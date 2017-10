ხალხი ოჯახებით არის პოლიტიკაში, რა ნახეთ ამაში უცნაური – ზვიად ძიძიგური მეჭიაური-ქუცნაშვილზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zviad-dzidziguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180113 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zviad-dzidziguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180113 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 981 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zviad-dzidziguri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zviad-dzidziguri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180113) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (981) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160198 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 15:41:09 [post_date_gmt] => 2017-09-05 11:41:09 [post_content] => „სააკაშვილის წინააღმდეგ დაწყებული დევნა და ნადირობა,“ - ასე აფასებს „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, რომან გოცირიძე, მიხეილ საააკაშვილის ექსტრადირების მოთხოვნას. „ეს არის ორი ქვეყნის უნიათო პოლიტიკის შედეგი. რეალურად, არცერთ ქვეყანას, საუბარია უკრაინასა და საქართველოზე, არ აწყობს საკუთარ ქვეყანაში დაპატიმრებული სააკაშვილი ჰყავდეს,“ - განაცხადა რომან გოცირიძემ. ექსპრეზიდენტის ექსტრადირების საკითხს ეხმაურება უმრავლესობაც. „ქართული ოცნების“ ერთერთი ლიდერის, ზვიად ძიძიგურის, განცხადებით, ექსპრეზიდენტთან კითხვები აქვს საზოგადოებას და გამოძიებას. „აქ საუბარი არ არის იმაზე, ვის რა აწყობს. საქართველოს პროკურატურა მოქმედებს კანონის ფარგლებში და ექსპრეზიდენტი საჭიეროა კანონისთვის,“ - განაცახადა ძიძიგურმა. შეგახსენებთ, დღეს უკრაინამ საქართველოსგან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, ძებნის, დაკავებისა და ექსტრადირების მოთხოვნა მიიღო. ორი ქვეყნის უნიათო პოლიტიკის შედეგი - რომან გოცირიძე სააკაშვილის ექსტრადირებაზე ზვიად ძიძიგური: ლარი მალე დასტაბილურდება

"ქართული ოცნების" წევრი ზვიად ძიძიგური ამბობს, რომ ეროვნულ ვალუტასთანდ აკავშირებით ატეხილი აჟიოტაჟი მალე ჩაცხრება. დეპუტატის მტკიცებით, ლარის კურსთან დაკავშირებით განგაშის საფუძველი არ არსებობს. "ეს აჟიოტაჟი ძალიან მალე ჩაცხრება და დასტაბილურდება ლარი. მთავრობა ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ღონისძიებებით წარსდგა პარლამენტის წინაშე და ჩვენც მივიღებთ მონაწილეობას, რომ ლარის დასტაბილურებას შევუწყოთ ხელი. ვფიქრობ, განგაშის საფუძველი არ გვაქვს და არც გვექნება მომავალში. შარშანაც იყო ასეთი აჟიოტაჟი და ვინც ლარი დოლარზე გადაახურდავა, დაზარალდა. მინდა მოსახლეობას მოვუწოდო, რომ ამ აჟიოტაჟს არ აყვნენ", - განაცხადა ძიძიგურმა. რატომ არ დაძლევს პარლამენტი ვეტოს

პარლამენტი პრეზიდენტის ვეტოს არ დაძლევს. უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის, ზვიად ძიძიგურის განცხადებით, „ეს ვეტო არის სრულიად განსხვავებული". „ეს ვეტო არის სრულიად განსხვავებული იმ თვალსაზრისით, რომ ვიდრე პრეზიდენტი "საკონსტიტუციო სასამართლო შესახებ" ორგანულ კანონს ვეტოს დაადებდა, მანამდე ეს კანონი ვენეციის კომისიაში გადაიგზავნა. თქვენ იცით, რა სერიოზული ხმაური მოჰყვა „საკონსტიტუციო სასამართლო შესახებ" კანონს, მათ შორის, თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან, ოპოზიციური პარტიებისგან და ა.შ. ვენეციის კომისიის დასკვნაში იყო 3 ძირითადი შენიშვნა, ხოლო დანარჩენზე - დადებითი რეცენზიები. ვენეციის კომისიის შენიშვნების გამოქვეყნების შემდეგ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, პრემიერის ადმინისტრაციას და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის შედგა კონსულტაციები და შენიშვნები, რომელსაც პრეზიდენტი აგზავნის პარლამენტში, არის ერთგვარი კონსესუსის შედეგი. ვეტოების ჯაჭვს თუ გადავხედავთ, ეს პირველად მოხდა. პირველი შემთხვევაა, როდესაც პრეზიდენტის შენიშვნები შეჯერებული ვარიანტით მოდის. მე ვფიქრობ, ასეთ შემთხვევაში ვეტოს დაძლევის არავითარი აუცილებლობა და საჭიროება არ არის, იმიტომაც გაკეთდა ეს ყველაფერი რომ უფრო ლეგიტიმური იყოს კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ", - განაცხადა ძიძიგურმა. 