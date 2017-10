ხართ თუ არა ნამდვილი კოფემანი – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yava [1] => kofemani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170710 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yava [1] => kofemani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170710 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 697 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => yava [1] => kofemani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => yava [1] => kofemani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170710) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19946,697) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156073 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 12:21:14 [post_date_gmt] => 2017-08-23 08:21:14 [post_content] => სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის სპეციალისტებმა ყავის გადამამუშავებელ საწარმო „კოფი გრუპს“ საწარმოო პროცესი შეუჩერეს. როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ჩატარებული ინსპექტირებისას საწარმოში 11 არაკრიტიკული და 9 კრიტიკული შეუსაბამობა გამოვლინდა, რის გამოც ბიზნეოპერატორს შეუჩერდა საწარმოო პროცესი და კანონმდებლობის შესაბამისად დაჯარიმდა. ამასთან, გამოვლინდა სავარაუდო ფალსიფიცირების ნიშნები. ”ინსპექტრირებისას საწარმოში სხვადასხვა დასახელების (როგორც ხსნადი, ასევე მარცვლები) ყავასთან ერთად აღმოჩნდა 235 კგ მოხალული ბარდა. საწარმოში ადგილზე ხდებოდა როგორც ბარდის, ასევე ყავის მარცვლების მოხალვა მისი შემდგომი დაფქვის და სავარაუდოდ, გადარევის მიზნით”, - ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ყავის მოძრავი საწარმო Bicycle Coffee რიყეზე ფართის გამოყოფას ითხოვს. როგორც "ფორტუნას" ბიზნესიდეის ავტორმა, ცოტნე ყალიჩავამ განუცხადა, შესაბამისი თხოვნით დოკუმენტაცია თბილისის მერიაში უკვე შეიტანა და მომავალი კვირისთვის პასუხს ელის. "როგორც მერიაში მითხრეს, ერთ ადგილზე გაჩერება ჩემი ველოსიპედით და პროდუქციის რეალიზაცია კანონით დაშვებული არ არის. შესაბამისად, გადავწყვიტე თხოვნით მიმემართა მერიისთვის, ტურისტულ ადგილას, რიყეზე გამომიყონ დაახლოებით 2 კვადრატული მეტრის ფართი, სადაც Bicycle Coffee განაგრძობს საქმიანობას", - აღნიშნა ცოტნე ყალიჩავამ. მისივე ინფორმაციით, თუ მერია ახალგაზრდა ბიზნესმენს აღნიშნულ თხოვნაზე უარს ეტყვის, მაშინ მოუწევს ინვესტორის მოძიება, რომელიც პატარა ობიექტის გახსნაში დაეხმარება, სადაც Bicycle Coffee-ის პროდუქცია გაიყიდება. რაც შეეხება პროდუქციის გამრავალფეროვნების კუთხით მიმდინარე სიახლეებს, როგორც მოსიარულე ბიზნესის შემქმნელი ამბობს, ზაფხულის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, Bicycle Coffee-მ ყავის ასორტიმენტი გაზარდა და დაამატა ცივი ყავა ნაღებითა და ცივი ყავა შოკოლადი. ცოტნე ყალიჩავა განმარტავს, რომ პროდუქციაზე მოთხოვნა ტურისტების მხრიდან თითქმის 2-ჯერ გაზრდილია, ამავე წლის მარტი-აპრილის პერიოდთან შედარებით. შეგახსენებთ, პირველად საქართველოში ყავის მოძრავი საწარმო მიმდინარე წლის გაზაფხულიდან გამოჩნდა. მოსიარულე ბიზნესი 19 წლის სტუდენტმა დაიწყო. ბიზნესის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ყავის კაბინა დამონტაჟებულია ველოსიპედზე და ყავის ხარშვა ხდება ქვიშაზე. სწორედ ამის გამო, „ბაისიქლ ქოფი" უზრუნველყოფს ქვიშაზე მოდუღებული ყავის ოპერატიულად მიწოდებას დამკვეთამდე. პროდუქციის ღირებულება 2 ლარიდან იწყება და 4 ლარამდე ადის. ორი უახლესი კვლევა, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, განსაკუთრებით გაახარებთ ყავის მოყვარულებს. კემბრიჯის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ყავის მიღება ყოველდღიურად აუცილებელია. გაირკვა, რომ დღიურად ერთი ფინჯანი ყავაც კი ამცირებს ნაადრევი სიკვდილის რიკს და საგრძნობლად აუმჯობესებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას. 16 წლიანმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ 42 000 ადამიანი, რომელიც ონკოლოგიური დაავადებებით გარდაიცვალა, ყავის მომხარებელი არ იყო. ლონდონის სამეფო ოჯახის კოლეჯის სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ ყავის სისტემატიური მიღება ყველა სახის დაავადების განვითარების რიკს ამცირებს. მაგალითად მამაკაცებთან, რომლებიც დღიურად 2 ფინჯან ყავას სვამდნენ, სიკვდილიანობის რისკი 12%-ით შემცირდა, ქალებში კი ამ მაჩვენებელმა 7%-ით იკლო. ამავე კვლევის შედეგაც შემოწმდა 14 000 ადამიანის მეტაბოლური ბიომარკერები და გაირკვა, რომ ყავის მოყვარულთა ღვიძლი ბევრად ჯანსაღია, ამავე კატეგორიას ორგანიზმში კარგად ურეგულირდება გლიკემიის დონეც. პროფესორი დევიდ შპიგელჰალტერი ამბობს, რომ ყავა საერთო ჯამში მამაკაცებში სიცოცხლეს 3 თვით, ხოლო ქალებში ერთი თვით ახანგრძლივებს. ლონდონის უნივერსიტეტის მკვლევარები ყავის უნიკალურობას ანტიოქსიდანტებითა და ფენოლების ნაერთებით ხსნიან, რომლებიც ჯანმრთელობაზე კარგად აისახება. 