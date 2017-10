ხარაგაულის სოფელ ლაშეში მდინარემ გზა ჩაანგრია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-modzraoba [1] => kharagauli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176106 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-modzraoba [1] => kharagauli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176106 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1396 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-modzraoba [1] => kharagauli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-modzraoba [1] => kharagauli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176106) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5900,1396) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 76655 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-09-22 10:00:41 [post_date_gmt] => 2016-09-22 06:00:41 [post_content] => ”თუ ხარ თბილისის ძმობილი, იარე ავტომობილით”, - ასე ეხმაურება საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი შალვა ოგბაიძე აქციას, რომელიც დღეს დედაქალაქში გაიმართება. ოგბაიძე აქციას სახელწოდებით- ”დღე მანქანის გარეშე” დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ ეს მსგავსი ღონისძიებები პირველ რიგში საზოგადოებას სჭირდება. ”ვერ ვიტყვი, რომ ერთჯერადი და ერთდღიანი აქცია, საცობების აღმოფხვრის, ან ჰაერის დაბინძურების კუთხით რაიმე კონკრეტულ შედეგს გამოიღებს და პრობლემებს ერთი ხელის მოსმით გადაჭრის. თუმცა, მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და მგონია, რომ მსგავსი ღონისძიებები პირველ რიგში გვჭირდება ჩვენ. ადამიანები გამოვლენ დედაქალაქის ქუჩებში, ივლიან ფეხით და გარემოს ბევრად უკეთ აღიქვამენ ვიდრე ავტომობილიდან”, - აღნიშნა საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, აქციის მიზანი პირველ რიგში არის ის, რომ საზოგადოებას შეახსენოს, გადაადგილება საკუთარი ავტრომობილების გარდა, სხვა გზითაც შეიძლება. ამასთან, ეს ყოველივე ნაკლებ ზიანს აყენებს გარემოს. როგორც შალვა ოგბაიძე ამბობს, თუ აუცილებლობა არ მოითხოვს, ხალხმა უნდა ისწავლოს ავტომობილის სახლში დატოვება და გადაადგილებისთვის სხვა საშუალებების მოძებნა. საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი ერთ-ერთ უსაფრთხო ტრანსპორტად ელექტომობილს ასახელებს. შეგახსენებთ, „დღე მანქანის გარეშე“ – ს ფარგლებში თბილისი დღეს მსოფლიოს მრავალი ქალაქის აქციას პირველად უერთდება. დატოვეთ საკუთარი ავტომობილები სახლში ერთი დღით, იარეთ ფეხით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რათა ხელი შეუწყოთ დედაქალაქში ჯანსაღი გარემოს შექმნას – სწორედ ეს არის აქცია მთავარი გზავნილი, რომელიც, მრავალი წელია, მსოფლიოს ბევრ დიდ ქალაქში იმართება. აქციის ორგანიზატორი არსამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ლევან ცუცქირიძეა. როგორც მან რადიო „ფორტუნას“ პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, აქციის ინიციატივა ეკუთვნის მას, როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს, რომელიც დედაქალაქში ჯანსაღი გარემოს შექმნით არის დაინტერესებული. „ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი დასაშვებ ნორმას 3–ჯერ აღემატება. ქალაქში ცხოვრება არაკომფორტული ხდება არა მხოლოდ საცობების, ხმაურის, განუწყვეტელი სიგნალის, მწვანე საფარის ნაკლებობის გამო, არმედ უკვე საშიში ხდება ჯანმრთელობისთვის“ – განაცხადა ჩვენთან საუბრისას ლევან ცუცქირიძემ და მოუწოდა თანამოქალაქეებს, შეუერთდნენ ამ ინიციატივას. "თუ ხარ თბილისის ძმობილი, ნუ ივლი ავტომობილით" - რა შედეგს მოიტანს ერთდღიანი აქცია დედაქალაქისთვის? კახეთის ავტომაგისტრალებზე წრიულად მოძრაობა გახდება შესაძლებელი. კერძოდ, იგეგმება თბილისი-ბაკურციხე-თელავი-ახმეტა-თიანეთი-ჟინვალი-თბილისი მაგისტრალის შეკვრა,- ამის შესახებ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ეს გზა სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების კუთხით და ქვეყნის აღმოსავლეთი და ჩრდილო-აღმოსავლეთი რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. "ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, ვინაიდან იგი თვისობრივად, ხარისხობრივად, ფიზიკურად ცვლის საქართველოს, მისი რეგიონების ცხოვრების ხარისხს და თითოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე ექნება ზეგავლენა. ახალი გზები, ხიდები, გვირაბები შემქნიან ერთიან ჩონჩხს, რომელიც გააერთიანებს და შეკრავს ყველა რეგიონს. გახდის მგზავრობას უფრო უსაფრთხოს, რაც უმნიშვნელოვანესია, სწრაფს, ადვილს. გაიზრდება ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი, მათთვის უფრო ადვილი გახდება გადაადგილება, ასევე ხელმისაწვდომი გახდება ყველა ძირითადი სიცოცხლისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა", - განაცხადა პრემიერმა. კახეთის ავტომაგისტრალებზე წრიულად მოძრაობა გახდება შესაძლებელი "აბრეშუმის მოვლა საკამაოდ შრომატევადია, მაგრამ მოსავალს მალე იღებ და შრომის შედეგსაც მალევე ნახულობ. ეს დარგი ყოველთვის ძალიან მაინტერესებდა, ამიტომ გადავწყვიტე პროექტში მიმეღო მონაწილეობა. საპილოტე პროექტში ჩემთან ერთად კიდევ რამდენიმე ხარაგაულელი ქალბატონია ჩართული” - აცხადებს მეაბრეშუმეთა ჯგუფის ხელმძღვანელი იზო მოდებაძე. ხარაგაულში აბრეშუმის გამოყვანა დაიწყეს [post_title] => ”თუ ხარ თბილისის ძმობილი, ნუ ივლი ავტომობილით” - რა შედეგს მოიტანს ერთდღიანი აქცია დედაქალაქისთვის? 