ხაშურთან ტრაილერი ამობრუნდა

ადიგენში, "ჰესის არხში" ქალი და ბავშვი დაიხრჩო. არხში პირველი 8 წლის ბავშვი შევიდა, მას გადასარჩენად მამიდა შეჰყვა, თუმცა ორივე მათგანი დაიღუპა. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს პრესსამსახურში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ შეტყობინების მიღებიდან 4 წუთში, ადგილზე ადიგენისა და ახალციხის სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები მივიდნენ. თუმცა, მათ 8 წლის ბავშვი და ქალი უკვე გარდაცვლილი დახვდათ. უწყების ცნობით მომხდარ ფაქტზე, გამოძიება 115-ე მუხლით მიმდინაროებს. ადიგენში, ჰესში 8 წლის ბავშვი და ქალი დაიხრჩო "ფორტუნამ" ინფორმაცია კომპანიაში გადაამოწმა, სადაც განაცხადეს, რომ ადგილზე არა "სითი პარკის" არამედ, შსს–ს ევაკუატორი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ სოციალურ ქსლეში ტყუილის ტირაჟირებას ახდენენ. უწყებაში ავტომობილის ევაკუატორიდან გადმოვარდნის ფაქტი უარყვეს და განმარტეს, რომ რეალურად ფოტო ამობრუნებული ავტომობილის გადაყვანის დროსაა გადაღებული. "ევაკუატორიდან მანქანა არ გადმოვარდნილა. იყო ავარია და ჩვენმა ევაკუატორმა შეჯახების დროს გადმობრუნებული ავტომობილი გადაიყვანა. სამწუხაროდ, ტყუილის ტირაჟირება ხდება", – განაცხადეს "ფორტუნასთან" შსს–ში. [post_title] => გადმოუვარდა თუ არა "სითი პარკს" მანქანა ევაკუატორიდან? გადმოუვარდა თუ არა "სითი პარკს" მანქანა ევაკუატორიდან? არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედების განხორციელბისთვის ინდოეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები დააკავეს
შსს-ს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისან-სამგორის სამმართველოს პირველი განყოფილების თანამშრომლებმა, ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, ინდოეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე - 1991 წელს დაბადებული ჰ.ს. და 1995 წელს დაბადებული რ.ს. თბილისში დააკავეს. შს სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ვარკეთილში, დროებით საცხოვრებელ ბინაში, არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელეს. გამოძიება გარყვნილი ქმედების ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 141-ე მუხლით). ადიგენში, ჰესში 8 წლის ბავშვი და ქალი დაიხრჩო