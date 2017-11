კეიკო მაცუიმ კონცერტი კომპოციზიით “შავი ლომი” გახსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keiko-macui ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185553 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keiko-macui ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185553 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19598 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => keiko-macui ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => keiko-macui ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185553) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19598) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185353 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-11-08 12:59:24 [post_date_gmt] => 2017-11-08 08:59:24 [post_content] => იაპონელი კომპოზიტორი და პიანისტი, კეიკო მაცუი საქართველოშია. „სოლოს“ და „ ალექს პრომოუშენის“ მოწვევით, მუსიკოსი ჩვენს ქვეყანას მეორედ სტუმრობს. რამდენიმე წლის წინ, როცა ის ჯაზეფსტივალზე იმყოფებოდა, ერთ-ერთ ქართულ რესტორანს ესტუმრა, სადაც ნიკო ფიროსმანის „შავი ლომით“ და მისი სასიყვარულო ამბით შთაგონებულმა ამავე სახელწოდების კომპოზიცია დაწერა, რომელსაც დღეს საღამოს, თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ქართველ მსმენელს სიუპრიზად შესთავაზებს. მუსიკოსს საქართველოზე შესანიშნავი შთაბეჭდილება დარჩა და როგორც დღეს „სოლოში“ გამართულ პრესკონფერენციაზე განგვიცხადა, მოხარულია, რომ თბილისს მეორედ ესტუმრა კონცერტის გასამართად, რომელიც მისთვის გამორჩეული იქნება ორ ორკესტრთან თანამშრომლობის გამო. „ალექს პრომოუშენის“ იდეით, ეს ის იშვიათი შემთხვევა იქნება, როცა მუსიკოსთან ერთად ორი ორკესტრი წარდგება, ორ მაესტროსთან ერთად - ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით და უზბეკეთის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი კამოლოდინ ურინბაევის დირიჟორობით. კეიკო მაცუი, პიანისტი: მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მიმოგზაურია ჩემს ბენდთან ერთად, ზოგან მხოლოდ სოლოგამოსვლები მქონია, მაგრამ ორ ორკესტრთან ერთად შოუს გამართვა ჩემთვის ძალიან გამორჩეული იქნება. კომპოზიციებს სხვა კუთხით წარმოვადგენთ, რითაც ბედნიერი ვარ. რამდენიმე ათეული წელი გავიდა, რაც ჩემი პირველი ალბომი აშშ-ში გამოვიდა. 217 კომპოზიცია მაქვს დაწერილი და უფრო და უფრო რთული ხდება, კონცერტებისთვის მათგან 14-15 სიმღერის შერჩევა, მაგრამ ამ საღამოს განსაკუთღებული პროგრამით წარვდგები, იქნება სიმღერები ახალი ალბომიდან „მოგზაურობა გულისკენ“ და ასევე ძველი ალბომებიდანაც. კამოლიდინ ურინბაევი, დირიჟორი: ჩვენი ორკესტრი საქართველოში პირველად გამოდის. აღფრთოვანებული დავრჩით, როცა თბილისში კეიკო მაცუისთან ერთად გამოსვლის წინადადება მივიღეთ. ძალიან კარგად ვიცნობ მის შემოქმედებას. ძალიან საინტერესოა მასთან ერთად გამოსვლა. მაყურებელი, რომელიც დღეს კონცერტზე მოვა, გრანდიოზული შოუს მომსწრე გახდება. კეიკო მაცუის მუსიკალური ტალანტის ყველანაირ გამოვლინებას ვნახავთ, ექსპრესიულ, მელანქოლიურ, მშვიდ თუ მხიარულ მუსიკას მოისმენთ. https://www.youtube.com/watch?v=vwDJ6ikodPw&feature=youtu.be ნიკოლოზ რაჭველი, დირიჟორი: გვიხარია, რომ ორი ორკესტრია სცენაზე. უზბეკეთის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი აარჩვეულებრივ დირიჟორთან ერტად არის სტუმრად საქართველოში. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ორი ქვეყნის ორკესტრი ერთ სცენაზე გამოვა, ეს ორ ქვეყანას შორის კულტურული ცხოვრების ახალი პლატფორმაა. როცა ასეთი რანგის, სახელგანთქმული მუსიკოსი გყავს მოწვეული, რომლისთვისაც ორი ორკესტრი შეიკრიბა, ვფიქრობ, მაყურებლისთვის ეს საინტერესო სანახაობა იქნება. კონცერტზე დასაწრები ბილეთების დიდი ნაწილი უკვე გაყიდულია, „სოლო“ მომხმარებლისთვის ფასი 50 ლარიდან, დანარჩენი მყიდველისთვის კი 60 ლარიდან იწყება. ეკა დუჩიძე, „სოლოს“ წარმომადგენელი: ძალიან ამაყები ვართ, რომ დღევანდელი კოლაბორაცია შედგება „სოლოსთან“ ერთად. ქალბატონი კეიკო ძალიან ბედნიერია, რომ საქართველოში დაბრუნდა. მომზადებული აქვს სიურპრიზი ქართველი მსმენელისთვის. მათ, ვინც ბილეთები შეიძინა, არაჩვეულებრივი კონცერტი ელოდება. ნინო მურღულია [video width="368" height="656" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1510129447.mp4"][/video] [post_title] => კეიკო მაცუი საქართველოშია - მუსიკოსი კონცერტს ფილარმონიაში მართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => keiko-macui-saqartveloshia-musikosi-koncerts-filarmoniashi-martavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-08 18:00:40 [post_modified_gmt] => 2017-11-08 14:00:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185353 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170197 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-02 16:42:13 [post_date_gmt] => 2017-10-02 12:42:13 [post_content] => ცნობილი იაპონელი პიანისტი და კომპოზიტორი, კეიკო მაცუი თბილისში ჩამოდის. ის 8 ნოემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში კონცერტს გამართავს და ახალ რეპერტუარს წარმოადგენს. მუსიკოსმა ქართველ მსმენელს სპეციალური ვიდეოთი მიმართა, სადაც აღნიშნა: „მე კეიკო მაცუი ვარ. ძალიან მოხარული ვიქნები ყველა თქვენგანის ხილვით საქართველოში, თბილისში, 8 ნოემბერს. ძალიან ბედნიერი ვიქნები, გაგიზიაროთ ჩემი ახალი რეპერტუარი ახალი ალბომიდან „მოგზაურობა გულისკენ “, ორკესტრთან ერთად. იმედი მაქვს, იქ გიხილავთ“. [video width="720" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/output.mp4"][/video] [post_title] => კეიკო მაცუის მიმართვა ქართველ მსმენელს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => keiko-macuis-mimartva-qartvel-msmenels-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 17:37:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 13:37:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170197 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 167885 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-26 15:29:56 [post_date_gmt] => 2017-09-26 11:29:56 [post_content] => იაპონელი კომპოზიტორი და პიანისტი, კეიკო მაცუი თბილისს, „სოლოსა“ და „ალექს ფრომოუშენის“ მოწვევით, 8 ნოემბერს ეწვევა. ღონისძიება ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. „ნიუ ეიჯისა“ და ჯაზის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი ქართველი მაყურებლის წინაშე თავისი ცნობილი კომპოზიციებით წარდგება. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებს ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით და უზბეკეთის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი კამოლოდინ ურინბაევის დირიჟორობით. კონცერტის ბილეთების გაყიდვა 29-30 სექტემბერს დაიწყება, ვებგვერდზე − www.tkt.ge ბილეთები ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ SOLO-სთვის ექსკლუზიურად, 1-ელ ოქტომბერს დილის 10:00 საათიდან კი, ბილეთების შეძენის შესაძლებლობა ყველა მსურველს ექნება. თითოეულ SOLO მომხმარებელს, ერთჯერადად 6 ბილეთის შეძენის შესაძლებლობა აქვს, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან იწყება, ხოლო ის, ვინც არ არის SOLO – ბილეთს 60 ლარიდან შეიძენს. იაპონელი კომპოზიტორი და პიანისტი, კეიკო მაცუი საქართველოშია. „სოლოს" და „ ალექს პრომოუშენის" მოწვევით, მუსიკოსი ჩვენს ქვეყანას მეორედ სტუმრობს. რამდენიმე წლის წინ, როცა ის ჯაზეფსტივალზე იმყოფებოდა, ერთ-ერთ ქართულ რესტორანს ესტუმრა, სადაც ნიკო ფიროსმანის „შავი ლომით" და მისი სასიყვარულო ამბით შთაგონებულმა ამავე სახელწოდების კომპოზიცია დაწერა, რომელსაც დღეს საღამოს, თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ქართველ მსმენელს სიუპრიზად შესთავაზებს. მუსიკოსს საქართველოზე შესანიშნავი შთაბეჭდილება დარჩა და როგორც დღეს „სოლოში" გამართულ პრესკონფერენციაზე განგვიცხადა, მოხარულია, რომ თბილისს მეორედ ესტუმრა კონცერტის გასამართად, რომელიც მისთვის გამორჩეული იქნება ორ ორკესტრთან თანამშრომლობის გამო. „ალექს პრომოუშენის" იდეით, ეს ის იშვიათი შემთხვევა იქნება, როცა მუსიკოსთან ერთად ორი ორკესტრი წარდგება, ორ მაესტროსთან ერთად - ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით და უზბეკეთის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი კამოლოდინ ურინბაევის დირიჟორობით. კეიკო მაცუი, პიანისტი: მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მიმოგზაურია ჩემს ბენდთან ერთად, ზოგან მხოლოდ სოლოგამოსვლები მქონია, მაგრამ ორ ორკესტრთან ერთად შოუს გამართვა ჩემთვის ძალიან გამორჩეული იქნება. კომპოზიციებს სხვა კუთხით წარმოვადგენთ, რითაც ბედნიერი ვარ. რამდენიმე ათეული წელი გავიდა, რაც ჩემი პირველი ალბომი აშშ-ში გამოვიდა. 217 კომპოზიცია მაქვს დაწერილი და უფრო და უფრო რთული ხდება, კონცერტებისთვის მათგან 14-15 სიმღერის შერჩევა, მაგრამ ამ საღამოს განსაკუთღებული პროგრამით წარვდგები, იქნება სიმღერები ახალი ალბომიდან „მოგზაურობა გულისკენ“ და ასევე ძველი ალბომებიდანაც. კამოლიდინ ურინბაევი, დირიჟორი: ჩვენი ორკესტრი საქართველოში პირველად გამოდის. აღფრთოვანებული დავრჩით, როცა თბილისში კეიკო მაცუისთან ერთად გამოსვლის წინადადება მივიღეთ. ძალიან კარგად ვიცნობ მის შემოქმედებას. ძალიან საინტერესოა მასთან ერთად გამოსვლა. მაყურებელი, რომელიც დღეს კონცერტზე მოვა, გრანდიოზული შოუს მომსწრე გახდება. კეიკო მაცუის მუსიკალური ტალანტის ყველანაირ გამოვლინებას ვნახავთ, ექსპრესიულ, მელანქოლიურ, მშვიდ თუ მხიარულ მუსიკას მოისმენთ. https://www.youtube.com/watch?v=vwDJ6ikodPw&feature=youtu.be ნიკოლოზ რაჭველი, დირიჟორი: გვიხარია, რომ ორი ორკესტრია სცენაზე. უზბეკეთის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი აარჩვეულებრივ დირიჟორთან ერტად არის სტუმრად საქართველოში. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ორი ქვეყნის ორკესტრი ერთ სცენაზე გამოვა, ეს ორ ქვეყანას შორის კულტურული ცხოვრების ახალი პლატფორმაა. როცა ასეთი რანგის, სახელგანთქმული მუსიკოსი გყავს მოწვეული, რომლისთვისაც ორი ორკესტრი შეიკრიბა, ვფიქრობ, მაყურებლისთვის ეს საინტერესო სანახაობა იქნება. კონცერტზე დასაწრები ბილეთების დიდი ნაწილი უკვე გაყიდულია, „სოლო“ მომხმარებლისთვის ფასი 50 ლარიდან, დანარჩენი მყიდველისთვის კი 60 ლარიდან იწყება. ეკა დუჩიძე, „სოლოს“ წარმომადგენელი: ძალიან ამაყები ვართ, რომ დღევანდელი კოლაბორაცია შედგება „სოლოსთან“ ერთად. ქალბატონი კეიკო ძალიან ბედნიერია, რომ საქართველოში დაბრუნდა. მომზადებული აქვს სიურპრიზი ქართველი მსმენელისთვის. მათ, ვინც ბილეთები შეიძინა, არაჩვეულებრივი კონცერტი ელოდება. ნინო მურღულია [video width="368" height="656" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1510129447.mp4"][/video] [post_title] => კეიკო მაცუი საქართველოშია - 