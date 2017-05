ხარჯებში საფრანგეთი ევროპის ჩემპიონია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sakhelmwifo-kharji [2] => evrostati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130288 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sakhelmwifo-kharji [2] => evrostati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130288 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sakhelmwifo-kharji [2] => evrostati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sakhelmwifo-kharji [2] => evrostati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130288) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,15663,15662) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130292 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-12 13:29:34 [post_date_gmt] => 2017-05-12 09:29:34 [post_content] => ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით (NDI), გამოკითხულთა 14% მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შედეგად საქართველოს ეკონომიკა დაზარალდება, 12% პასუხობს, რომ არ იცის, 74% კი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ამავე გამოკითხვის თანახმად, 78%-ის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან, რიგითი ადამიანები ვერ გაწვდებიან ევროკავშირში მოგზაურობას. მოსახლეობის 14% ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ცნობისთვის, NDI-მ აღნიშნული გამოკითხვა 2017 წლის 7-28 აპრილის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით 2,493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობაში ჩაატარა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). რას ფიქრობს მოსახლეობა უვიზო მიმოსვლაზე: NDI-მ კვლევა გამოაქვეყნა

ონლაინ-გაყიდვების საერთაშორისო პორტალი "ამაზონი" 25-დოლარიან პროდუქტზე მიწოდების გადასახადს აუქმებს. კომპანიის გადაწყვეტილებით, თუ მომხმარებელი შენაძენში 25 დოლარსა და მეტს გადაიხდის, მას აღარ მოუწევს მიწოდების ფასის გადახდა. აღსანიშნავია, რომ "ამაზონი" მსგავსი ფასდაკლებით სარგებლობის შესაძლებლობას საკუთარ მომხმარებელს ხშირად აძლებს. მაგალითისთვის, თებერვლიდან აღნიშნული შემოთავაზებით სარგებლობა შეეძლოთ მათ, ვინც ონლაინ მაღაზიაში 35 დოლარს ან მეტს გადაიხდიდა. ამაზონი მიწოდების გადასახადს აუქმებს

საქორწინო ტორტები, მაფინები და ნამცხვარები - კომპანია "ასორტი" "საქორწინო შოუ-გამოფენაზე" მრავალფეროვან პროდუქციას წარმოადგენს. ღონისძიება 14 მაისს გაიმართება და აქ ქორწილის თემასთან დაკავშირებული, ყველა სახის პროდუქცია გამოიფინება. "უკვე მეორედ ვიღებთ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას და წინა წლის მსგავსად, წელსაც გამოვიტანთ საქორწილო ტორტების, მაფინების, ბლომანჟეებისა და ნამცხვრების მრავალფეროვან ასორტიმენტს. ამასთან, გვაქვს ჩვენი კომპანიის მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ბროლის სადგამებიც, რომლებსაც ასევე წარმოვადგენთ ამ შოუ-გამოფენაზე", - აღნიშნეს კომპანიაში. მათივე ცნობით, "ასორტი" 10 წელია, რაც ბაზარზე წარმოდგენილი და მომხმარებელს, 100-ზე მეტი დასახელების სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმს სთავაზობს. მათ შორის, დღესდღეობით "ასორტის" საკონდიტრო აწარმოებს 42 სახეობის არასამარხვო, 14 სახეობის ფრანგულსა და 13 სახეობის სამარხვო ნამცხვარს, ასევე 38 სახეობის არასამარხვო და 16 სახეობის სამარხვო ტორტს. რაც შეეხება "ასორტის" სამზარეულოს, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, აქ ყველა გემოვნებისა და მოთხოვნის ადამინაზე მორგებული მზა საკვები, სუპები,სალათები, ფხალეულობა და გარნირია. კომპანია საკონდიტრო საწარმოს გარდა, კაფეტერიების ქსელსაც ფლობს. ამ ეტაპზე "ასორტი" თბილისში 7 ფილიალითაა წარმოდგენილი. საქორწინო ტორტები, მაფინები, ნამცხვარები: ასორტი მრავალფეროვან პროდუქციას წარმოადგენს

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით (NDI), გამოკითხულთა 14% მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შედეგად საქართველოს ეკონომიკა დაზარალდება, 12% პასუხობს, რომ არ იცის, 74% კი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ამავე გამოკითხვის თანახმად, 78%-ის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან, რიგითი ადამიანები ვერ გაწვდებიან ევროკავშირში მოგზაურობას. მოსახლეობის 14% ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. ცნობისთვის, NDI-მ აღნიშნული გამოკითხვა 2017 წლის 7-28 აპრილის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით 2,493 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობაში ჩაატარა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). რას ფიქრობს მოსახლეობა უვიზო მიმოსვლაზე: NDI-მ კვლევა გამოაქვეყნა