ხანძრის დროს გარდაცვლილი ბავშვების მშობლები შვილების გვამების ექსჰუმაციას ითხოვენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-sastumro-armazshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135159 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-sastumro-armazshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135159 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16121 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari-sastumro-armazshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari-sastumro-armazshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135159) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16121) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135116 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-30 10:50:33 [post_date_gmt] => 2017-05-30 06:50:33 [post_content] => ქობულეთში მდებარე სასტუმრო „არმაზის“ მეპატრონემ ზაზა (ჯემალ) ართმელაძემ, რომელიც გუშინ გარდაცვლილი ნახეს, წერილი დატოვა - ამის შესახებ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ოჯახის ახლობელმა განუცხადა. წერილს, რომელიც ტელეკომპანიას მიაწოდეს, 29 მაისითაა დათარიღებული და ზაზა ართმელაძე მასში რამდენიმე წლის წინ, მის სასტუმროში მომხდარი შემთხვევის შესახებ საუბრობს. „იმ ავბედით დღეს, როდესაც სამი ბავშვი დაიღუპა, სამწუხაროდ მიშველების საშუალებაც არ მომეცა, რისთვისაც სიცოცხლეს არ დავიშურებდი, მთელი ჩემი არსებით, მაგრამ სამწუხაროდ, ძებნა დაიწყო გარეთ, ქუჩაში, ბაღში, ზღვის“, - აღნიშნულია წერილში, რომელსაც სავარაუდოდ, ოჯახი დღეს გამოაქვეყნებს. ამასთან, წერილში ზაზა ართმელაძე მისი ოჯახის მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რაშიც მომხდარის შემდეგ აღმოჩნდა. „საქმის ვითარება სამწუხაროდ ისე მიდის, რომ ჩვენ გვადანაშაულებენ ბავშვების დაღუპვაში, თუმცა სასამართლოზე მოწმეთა დაკითხვებიდან ნათლად იკვეთება ყველაფერი. ვინ გაექცევა იმ ცოდვას ღმერთის წინაშე, ვინც ტყუილს იტყვის და ვინმესკენ გადაიხრება, როდესაც სამი პატარა ბავშვია დაღუპული. მჯერა, რომ სიმართლე დადგინდება! იმ მუხლთან ერთად, რითაც კანონი, პროკურატურა მედავება, სიტყვიერად სასამართლოზე გულგრილობაში და და დაუდევრობაშიც კი მე მდებენ ბრალს. ყოველივე ამასთან ერთად, მინდა აღვნიშნო, რომ რვა საათის განმავლობაში ხანძრისგან ოჯახმა დაკარგა ყველაფერი, რაც მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენი შრომით ვაშენეთ. ამასთან ერთად, მეორე ბანკის სასამართლოზე მოსამართლე ვერ ხედავს ფორსმაჟორის დაურღვეველ ძალას და ყველაფერი, თუკი რამ დარჩა ოჯახს, უნდა წაერთვას მისი გადაწყვეტილებით. ჩემთვის ძალიან ძნელია ამ ყველაფრის ატანა. უფალს ვევედრები, შემინდოს თუკი რამე არასწორად გადავწყვიტე“, - წერს ართმელაძე და ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს ემშვიდობება. ქობულეთში, სასტუმრო „არმაზში“ დაღუპული ბავშვების მშობლები ეჭვობენ, რომ ართმელაძე აიძულეს, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაესრულებინა. ისინი ამის შესახებ დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებენ. სასტუმრო „არმაზის“ მეპატრონე ზაზა (ჯემალ) ართმელაძე გუშინ იპოვეს გარდაცვლილი. სავარაუდოდ, მან თავი ჩამოიხრჩო. შსს-ს პრესსამსახურის ცნობით, ფაქტზე გამოძიება სსკ-ის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. უბედური შემთხვევა სასტუმროში 2015 წლის 10 მაისს მოხდა - ხანძარს 3 ბავშვი ემსხვერპლა, რომლებიც რუსთავის ერთ-ერთი ცეკვის ანსამბლის წევრები იყვნენ. ართმელაძე ამ ფაქტის გამო დაკავებული იყო და გირაოს გადახდის სანაცვლოდ გათავისუფლდა. [post_title] => თვითმკვლელობამდე სასტუმროს მფლობელმა წერილი დატოვა - რას წერს ართმელიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tvitmkvlelobamde-sastumros-mflobelma-werili-datova-ras-wers-artmelidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 10:50:33 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 06:50:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135116 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134888 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 12:49:10 [post_date_gmt] => 2017-05-29 08:49:10 [post_content] => მამაკაცი, რომელმაც ქობულეთში თავი მოიკლა, ადგილობრივების ცნობით, 50 წლის ჯემალ ართმელაძეა. "ფორტუნას" ქობულეთელებმა განუცხადეს, რომ გარდაცვლილი ჩამომხრჩვალი დამწვარ სასტუმროში იპოვეს. ართმელაძე სასტუმრო "არმაზის" ერთ-ერთი მფლობელი იყო, სასტუმროში 2015 წელს ხანძარი მოხდა და სამი ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ბავშვების რუსთავის ერთ-ერთი ცეკვის ანსამბლის წევრები იყვნენ. [post_title] => ქობულეთელების ინფორმაციით, მამაკაცი, რომელმაც თავი მოიკლა, ჯემალ ართმელაძეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletelebis-informaciit-mamakaci-romelmac-tavi-moikla-jemal-artmeladzea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 13:08:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 09:08:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134888 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134838 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 11:55:42 [post_date_gmt] => 2017-05-29 07:55:42 [post_content] => შსს-ში არ ამბობენ, არის თუ არა გარდაცვლილი მამაკაცი ქობულეთში მდებარე სასტუმროს მფლობელი, სადაც 2 წლის წინ ხანძარმა ცეკვის ანსამბლის წევრები იმსხვერპლა. თუმცა, „ფორტუნას“ შსს-ში დაუდასტურეს, რომ გარდაცვლილი შუა ხნის მამაკაცია, რომელმაც, სავარაუდოდ, თავი მოიკლა. უწყების ინფორმაციით, საქმე 115-ე მუხლით არის აღძრული, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, სასტუმრო „არმაზის“ ერთ-ერთმა მფლობელმა თავი ჩამოიხრჩო. ხანძარი ქობულეთში მდებარე სასტუმროში 2015 წლის 10 მაისს მოხდა, ცეცხლმა ცეკვის ანსამბლის წევრი სამი ბავშვი იმსხვერპლა. ისინი აჭარაში რუსთავიდან ჩავიდნენ. [post_title] => არის თუ არა გარდაცვლილი მამაკაცი სასტუმროს მფლობელი, სადაც ხანძარმა სამი ბავშვი იმსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aris-tu-ara-gardacvlili-mamakaci-sastumros-mflobeli-sadac-khandzarma-sami-bavshvi-imskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 11:55:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 07:55:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134838 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135116 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-30 10:50:33 [post_date_gmt] => 2017-05-30 06:50:33 [post_content] => ქობულეთში მდებარე სასტუმრო „არმაზის“ მეპატრონემ ზაზა (ჯემალ) ართმელაძემ, რომელიც გუშინ გარდაცვლილი ნახეს, წერილი დატოვა - ამის შესახებ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ოჯახის ახლობელმა განუცხადა. წერილს, რომელიც ტელეკომპანიას მიაწოდეს, 29 მაისითაა დათარიღებული და ზაზა ართმელაძე მასში რამდენიმე წლის წინ, მის სასტუმროში მომხდარი შემთხვევის შესახებ საუბრობს. „იმ ავბედით დღეს, როდესაც სამი ბავშვი დაიღუპა, სამწუხაროდ მიშველების საშუალებაც არ მომეცა, რისთვისაც სიცოცხლეს არ დავიშურებდი, მთელი ჩემი არსებით, მაგრამ სამწუხაროდ, ძებნა დაიწყო გარეთ, ქუჩაში, ბაღში, ზღვის“, - აღნიშნულია წერილში, რომელსაც სავარაუდოდ, ოჯახი დღეს გამოაქვეყნებს. ამასთან, წერილში ზაზა ართმელაძე მისი ოჯახის მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რაშიც მომხდარის შემდეგ აღმოჩნდა. „საქმის ვითარება სამწუხაროდ ისე მიდის, რომ ჩვენ გვადანაშაულებენ ბავშვების დაღუპვაში, თუმცა სასამართლოზე მოწმეთა დაკითხვებიდან ნათლად იკვეთება ყველაფერი. ვინ გაექცევა იმ ცოდვას ღმერთის წინაშე, ვინც ტყუილს იტყვის და ვინმესკენ გადაიხრება, როდესაც სამი პატარა ბავშვია დაღუპული. მჯერა, რომ სიმართლე დადგინდება! იმ მუხლთან ერთად, რითაც კანონი, პროკურატურა მედავება, სიტყვიერად სასამართლოზე გულგრილობაში და და დაუდევრობაშიც კი მე მდებენ ბრალს. ყოველივე ამასთან ერთად, მინდა აღვნიშნო, რომ რვა საათის განმავლობაში ხანძრისგან ოჯახმა დაკარგა ყველაფერი, რაც მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენი შრომით ვაშენეთ. ამასთან ერთად, მეორე ბანკის სასამართლოზე მოსამართლე ვერ ხედავს ფორსმაჟორის დაურღვეველ ძალას და ყველაფერი, თუკი რამ დარჩა ოჯახს, უნდა წაერთვას მისი გადაწყვეტილებით. ჩემთვის ძალიან ძნელია ამ ყველაფრის ატანა. უფალს ვევედრები, შემინდოს თუკი რამე არასწორად გადავწყვიტე“, - წერს ართმელაძე და ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს ემშვიდობება. ქობულეთში, სასტუმრო „არმაზში“ დაღუპული ბავშვების მშობლები ეჭვობენ, რომ ართმელაძე აიძულეს, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაესრულებინა. ისინი ამის შესახებ დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებენ. სასტუმრო „არმაზის“ მეპატრონე ზაზა (ჯემალ) ართმელაძე გუშინ იპოვეს გარდაცვლილი. სავარაუდოდ, მან თავი ჩამოიხრჩო. შსს-ს პრესსამსახურის ცნობით, ფაქტზე გამოძიება სსკ-ის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. უბედური შემთხვევა სასტუმროში 2015 წლის 10 მაისს მოხდა - ხანძარს 3 ბავშვი ემსხვერპლა, რომლებიც რუსთავის ერთ-ერთი ცეკვის ანსამბლის წევრები იყვნენ. ართმელაძე ამ ფაქტის გამო დაკავებული იყო და გირაოს გადახდის სანაცვლოდ გათავისუფლდა. [post_title] => თვითმკვლელობამდე სასტუმროს მფლობელმა წერილი დატოვა - რას წერს ართმელიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tvitmkvlelobamde-sastumros-mflobelma-werili-datova-ras-wers-artmelidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 10:50:33 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 06:50:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135116 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 54e21882d184b736a4b437003422360a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )