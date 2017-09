ხანძრის ჩაქრობაში მეზობელი ქვეყნების დახმარება გახდა საჭირო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vertmfreni [1] => khandzari-daba-waghvershi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166988 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vertmfreni [1] => khandzari-daba-waghvershi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166988 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6972 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vertmfreni [1] => khandzari-daba-waghvershi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vertmfreni [1] => khandzari-daba-waghvershi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166988) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19509,6972) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166946 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-23 10:32:37 [post_date_gmt] => 2017-09-23 06:32:37 [post_content] => დაბა წაღვერში, მთის ფერდობზე, არჯევანიძის ტყეში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი და დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, დილიდან ხანძრის უმოკლეს დროში ლიკვიდირების მიზნით, სამუშაოებში შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე-მაშველთა დამატებითი ძალები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 200-მდე თანამშრომელი ჩაერთო. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ხანძრის კერებთან მობილიზებულია მაღალი გამავლობის ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. [post_title] => დაბა წაღვერში ხანძრის ჩაქრობის პროცესში ვერტმფრენი და შსს-ს დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daba-waghvershi-khandzris-chaqrobis-processhi-vertmfreni-da-shss-s-damatebiti-dzalebi-chaertvnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-23 10:34:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 06:34:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 166180 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:20:43 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:20:43 [post_content] => თრუსოს ხეობაში დაკარგული ქართველი ტურისტების სამძებრო სამუშაობში ვერტმფრენი ჩაერთო. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ვერტმფრენი ხეობისკენ, დაახლოებით, 1 საათის წინ გაფრინდა. თუმცა, ტურისტები დახმარებას გუშინდლიდან ითხოვდნენ. "6 ადამიანია დაკარგული. შეტყობინება ჩვენთან გუშინ შემოვიდა, საღამოს და ვერტმფრენი ვერ გაფრინდებოდა. დადგინდა კოორდინატები, მათთან კავშირი გვქონდა, სამაშველო ოპერაცია დაიგეგმა და ახლა ამის განხორციელება მიმდინარეობს," - განაცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. არსებული ინფორმაციით, ტურისტები "ყელიწადის" ტბაზე იმყოფებოდნენ, თუმცა გზა აერიათ და უკვე მეორე დღეა, ხეობიდან გამოსვლას ვერ ახერხებენ. [post_title] => თრუსოს ხეობაში დაკარგული ტურისტების სამძებრო ოპერაციაში ვერტმფრენი ჩაერთო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trusos-kheobashi-dakarguli-turistebis-samdzebro-operaciashi-vertmfreni-chaerto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 14:20:43 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 10:20:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166180 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133960 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-25 11:57:12 [post_date_gmt] => 2017-05-25 07:57:12 [post_content] => კურორტი გოდერძის განვითარება ახალ ეტაპზე გადადის. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, 2017 -2018 წლებში დაგეგმილია კურორტის შიდა საავტომობილო გზის მშენებლობა რომლის ბიუჯეტიც 8 მილიონი ლარია. ამასთან, დაგეგმილია ეთნოგრაფიული მუზეუმისთვის განკუთვნილი შენობის შეძენა და მოწყობა. ადგილზე მოეწყობა 112-ის შენობაც. ამასთან, კურორტის პოპულარიზაციის მიზნით, ყოველწლიური ტრადიცული ღონისძიებების გამართვა (სამთო ველო სპორტში, Off-Road, Goderdzi Ethno Fest“ და ა.შ) 2017 წლის ბიუჯეტში - 80 000 ლარით განისაზღვრა. ამოქმედდება ადიგენის მიმართულებით ყოველდღიური სამარშუტო კეზბორიც (12 ადამიანი) 2017 -2018 წლის ბიუჯეტი - 24 000 ლარია, ასევე ბათუმი - გოდერძის მიმართულებით იფრენს სამარშუტო ვერტმფრენი (6 ადამიანი). 2017-2018 წლის ბიუჯეტი - 300 000 ლარია. ფრენები სავარაუდოდ, 2017 წლის დეკემბრიდან დაიწყება და საკურორტო სეზონის დასრულებამდე (დაახლოებით 4 თვე) გასტანს. [post_title] => ბათუმი-გოდერძის მიმართულებით ვერტმფრენი იფრენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumi-goderdzis-mimartulebit-vertmfreni-ifrens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 11:58:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 07:58:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133960 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166946 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-23 10:32:37 [post_date_gmt] => 2017-09-23 06:32:37 [post_content] => დაბა წაღვერში, მთის ფერდობზე, არჯევანიძის ტყეში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი და დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, დილიდან ხანძრის უმოკლეს დროში ლიკვიდირების მიზნით, სამუშაოებში შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე-მაშველთა დამატებითი ძალები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 200-მდე თანამშრომელი ჩაერთო. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ხანძრის კერებთან მობილიზებულია მაღალი გამავლობის ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. [post_title] => დაბა წაღვერში ხანძრის ჩაქრობის პროცესში ვერტმფრენი და შსს-ს დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daba-waghvershi-khandzris-chaqrobis-processhi-vertmfreni-da-shss-s-damatebiti-dzalebi-chaertvnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-23 10:34:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 06:34:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f0dbe347fcea595d15581fd2869ca934 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )