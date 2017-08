ხანმოკლე წვიმამ გორის ქუჩები დატბორა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => gori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152675 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => gori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152675 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 423 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => gori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wvima [1] => gori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152675) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2935,423) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150129 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-31 12:56:46 [post_date_gmt] => 2017-07-31 08:56:46 [post_content] => დღეს საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობში +25, +30, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +33, +38 გრადუსი იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 1 - 2 აგვისტოს მაღალი ტემპერატურის ფონზე მცირე წვიმა შესაძლებელია მხოლოდ ცალკეულ რაიონში. 2 - 6 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში ძირითადად +34, +39 გრადუსის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო სანაპირო რაიონებში რამდენიმე გრადუსით დაბალი. საქართველოში წვიმასა და ელჭექს ვარაუდობენ - უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი

2017-07-31 11:35:44

ქალაქ გორში, ძმებ რომელაშვილების ქუჩაზე ზეწარში გახვეული ახალშობილი იპოვეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, ჩვილი ერთ-ერთმა ქალმა შენიშნა და საპატრულო პოლიციას შეატყობინა. ახალშობილი გორის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში მიიყვანეს. ჩვილი მამრობითი სქესისაა და 1300 გრამს იწონის. ექიმების განცხადებით, პატარა დღენაკლულია, ამიტომაც, კატასტროფის ბრიგადამ ახალშობილი თბილისში გადაიყვანა. შსს-ში „ფორტუნას" განუცხადეს, რომ ფაქტზე გამოძიება სსკ-ის ​127-ე მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში იმის ჩაყენება, ვისაც შესაძლებლობა არა აქვს მიიღოს ზომები თავის დასაცავად. ქუჩაში ჩვილი იპოვეს, ახალშობილი ბიჭი 1300 გრამს იწონის

2017-07-22 19:08:31

გორში, საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი თბილისში, იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს. როგორც იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში განაცხადეს, ბავშვს აღენიშნება ქალა-ფუძის დაზიანება და გატეხილი აქვს ლავიწის ძვალი. ექიმების ინფორმაციით, ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, ის რეანიმაციის განყოფილებაშია მოთავსებული. როგორც იაშვილის კლინიკაში აცხადებენ, 6 წლის ბავშვი მართვით სუნთქვაზეა და ნევროლოგის, ტრავმატოლოგის და რეანიმატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. გორში, სტალინის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულის აივნიდან 6 წლის ბავშვი გადმოვარდა. თავდაპირველად ის გორის საავადმყოფო "გორმედიში" გადაიყვანეს, შემდეგ კი მისი თბილისში გადმოყვანა გახდა საჭირო. წყარო: ინტერპრესნიუსი

საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს 2017-07-31 12:56:46

დღეს საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობში +25, +30, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +33, +38 გრადუსი იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 1 - 2 აგვისტოს მაღალი ტემპერატურის ფონზე მცირე წვიმა შესაძლებელია მხოლოდ ცალკეულ რაიონში. 2 - 6 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში ძირითადად +34, +39 გრადუსის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო სანაპირო რაიონებში რამდენიმე გრადუსით დაბალი.

საქართველოში წვიმასა და ელჭექს ვარაუდობენ - უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი