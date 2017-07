კერი ფიშერი „ემიზე“ სიკვდილის შემდეგ წარადგინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keri-fisheri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146328 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keri-fisheri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146328 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11822 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => keri-fisheri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => keri-fisheri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146328) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11822) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 99222 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-29 12:12:26 [post_date_gmt] => 2016-12-29 08:12:26 [post_content] => აშშ-ში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა მსახიობი დები რეინოლდსი, 27 დეკემბერს გარდაცვლილი კერი ფიშერის დედა. რეინოლდსი გარდაცვალებამდე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მას, სავარაუდოდ, ინსულტი დაემართა. მსახიობი ცნობილი 1950-იან და 60-იან წლებში კომედიებით და მიუზიკლებით გახდა ცნობილი. მისი ქალიშვილი, კერი ფიშერი, რომელმაც „ვარსკვლავურ ომებში“ პრინცესა ლეას როლი შეასრულა, 27 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში გარდაიცვალა, ის 60 წლის იყო. 2 დღის წინ გარდაცვლილი კერი ფიშერის დედა, დები რეინოლდსი გარდაიცვალა სამეცნიერო ფანტასტიკის მოყვარული რამდენიმე თაობისთვის კერი ფიშერი, უბრალოდ, პრინცესა ლეიად დარჩება. იმის მიუხედავად, რომ მსახიობს არაერთი მიღწევა ჰქონდა კარიერაში, „ვარსკვლავურ ომებში" შესრულებული როლით შეუყვარდა მთელს მსოფლიოს. კერი ფიშერის გარდაცვალების შესახებ ცნობილი სამშაბათს გახდა, მსახიობი 60 წლის იყო. 4 დღის წინ მან გულის შეტევა გადაიტანა. „უზომოდ სამწუხაროა, რომ ბილი ლორდმა დაადასტურა მისი საყვარელი დედის, კერი ფიშერის გარდაცვალება. ის მთელს მსოფლიოს უყვარდა და ყველას მოენატრება. მთელი ოჯახი მადლიერი ვართ თქვენი თანადგომისთვის და ლოცვისთვის," - განაცხადა კერი ფიშერის ოჯახის სპიკერმა.

რამდენიმე თაობისთვის საყვარელი "პრინცესა ლეია", კერი ფიშერი გარდაიცვალა 2 დღის წინ გარდაცვლილი კერი ფიშერის დედა, დები რეინოლდსი გარდაიცვალა

აშშ-ში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა მსახიობი დები რეინოლდსი, 27 დეკემბერს გარდაცვლილი კერი ფიშერის დედა. რეინოლდსი გარდაცვალებამდე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მას, სავარაუდოდ, ინსულტი დაემართა. მსახიობი ცნობილი 1950-იან და 60-იან წლებში კომედიებით და მიუზიკლებით გახდა ცნობილი. მისი ქალიშვილი, კერი ფიშერი, რომელმაც „ვარსკვლავურ ომებში" პრინცესა ლეას როლი შეასრულა, 27 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში გარდაიცვალა, ის 60 წლის იყო.