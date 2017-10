ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, კეტრინ ზეტა-ჯონსი წითელ ხალიჩაზე გამოჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ketrin-zeta-jonsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176475 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ketrin-zeta-jonsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176475 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10571 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ketrin-zeta-jonsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ketrin-zeta-jonsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176475) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10571) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 98807 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-28 11:34:13 [post_date_gmt] => 2016-12-28 07:34:13 [post_content] => კეტრინ ზეტა-ჯონსმა ემოციური საშობაო ოჯახური ფოტო გააზიარა. მასზე მისი მეუღლე, მაიკლ დუგლასი, ქალიშვილი კერისი და ვაჟიშვილი დილანი არიან გამოსახულები. ცნობილი ოჯახი დასვენებული და ბედნიერი ჩანდა. თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში კეტრინმა აღიარა, რომ სადღესასწაულო ატმოსფეროს შექმნა მას დიდ სიამოვნებას ანიჭებს. მსახიობმა თაყვანისმცემლებს საახალწლოდ მორთული სახლის ფოტოები გაუზიარა და მათი შეფასება სთხოვა. [post_title] => ემოციური საშობაო ოჯახური ფოტო კეტრინ ზეტა-ჯონსისგან კეტრინ ზეტა-ჯონსმა და მაიკლ დუგლასმა ქორწინების 16 წლის იუბილე აღნიშნეს. „ჩიკაგოს" ვარსკვლავმა გაიხსენა, როგორ მივიდა საკურთხეველთან ამ დღეს და „ინსტაგრამზე" საკუთარ მიმდევრებს ქორწილის ფოტო გაუზიარა. „იუბილეს გილოცავ, ძვირფასო. 16 წლის წინ ეს ყველაზე ბედნიერი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში", - სწორედ ამ სიტყვებით მიმართა მსახიობმა მეუღლეს. 47 წლის ვარსკვლავი ოჯახური ფოტოებით თაყვანისმცემლებს პერიოდულად ანებივრებს. ამ კადრებით კი ცხადი ხდება, რომ ამჯერად ცნობილ ცოლ-ქმარს შორის ჰარმონიული ურთიერთობა სუფევს. შეგახსენებთ, რომ 2013 წელს დუგლასმა მეუღლესთან დაშორების შესახებ განაცხადა. მიზეზი კი მისი მუდმივი დეპრესიით ახსნა, რაც ბიოპოლარული აშლილობით იყო გამოწვეული.

[post_title] => კეტრინ ზეტა-ჯონსმა ქორწინების 16 წლის იუბილე მეუღლეს ემოციური პოსტით მიულოცა [post_title] => ემოციური საშობაო ოჯახური ფოტო კეტრინ ზეტა-ჯონსისგან