ხანძარი თბილისის ზღვაზე – ცეცხლი ხმელ ბალახს გაუჩნდა

ახალციხეში, სოფელ სხვილისთან, ხანძარია. ცეცხლი მთის ფერდობზე გაჩნდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ცეცხლი, დაახლოებით, 2 ჰექტარ ფართობზე იყო გავრცელებული, თუმცა ამ დროისთვის ის ლოკალიზებულია და მისი გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. მათივე ინფორმაციით, ცეცხლი ხმელ ბალახსა და ბუჩქებს მოედო. ადგილთან ახლოს, სადაც ცეცხლი გაჩნდა, არ მდებარეობს არც დასახლებული პუნქტები და არც სხვა რაიმე ობიექტები, რასაც შეიძლებოდა, ზარალი გამოეწვია. ადგილზე 6 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი ამ დრომდე მუშაობს და მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. არ არის გამორიცხული, რომ ხანძარი მაღალმა ტემპერატურამ გამოიწვია. ახალციხესთან, მთის ფერდობზე, ხანძარია - ადგილზე 6 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი მუშაობს ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია

ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია, - ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო ავრცელებს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია, დაახლოებით, ერთ ჰექტრამდე ფართობი. "შსს-ს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ „112"-ში შევიდა შეტყობინება, რომ თბილისში, ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამი სახანძრო–სამაშველო ჯგუფი შეტყობინების მიღებისთანავე შემთხვევის ადგილზე გავიდა. ადგილზე მისვლისას გაირკვა, რომ ცეცხლი ბალახსა და ბუჩქნარს ეკიდა. შსს-ს მეხანძრე-მაშველების ეფექტური რეაგირების შედეგად, ხანძარი ლიკვიდირებულია. წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია, დაახლოებით, ერთ ჰექტრამდე ფართობი", - ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. პორტუგალიაში ტყეები იწვის - ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი

პორტუგალიაში ტყეები იწვის. სტიქიას ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში ებრძვიან, სადაც ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ქალაქ აბრანტეს შემოგარენშია. ცეცხლი დასახლებებს უახლოვდება, რის გამოც ოთხი დასახლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სტიქიის ზონაში 2600-კაციანი სახანძრო ბრიგადებია მობილირებული, თუმცა ძლიერი ქარის გამო ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდება. რთული ვითარებაა ქალაქ გრანდოლასთანაც. აქ მაშველებმა სარკინიგზო მაგისტრალი ჩაკეტეს, რომელიც ლისაბონს ალგარვეს საკურორტო რეგიონთან აკავშირებს. ხანძარის ძლიერი კერაა ლისაბონისა და პორტოს დამაკავშირებელ ავტო-მაგისტრალთანაც, რის გამოც გზის 30-კილომეტრიანი მონაკვეთი ჩაიკეტა. ახალციხეში, სოფელ სხვილისთან, ხანძარია. ცეცხლი მთის ფერდობზე გაჩნდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ცეცხლი, დაახლოებით, 2 ჰექტარ ფართობზე იყო გავრცელებული, თუმცა ამ დროისთვის ის ლოკალიზებულია და მისი გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. მათივე ინფორმაციით, ცეცხლი ხმელ ბალახსა და ბუჩქებს მოედო. ადგილთან ახლოს, სადაც ცეცხლი გაჩნდა, არ მდებარეობს არც დასახლებული პუნქტები და არც სხვა რაიმე ობიექტები, რასაც შეიძლებოდა, ზარალი გამოეწვია. ადგილზე 6 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი ამ დრომდე მუშაობს და მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. არ არის გამორიცხული, რომ ხანძარი მაღალმა ტემპერატურამ გამოიწვია.

ახალციხესთან, მთის ფერდობზე, ხანძარია - ადგილზე 6 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი მუშაობს