის საფენის შეძენის შემთხვევაში საჩუქრად პატარა შეფუთვა გადაეცემა. მათივე ცნობით, ფასდაკლება და საჩუქრებია ბავშვთა კვებაზეც. "ვინის" ორი ფაფის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელი საჩუქრად მესამეს იღებს. ასევე 30-მდე ფასდაკლებებია "ჰეინცისა" და "ნესტლეს" ფაფებზე, "გერბერის" პიურეებსა და "სუპერბებიბის" ორცხობილებზე. ამასთან, 30%-მდე ფასდაკლება ვრცელდება "სილვერ ქეას" საბავშვო ჯაგრისებზე, "სებამედის", "ჟიაიას", "ბიოდერმას", "ნოიტრედერმის" საბავშო კოსმეტიკაზე და "დალინის", "ნოლკენის", "ჯონსონის", "ნუბის" სრულ ასორტიმენტზე. ასევე "სებამედის" საბავშვო 3 ნებისმიერ პროდუქტზე - პირსახოცი და საბავშვო კბილის ჯაგრისი - პიავეს საბავშვო კბილის პასტაზე. „მომხმარებელი ყოვეთვის დიდი ინტერესით ელოდება PSP-ს აქციებს და ღონისძიებებს. რადგან PSP-ს ყოველწლიურად განსხვავებული პროექტები და მიმზიდველი შემოთავაზებები აქვს. დღეიდან გამოვაცხადეთ ხატვის კონკურსი ბავშვებისთვის, რომლის ფარგლებში 1 ივნისს მშობლები ჩვენს აფთიაქებში მიიტანენ „ბედნიერი ზაფხულის" თემაზე ბავშვების ნახატებს, რომელთაგან საუკეთესოებს ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე დავდებთ. ყველაზე ბევრი მოწონების მქონე ნახატები მონაცვლეობით PSP-ს „ქავერის" ფოტო იქნება. ასევე დასაჩუქრდება ყველა მომხმარებელი, რომელიც 1 ივნისს ჩაერთვება ჩვენს ფეისბუქ-ვიქტორინაში და დასმულ კითხვებს სწორ პასუხებს გასცემს" - აცხადებენ PSP-ში. ცნობისთვის, 1 ივნისს PSP -ს ათეულობით აფთიაქში 13:00-დან 16:00 საათამდე ბავშვებს უმასპინძლებენ და სახეს ზღაპრის გმირები მუხატავენ. ქართულმა კომპანია PSP-მ საერთაშორისო ბიზნეს დაჯილდოვება „სტივი ევორდსზე" ნომინაციაში „წლის საუკეთესო რებრენდინგი" გაიმარჯვა. ამასთან დაკავშირებით, კომპანია სასტუმრო „ქორთიარდ მერიოტში", 13 სექტემბერს 13სთ-ზე პრესკონფერენციას გამართავს. ღონისძიებას წარუძღვებიან „PSP ჯგუფის" გენერალური დირექტორი გოჩა გოგილაშვილი და PSP-ს მარკეტინგის დირექტორი თორნიკე გურული. როგორც "ფორტუნას" PSP-დან აცნობეს, „სტივი ევორდსი" ბიზნეს სივრცეში მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი, პრესტიჟული და საპატიო დაჯილდოვებაა. "200-ზე მეტი აღმასრულებელი დირექტორი ხმას აძლევდა მათთვის რჩეულ კომპანიას. მასში 60-ზე მეტი ქვეყნის სხვადასხვა დარგის კომპანია იღებდა მონაწილეობას. წელს ჟიურის 3900 ნომინანტი კომპანიიდან მოუხდა საუკეთესოების არჩევა. PSP პირველი ქართული კომპანიაა, რომელმაც „სტივი ევორდსზე“ ნომინაციაში „საუკეთესო რებრენდინგი“ გაიმარჯვა”,- აცხადებენ ფარმაცევტულ კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, ექსპერტების შეფასებით PSP-ს რებრენდინგმა მსოფლიოს მასშტაბით განსაკუთრებული აღიარება და მოწონება დაიმსახურა. ექსპერტების შეფასებით „ეს არის წარმატებული და შთამბეჭდავი პროექტი, რომელიც მთლიანად დარგის ბაზარს უბიძგებს განვითარებისკენ”. 2017 წლის „სტივი ევორდსის“ გალა-დაჯილდოვება 21 ოქტომბერს ესპანეთში, ქალაქ ბარსელონაში გამართება, რომელზეც PSP-ს გადაეცემა ჯილდო „წლის საუკეთესო რებრენდინგი/განახლება“. ცნობისთვის, სხვადასხვა დროს „სტივი ევორდსის“ გამარჯვებულები არიან მსოფლიოს ისეთი უდიდესი კომპანიები, როგორებიცაა: Apple, Ford, Samsung და სხვა. PSP-მ მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ბიზნეს ჯილდო „სტივი ევორდსი" მიიღო