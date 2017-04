ხაშურში მფრინავი ჰამაკი გამოჩნდა: XXI საუკუნის “შერეკილები” (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => droni [1] => khashuri [2] => hamaki [3] => mfrinavi-hamaki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123377 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => droni [1] => khashuri [2] => hamaki [3] => mfrinavi-hamaki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123377 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5946 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => droni [1] => khashuri [2] => hamaki [3] => mfrinavi-hamaki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => droni [1] => khashuri [2] => hamaki [3] => mfrinavi-hamaki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123377) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5946,8093,6579,14890) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117972 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-27 14:48:58 [post_date_gmt] => 2017-03-27 10:48:58 [post_content] => E60 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის შემადგენელი, გარა-ზემო ოსიაურის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა ივნისში დასრულდება. 7 კმ-იან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა 2016 წლის ივნისში გაიხსნა, დარჩენილ 5 კილომეტრზე კი სამშენებლო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. როგორც "ფორტუნას" საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან აცნობეს, პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 12 კმ-იანი, 4 ზოლიანი ცემენტ-ბეტონის საფარიანი გზის, 8 ხიდის, მათ შორის 2 სატრანსპორტო კვანძის (გზაგამტარით), წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მშენებლობა. ასევე, გზის 3,8კმ-იანი მონაკვეთის გასწვრივ ,მიმდინარეობს ნაპირდაცვითი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოებს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრატსრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე გაეცნო. სამშენებლო სამუშაოებს ქართული კომპანია “Black Sea Group” და ქუვეითური კომპანია “Copri Construction Enterprises W.L.L“ აწარმოებენ. პროექტი, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 105,7 მილიონ ლარს შეადგენს. აგარა–ზემო ოსიაურის მონაკვეთის ექსპლუატაციაში შესვლით გაიზრდება ჩქაროსნული გზის გამტარუნარიანობა, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება და შემცირდება მგზავრობის დრო. სამუშაოებზე დასაქმებულია 500-მდე ადამიანი. ხაშურამდე ახალი ჩქაროსნული გზა აშენდება

2017-03-27

მადრიდის „რეალის" ფორვარდმა კრიშტიანო რონალდომ ორი დრონი ზუსტი დარტყმით ჩამოაგდო. ამისთვის პორტუგალიელს სამი დარტყმა დასჭირდა. სუპერვარსკვლავის მხოლოდ პირველი მცდელობა გამოდგა უშედეგო და ბურთი წყალში ჩავარდა. რონალდომ ესპანეთის მიმდინარე ჩემპიონატში 15 მატჩში 13 გოლი გაიტანა. მისი „რეალი" კი დამაჯერებლად ლიდერობს პრიმერას. რონალდომ ბურთით დრონები ჩამოყარა (ვიდეო)

2017-02-03

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=ggtGNrKrNhU

ინტერნეტში ყოველწლიური კონკურსის, რიგით მე-14 Travel Photographer of the Year-ის საუკეთესო ფოტოები ვრცელდება. კონკურსის გამარჯვებული პორტუგალიელი ჯოე სანტოსი გახდა, რომელსაც დრონით გადაღებული ფოტოსთვის 4 ათასი დოლარი გადასცეს. ჯოე სანტოსის დრონით გადაღებული ფოტო (გამარჯვებული) თევზაობის ტრადიცია ბოსუმტვის ტბაში, განა ინგლისში, უირალის რაიონში გადაღებული ფოტო სახელად „დედამიწა, ზღვა და ცა“ თეთრი უდაბნო ეგვიპტეში ჩინეთის პროვინციის, იუნანის მკვიდრი ჯერემი ვუდჰაუსის ეს ფოტო წლის საუკეთესო სოლონამუშევრად დასახელდა პანოს ლასკარაკისის ფოტო, რომელიც ასახავს ცხოვრებას ფალაკროს მთებში, საბერძნეთი ფოტო, რომელმაც ნომინაციაში „ქალაქები და არქიტექტურა“ გაიმარჯვა. ფოტოს ავტორი მიშელე პალაზოა და ის თოვლსა და ნისლში გახვეულ მანჰეტენს ასახავს ჩინელი ფოტოგრაფის, ბრიან ზაოს სიჩუანის პროვინციაში გადაღებული ფოტო მარინა სპირონეტის სმარტფონით გადაღებული ფოტო, რომელიც ასახავს ქალებს შანზ-ელიზეზე აღლუმის მოლოდინში ამერიკელი ქანთრი მური 15-დან 18 წლამდე კატეგორიაში საუკეთესო ფოტოგრაფად ცნეს. მისი ფოტო ისლანდიაშია გადაღებული 14 წლის დარპან ბასაკის ფოტო მაგდალენა სტრაკოვას პრაღის ზოოპარკში გადაღებული ფოტო კაილ ადელის მიერ გადაღებული მძინარე ალიგატორის ფოტო რაიმონდო ნორბერტო გიამბერდუკას შვედეთში გადაღებული ფოტო იტალიელი ბენიამინო პისატის ამ ფოტოს „მოგზაურობა და თავგადასავლის“ ნომინაციაში გაიმარჯვა. ის მონღოლეთში ადამიანებისა და ცხენების ურთიერთობას ასახავს ესპანეთში, ანდალუსიაში გადაღებული ფოტო ეს ფოტო გამარჯვებულია ნომინაციაში „თვალი თვალში". მალაიზიის სილამაზის სალონი ირლანდიელი დომინიკ ბრუნის ფოტო, სიმაღლიდან გადაღებული ასტანა ესპანელი ლუსი სალვადოს ფოტო სან ანტონის ფესტივალს ასახავს მარკო ურსოს უსაყვარელსი ფოტო გადაღებული კამჩატკაზე გასული წლის გამარჯვებული მარსელ ვან ოსტენი

მოგზაური ფოტოგრაფების მიერ 2016 წელს გადაღებული საუკეთესო ფოტოები

2016-12-29 E60 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის შემადგენელი, გარა-ზემო ოსიაურის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა ივნისში დასრულდება. 7 კმ-იან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა 2016 წლის ივნისში გაიხსნა, დარჩენილ 5 კილომეტრზე კი სამშენებლო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. როგორც "ფორტუნას" საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან აცნობეს, პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 12 კმ-იანი, 4 ზოლიანი ცემენტ-ბეტონის საფარიანი გზის, 8 ხიდის, მათ შორის 2 სატრანსპორტო კვანძის (გზაგამტარით), წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მშენებლობა. ასევე, გზის 3,8კმ-იანი მონაკვეთის გასწვრივ ,მიმდინარეობს ნაპირდაცვითი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოებს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრატსრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე გაეცნო. სამშენებლო სამუშაოებს ქართული კომპანია "Black Sea Group" და ქუვეითური კომპანია “Copri Construction Enterprises W.L.L“ აწარმოებენ. პროექტი, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 105,7 მილიონ ლარს შეადგენს. აგარა–ზემო ოსიაურის მონაკვეთის ექსპლუატაციაში შესვლით გაიზრდება ჩქაროსნული გზის გამტარუნარიანობა, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება და შემცირდება მგზავრობის დრო. სამუშაოებზე დასაქმებულია 500-მდე ადამიანი. 