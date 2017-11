KFW მზადაა თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ინვესტიცია ჩადოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => transporti [2] => dafinanseba [3] => kfw ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182841 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => transporti [2] => dafinanseba [3] => kfw ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182841 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182824 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-01 17:35:02 [post_date_gmt] => 2017-11-01 13:35:02 [post_content] => ევროკავშირმა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან (EIB) და ევროპის საინვესტიციო ფონდთან ერთად ხელი მოაწერა პირველ საგარანტიო შეთანხმებას პროკრედიტ ჰოლდინგთან და მის შვილობილ კომპანიებთან, რათა მხარი დაუჭიროს საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის მცირე და საშუალო საწარმოებს. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, შეთანხმების თანახმად, რომელიც მოიცავს 300 მილიონი ლარის (100 მილიონი ევრო) ოდენობის ფინანსურ მხარდაჭერას, მცირე და საშუალო საწარმოები აღნიშნული ქვეყნებიდან ისარგებლებენ ფინანსებთან უფრო იოლი და უკეთესი ხელმისაწვდომობით. მათივე ცნობით, პროკრედიტ ბანკს უკვე აქვს შესაძლებლობა მცირე და საშუალო საწარმოები თითოეულ სესხზე 70%-იანი გარანტიით უზრუნველყოს, რაც შეამცირებს მათ ხარჯებს და დამატებით გადასახადს. დამატებითი დაფინანსება გამოიყოფა “ევროკავშირი ბიზნესისათვის” (EU4Business) ინიციატივის ფარგლებში, რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს და სხვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მცირე და საშუალო საწარმოებს. ევროკავშირი, EU4business პროგრამის მეშვეობით ეხმარება კომპანიებს 1) ფინანსური მხარდაჭერით, 2) ტრენინგებით, 3) ახალ ბაზრებზე ექსპორტის ხელშეწყობით. 2009 წლიდან მოყოლებული 2.1 მილიარდი ლარი (711 მილიონი ევრო) გამოიყო 63,000 ქართული კომპანიისთვის, მათი პოტენციალის სრულად რეალიზებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის. „ მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა ევროპის საინვესტიციო ბანკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რადგან მათი დაფინანსებით ხელს ვუწყობთ ეკონომიკურ ზრდას, ინოვაციასა და დასაქმებას. აღნიშნული საგარანტიო შეთანხმებები ჩვენს დიდი ხნის პარტნიორთან, პროკრედიტ ჰოლდინგთან და მის შვილობილ კომპანიებთან, დაგვეხმარება იმ ქვეყნების მცირე და საშუალო საწარმოებთან დაახლოებაში, რომლებსაც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება აქვთ გაფორმებული და ვუზრუნველყობთ მათ მიერ გრძელვადიან დაფინანსებებთან მზარდ ხელმისაწვდომობას, რათა შეძლონ განავითარონ ახალი პროექტები და გაზარდონ შემოსავალი“, - განაცხადა EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტმა, ვაზილ ჰუდაკმა. „ვიცემერობა არ არის აუცილებელი იმისათვის, რომ კახის გვერდით ვიყო და ვითანამშრომლოთ ახალი წარმატებების მისაღწევად," - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, არჩილ თალაკვაძემ, განაცხადა, რითაც კომენტარი იმ ინფორმაციაზე გააკეთა, რომლის მიხედვითაც კახა კალაძემ მას თბილისის ვიცემერობა შესთავაზა. „ჩვენ ვართ ახლო მეგობრები და მოკავშირეები. გარწმუნებთ, ვიცემერობა არ არის აუცილებელი იმისათვის, რომ მომავალშიც კახის გვერდით ვიყო და ვითანამშრომლოთ ახალი წარმატებების მისაღწევად. კახის აქვს გუნდის სრული მხარდაჭერა. დარწმუნებული ვარ, რომ შეძლებს სიცოცხლით სავსე ქალაქის იდეა და შთამბეჭდავი პროექტები განახორციელოს," - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. არჩილ თალაკვაძე კალაძის საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობდა. არ ვიცი, რატომ უნდა გაირიცხოს, რა დააშავა კაშიამ? - ამის შესახებ თბილისის მერობის გამარჯვებულმა კანდიდატმა, კახა კალაძემ, გურამ კაშიასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლნების კომენტირებისას განაცხადა. კალაძე აცხდებს, რომ მიუხედავად სარწმუნოებისა და სექსუალური ორიენტაციისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი ხედვები, დააფიქსიროს თავისი აზრი. "მიუხედავად სარწმუნოებისა, მიუხედავად სექსუალური ორიენტაციისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი ხედვები, დააფიქსიროს თავისი აზრი. ნაკრებიდან არ ვიცი, რატომ უნდა გაირეცხოს, რა დააშავა კაშიამ?"- განაცხადა კალაძემ. ევროკავშირი საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინისთვის 300 მილიონ ლარს გამოყოფს

ევროკავშირმა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან (EIB) და ევროპის საინვესტიციო ფონდთან ერთად ხელი მოაწერა პირველ საგარანტიო შეთანხმებას პროკრედიტ ჰოლდინგთან და მის შვილობილ კომპანიებთან, რათა მხარი დაუჭიროს საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის მცირე და საშუალო საწარმოებს. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, შეთანხმების თანახმად, რომელიც მოიცავს 300 მილიონი ლარის (100 მილიონი ევრო) ოდენობის ფინანსურ მხარდაჭერას, მცირე და საშუალო საწარმოები აღნიშნული ქვეყნებიდან ისარგებლებენ ფინანსებთან უფრო იოლი და უკეთესი ხელმისაწვდომობით. მათივე ცნობით, პროკრედიტ ბანკს უკვე აქვს შესაძლებლობა მცირე და საშუალო საწარმოები თითოეულ სესხზე 70%-იანი გარანტიით უზრუნველყოს, რაც შეამცირებს მათ ხარჯებს და დამატებით გადასახადს. დამატებითი დაფინანსება გამოიყოფა "ევროკავშირი ბიზნესისათვის" (EU4Business) ინიციატივის ფარგლებში, რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს და სხვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მცირე და საშუალო საწარმოებს. ევროკავშირი, EU4business პროგრამის მეშვეობით ეხმარება კომპანიებს 1) ფინანსური მხარდაჭერით, 2) ტრენინგებით, 3) ახალ ბაზრებზე ექსპორტის ხელშეწყობით. 2009 წლიდან მოყოლებული 2.1 მილიარდი ლარი (711 მილიონი ევრო) გამოიყო 63,000 ქართული კომპანიისთვის, მათი პოტენციალის სრულად რეალიზებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის. „ მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა ევროპის საინვესტიციო ბანკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რადგან მათი დაფინანსებით ხელს ვუწყობთ ეკონომიკურ ზრდას, ინოვაციასა და დასაქმებას. აღნიშნული საგარანტიო შეთანხმებები ჩვენს დიდი ხნის პარტნიორთან, პროკრედიტ ჰოლდინგთან და მის შვილობილ კომპანიებთან, დაგვეხმარება იმ ქვეყნების მცირე და საშუალო საწარმოებთან დაახლოებაში, რომლებსაც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება აქვთ გაფორმებული და ვუზრუნველყობთ მათ მიერ გრძელვადიან დაფინანსებებთან მზარდ ხელმისაწვდომობას, რათა შეძლონ განავითარონ ახალი პროექტები და გაზარდონ შემოსავალი", - განაცხადა EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტმა, ვაზილ ჰუდაკმა. 