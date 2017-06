ხანძრის საფრთხე ლონდონში: ხუთი მრავალსართულიანი კორპუსი ევაკუირებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => khandzris-safrtkhe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140984 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => khandzris-safrtkhe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140984 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 68 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => khandzris-safrtkhe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => khandzris-safrtkhe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140984) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16751,68) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139377 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 20:04:22 [post_date_gmt] => 2017-06-17 16:04:22 [post_content] => ლონდონში, Grenfell Tower-ის ხანძრის დროს გაუჩინარებული ადამიანები პოლიციამ დაღუპულად ცნო. ხანძრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 58-მდე გაიზარდა. საავადმყოფოებში 24 ადამიანი გადის მკურნალობას, მათგან 12-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. რა გახდა ხანძრის მიზეზი, ჯერ-ჯერობით ცნობილი კვლავ არ არის და გამოძიებას, სავრაუდოდ, რამდენიმე კვირა დასჭირდება. ხანძარი, ლონდონის ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში მაშინ გაჩნდა, როდესაც მოსახლეობის უმეტესობას ეძინა. ცეცხლი შენობაში 24 საათზე მეტხანს ვერ ჩააქრეს. ლონდონში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 58-მდე გაიზარდა

ლონდონში, გუშინ მომხდარი ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით 12 ადამიანია დაკავებული. ინფორმაციას ამის შესახებ სამართალდამცველები ავრცელებენ. დაკავება ლონდონის აღმოსავლეთით, ბარკინგში მოხდა. ტერორისტულ აქტთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირები, პოლიციამ სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანა. სპეცსამსახურები კონკრეტული პირების შემოწმებასა და ძიებას განაგრძობენ. ტერაქტი ბრიტანეთის გენერალურ არჩევნებამდე 5 დღით ადრე მოხდა. დროებით შეწყდა საარჩევნო კამპანიაც, თუმცა მოგვიანებით, ბრიტანეთის პრემიერმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ არჩევნები დანიშნულ დროს გაიმართება. მისი თქმით, ექსტრემიზმი უნდა დამარცხდეს. "მოვიდა დრო ვთქვათ - კმარა! ისლამური ექსტრემიზმის ბოროტი იდეოლოგია ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამარცხდეს", - განაცხადა მან. ტერეზა მეიმ ასევე განაცხადა, რომ ხელისუფლება ყველა ზომას მიიღებს ისლამისტებისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად და ითანამშრომლებს სხვა წამყვან ქვეყნებთან, რათა ინტერნეტი აღარ იყოს „უსაფრთხო სივრცე“ ექსტრემისტებისთვის. ქალაქში ტერაქტის შემდეგ, უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული. ლონოდონში ტერაქტი, გუშინ, ადგილობრივი დროით 22 საათზე მოხდა. ტერაქტის შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა. გარდაცვლილებს შორის სამი თავდამსხმელია, რომლებიც პოლიციამ ჩაცხრილა. დაშავებულია 48 ადამიანი, ზოგიერთის მდგომარეობა მძიმეა. ლონდონში, ტერაქტის საქმეზე 12 ადამიანი დააკავეს

პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ლონდონში მომხდარი ტერაქტის გამო მწუხარებას გამოთქვამს. კვირიკაშვილი დაღუპულთა ოჯახებს უსამძმრებს და მთავრობასა და ბრიტანელ ხალხს უთანაგრძნობს. "ძალიან ვწუხვარ ლონდონში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების გამო, რომლებსაც კვლავ შეეწირნენ უდანაშაულო ადამიანები - დაღუპულია 6 და დაშავებულია ათობით ადამიანი. თანავუგრძნობ და ვუსამძიმრებ დაღუპულების ოჯახებს, ბრიტანელ ხალხსა და მთავრობას. ამ მძიმე წუთებში ჩვენ მათ გვერდით ვდაგავართ", - ნათქვამია მის პოსტში. ლონდონში ტერაქტი გუშინ, ადგილობრივი დროით, 22:00 საათზე მოხდა. ტერორისტები "ლონდონ ბრიდჯზე" მიკროავტობუსით შევარდნენ და ხალხს გადაუარეს, შემდეგ კი 3 თავდამსხმელი, ირგვლივ მყოფების დანით დაშავებას ცდილობდა. პრემიერი ლონდონში მომხდარ ტერაქტზე: თავდასხმას კვლავ შეეწირნენ უდანაშაულო ადამიანები ლონდონში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 58-მდე გაიზარდა