ხაშურში სამედიცინო პერსონალი გაიფიცა

ინგლისის ბანკის თანამშრომლები 50 წლის განმავლობაში პირველად გაიფიცნენ. სააგენტო „Reuters"-ის ინფორმაციით, გაფიცვას ბანკის ყველა თანამშრომელი, მათ შორის უსაფრთხოება და მომსახურე პერსონალიც შეუერთდა. საპორტესტო აქცია 1 აგვისტოს დაიწყო და ის 3 დღეს გასტანს. ბანკის თანამშრომლები ბანკის ცენტრალური ოფისის წინ შეიკრიბნენ და მათი მთავარი მოთხოვნა ხელფასების გაზრდაა. როგორც ბანკირები აცხადებენ, მათი ანაზღაურება შეიძლება ითქვას, რომ სასაცილოც კია და წელიწადში 20 ათას ფუნტ სტერლინგს არ აღემატება. სწორედ ამიტომ, დირექტორთა საბჭოს მათი მოთხოვნების განხილვა მოუწევს. სასაცილო ხელფასი: ინგლისში ბანკირები გაიფიცნენ

გორში, საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი თბილისში, იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს. როგორც იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში განაცხადეს, ბავშვს აღენიშნება ქალა-ფუძის დაზიანება და გატეხილი აქვს ლავიწის ძვალი. ექიმების ინფორმაციით, ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, ის რეანიმაციის განყოფილებაშია მოთავსებული. როგორც იაშვილის კლინიკაში აცხადებენ, 6 წლის ბავშვი მართვით სუნთქვაზეა და ნევროლოგის, ტრავმატოლოგის და რეანიმატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. გორში, სტალინის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულის აივნიდან 6 წლის ბავშვი გადმოვარდა. თავდაპირველად ის გორის საავადმყოფო "გორმედიში" გადაიყვანეს, შემდეგ კი მისი თბილისში გადმოყვანა გახდა საჭირო. წყარო: ინტერპრესნიუსი

საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი იაშვილის კლინიკაში გადმოიყვანეს კონფედერაციათა თასზე ჩილესა და პორტუგალიის ნახევარფინალს და განსაკუთრებით პენალტების სერიას ვინ არ მიადევნა თვალი. მათ შორის იყო ჩილეს ერთ-ერთი კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. ექიმებმა პირდაპირ ოპერაციის დროს ჩართეს ტელევიზორი და თანამემამულეების გულშემატკივრობა დაიწყეს. ქირურგების ვიდეო ინტერნეტში მოხვდა და საზოგადოების დიდი აღშფოთება და გულისწყრომა გამოიწვია. პარლამენტის ერთ-ერთმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ მომხდარს გამოიძიებენ და დამნაშავეები დაისჯებიან. მართლაც, მეორე დღეს ყველა ექიმი, რომელიც ოპერციაში მონაწილეობდა, სამსახურიდან დაითხოვეს.

ფეხბურთი ოპერაციის დროს: ექიმები სამსახურიდან გაუშვეს ინგლისის ბანკის თანამშრომლები 50 წლის განმავლობაში პირველად გაიფიცნენ. სააგენტო „Reuters"-ის ინფორმაციით, გაფიცვას ბანკის ყველა თანამშრომელი, მათ შორის უსაფრთხოება და მომსახურე პერსონალიც შეუერთდა. საპორტესტო აქცია 1 აგვისტოს დაიწყო და ის 3 დღეს გასტანს. ბანკის თანამშრომლები ბანკის ცენტრალური ოფისის წინ შეიკრიბნენ და მათი მთავარი მოთხოვნა ხელფასების გაზრდაა. როგორც ბანკირები აცხადებენ, მათი ანაზღაურება შეიძლება ითქვას, რომ სასაცილოც კია და წელიწადში 20 ათას ფუნტ სტერლინგს არ აღემატება. სწორედ ამიტომ, დირექტორთა საბჭოს მათი მოთხოვნების განხილვა მოუწევს.

სასაცილო ხელფასი: ინგლისში ბანკირები გაიფიცნენ